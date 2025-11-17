3 kiểu cha mẹ khiến con không tìm được việc lương cao

1. Cha mẹ quyết định thay con mọi thứ

Từ chọn ngành, chọn trường, đến định hướng nghề nghiệp… cha mẹ làm hết. Con chỉ việc đi theo một lộ trình không phải của mình. Hệ quả là khi bước vào thị trường lao động, con không tự tin vào năng lực, không biết mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu, và càng không có kỹ năng đưa ra lựa chọn độc lập. Nhà tuyển dụng không chỉ muốn kiến thức, họ muốn người tự chủ.

Ảnh minh hoạ

2. Cha mẹ bảo bọc quá kỹ, sợ con “va chạm”

Nhiều gia đình sợ con làm thêm sẽ ảnh hưởng học tập, sợ con thất bại, sợ con mệt… nên cấm hoặc hạn chế trải nghiệm thực tế. Điều này khiến con thiếu kỹ năng mềm: giao tiếp, xử lý tình huống, làm việc nhóm, chịu áp lực. Những thứ trên trường không dạy lại chính là thứ doanh nghiệp ưu tiên khi tuyển người trẻ.

Ảnh minh hoạ

3. Cha mẹ dạy con tránh rủi ro mọi giá

“Tìm việc an toàn”, “làm công cho chắc”, “cứ ổn là được”, “đừng thử cái mới”… tư duy này khiến con bước vào môi trường cạnh tranh với tâm thế phòng thủ. Tránh rủi ro đồng nghĩa tránh thử thách, tránh thử thách đồng nghĩa không phát triển kỹ năng. Trong khi nhiều công việc tốt yêu cầu sự năng động, khả năng thích nghi và dám thử.

Kết

Cha mẹ nào cũng muốn con ổn, nhưng đôi khi chính sự “ổn” đó khiến con thiếu nội lực để bước vào thị trường lao động đầy cạnh tranh. Giúp con có việc làm tốt không phải là tìm việc hộ, mà là trao công cụ: khả năng tự quyết, kỹ năng thực tế và tinh thần dám thử.