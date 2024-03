3 loại bột có bán ở chợ Việt là ‘thuốc’ hạ đường huyết tự nhiên, giúp chậm già hiệu quả

Bột nghệ

Hiện nay, tinh bột nghệ đang trở nên phổ biến và khá hữu dụng trong đời sống. Không chỉ dùng như một gia vị giúp món ăn ngon hơn, nguyên liệu này còn được sử dụng để hỗ trợ điều trị hàng loạt căn bệnh mãn tính.

Hợp chất curcumin có trong tinh bột nghệ là chất chống oxy hóa cực mạnh, phá hủy các gốc tự do – nguyên nhân làm biến đổi DNA có trong cơ thể gây bệnh ung thư. Theo như nghiên cứu, thành phần trong tinh bột nghệ giúp bảo vệ và chống lại những khối u do bức xạ gây nên. Bên cạnh đó, tinh bột nghệ còn chống lại các tế bào khối u gây bệnh cầu, ung thư ruột kết hoặc ung thư vú; Ngăn ngừa, hạn chế sự phát triển của các tế bào gây nên bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Những người gặp vấn đề về đường tiêu hóa cũng thường xuyên sử dụng nguyên liệu này. Tinh bột nghệ kích thích khả năng tiết mật của túi mật điều trị các chứng trướng bụng, đầy hơi khó tiêu, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, điều trị viêm ruột kể cả viêm loét đại tràng.

Bột nghệ cũng là ‘cứu tinh’ của người bệnh tiểu đường. Tinh bột nghệ giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm các biến chứng khác do bệnh tiểu đường gây ra.

Đặc biệt, đối với nhiều người, bột nghệ được xem như phương thuốc tự nhiên giúp làm chậm quá trình lão hóa. Thành phần của nghệ chứa các loại vitamin như C, E, K cùng với curcumin sẽ kích thích sản sinh các tế bào mới thay cho các tế bào cũ, tiêu diệt vi khuẩn và các gốc tự do có hại. Nhờ đó chống lại sự lão hóa, giúp làn da thêm trẻ trung, khỏe mạnh.

Bột matcha

Loại bột này được người Nhật xem là một trong những ‘thần dược’ sử dụng mỗi ngày. Matcha tuy chỉ xuất hiện ở Việt Nam những gần đây nhưng lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người vì những công dụng tuyệt vời của nó.

Nếu sử dụng bột matcha thường xuyên với một lượng vừa đủ có thể kiểm soát đường huyết trong cơ thể. Chất catechin, epigallocatechin-3-gallate (EGCG) trong bột matcha có tác dụng mạnh mẽ trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, bột matcha còn chứa các chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do có hại trong cơ thể, giảm căng thẳng - các yếu tố liên quan đến bệnh tiểu đường và các biến chứng liên quan. Bên cạnh đó, đặc tính chống viêm trong loại bột này cũng có thể làm giảm viêm, do đó cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát lượng đường trong máu. Do đó, việc kết hợp sử dụng bột matcha hàng ngày có thể góp phần kiểm soát bệnh tiểu đường tốt hơn.

Đặc biệt, theo các chuyên gia và nghiên cứu hàng đầu về sức khỏe, việc tiêu thụ bột matcha thường xuyên còn làm chậm tốc độ lão hóa để tăng tuổi thọ. Chất chống oxy hóa trong matcha có tác dụng bảo vệ da khỏi những ảnh hưởng nguy hại của các gốc tự do, vốn làm cho da dễ bị nhăn và già đi. Đó là lý do matcha trở thành vị thuốc đặc biệt hấp dẫn với các cô gái, những người luôn muốn níu giữ thời thanh xuân tươi đẹp.

Bột sắn dây

Từ lâu, bột sắn dây được biết là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Trong thành phần của bột sắn dây chứa chất chống oxy hóa như flavonoid và các acid amin hỗ trợ quá trình lưu thông của máu, ngăn ngừa lão hóa.

Thành phần Isoflavone và Lecithin trong bột sắn dây tác dụng duy trì trạng thái ổn định của hormone estrogen, ngăn ngừa tình trạng nám, sạm da do bài tiết sắc tố melanin và kiểm soát dầu hiệu quả. Đồng thời, hormon này còn có tác dụng tăng kích thước vòng một.

Theo một số nghiên cứu cho thấy, sử dụng bột sắn dây hàng ngày sẽ giúp giảm đau đầu khá hiệu quả. Chỉ cần pha bột sắn dây với nước sôi, thêm một chút đường tăng thêm vị ngọt rồi uống ngay khi sẽ thấy ngay tác dụng tốt trong việc giảm đau đầu.

Ngoài ra, bột sắn dây có hàm lượng tinh bột và chất béo khá thấp, vì thế việc sử dụng bột sắn dây hàng ngày sẽ không lo bị béo phì mà ngược lại còn giúp điều chỉnh huyết áp để từ đó, máu sẽ được lưu thông tốt cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch.

Chưa hết, sử dụng bột sắn dây cũng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách ức chế protein xấu là PTP1B – một loại protein gây nên các bệnh về tiểu đường hay làm suy yếu hoạt động của tim.

Bên cạnh đó, trong bột sắn dây cũng có chứa Isoorientin. Đây là hợp chất có khả năng chống oxy hóa cũng như cải thiện khả năng phục hồi. Những lợi ích trên cũng sẽ giúp cơ thể tạo ra kháng thể chống lại những bệnh viêm nhiễm, đồng thời khiến các vết thương bị viêm mau chóng lành hơn.

