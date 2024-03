Không phải sáng hay tối, đây mới là thời điểm tập thể dục để tăng tuổi thọ, kiểm soát đường huyết hiệu quả

Thời điểm tập thể dục để gia tăng tuổi thọ

Lợi ích của tập thể dục thường xuyên là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, tùy từng mục đích khác nhau, bạn nên chọn thời điểm tập luyện phù hợp. Song nếu muốn sống lâu hơn thì tập thể dục buổi chiều là lựa chọn tốt nhất cho tuổi thọ.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế "Nature Communications" vào tháng 2/2023 và tờ "Washington Post" của Hoa Kỳ, đã phân tích 92.139 đàn ông và phụ nữ trưởng thành ở ngân hàng sinh học nước Anh, mỗi người trong số họ đeo một thiết bị theo dõi hoạt động trong một tuần.

Các nhà nghiên cứu đã quan sát người tham gia theo tần suất và thời gian di chuyển xung quanh. Đồng thời, xem xét tỉ lệ tử vong của người tham gia 7 năm sau khi tham gia ngân hàng sinh học để so sánh các kiểu di chuyển và tỉ lệ tử vong.

Kết quả, những người thường xuyên tập thể dục vừa phải hoặc mạnh (chẳng hạn như đi bộ nhanh) sống lâu hơn những người tập thể dục ít hơn.

Đặc biệt, nghiên cứu cũng cho thấy, những người tập thể dục buổi chiều (từ 11h-17h) có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn những người tập thể dục buổi sáng hoặc buổi tối.

Các tác giả của nghiên cứu cho rằng kết quả này có thể liên quan đến nhịp sinh học của cơ thể.

Huyết áp, mức hoóc môn cortisol thường cao nhất vào buổi sáng và trước khi khi đi ngủ. Do đó, cơ thể sẽ hoạt động hiệu quả nhất giữa hai khoảng thời gian này.

Bác sĩ Paul Arciero, Giáo sư khoa Khoa học sức khỏe và sinh lý con người tại Đại học Skidmore, New York (Mỹ), cũng đồng tình: Hoạt động thể chất mạnh mẽ vào sáng sớm làm tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ so với tập thể dục vào các thời điểm khác trong ngày. Còn tập vào buổi tối có thể gây rối loạn giấc ngủ, có thể ảnh hưởng xấu đến tim. Kết quả của nghiên cứu này hoàn toàn hợp lý khi phát hiện rằng tập thể dục buổi chiều giúp kéo dài tuổi thọ bằng cách giảm nguy cơ đau tim hoặc rối loạn giấc ngủ.

Lợi ích tập thể dục buổi chiều

Không chỉ gia tăng tuổi thọ, "luyện tập thể dục vào buổi chiều dẫn đến sự thích nghi trao đổi chất rõ rệt hơn so với luyện tập vào buổi sáng ở những người bị tổn thương về mặt trao đổi chất hoặc mắc bệnh tiểu đường loại 2", theo Eat This, Not That!

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu kết luận, "tập thể dục buổi chiều mang lại nhiều lợi ích sâu sắc hơn trong việc cải thiện khả năng tập thể dục và giảm hàm lượng chất béo trong cơ thể".

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Đại học Maastricht ở Hà Lan. Các nhà khoa học đã tìm cách thiết lập mối liên hệ giữa tập thể dục và bệnh tiểu đường, cũng như thời gian tập thể dục đó.

Cuối cùng, sau khi so sánh tác động của tập thể dục đối với những người đàn ông tập thể dục vào buổi sáng (8 giờ đến 10 giờ sáng) đến buổi chiều (3 giờ đến 6 giờ chiều), các nhà nghiên cứu kết luận rằng bài tập thể dục buổi chiều có tác dụng lớn hơn.

Nhìn chung, tùy từng mục đích, bạn nên thời điểm tập luyện phù hợp. Thời gian tốt nhất để tập thể dục chính là khoảng thời gian phù hợp nhất mà bạn có thể thực hiện được hằng ngày đều đặn trong lâu dài. Tính nhất quán đều đặn là chìa khóa của việc tập luyện.

Cơ thể được lập trình để theo một thời gian biểu và thói quen, vì vậy nếu bạn tập cho mình thói quen tập thể dục đều đặn vào một giờ cố định, điều này sẽ mang lại kết quả tích cực.

Hãy chú ý đảm bảo nghỉ ngơi đủ thời gian giữa các buổi tập, nếu thay đổi thời gian tập thể dục mỗi ngày. Ví dụ, các bài tập cường độ cao như tập luyện sức mạnh, cần ít nhất 48 giờ nghỉ ngơi giữa các buổi tập.

Duy trì việc tập luyện đều đặn vào cùng một thời điểm mỗi ngày có thể giúp bạn đảm bảo không bỏ sót buổi tập nào. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu bạn không thể tập thể dục vào buổi chiều thì hãy cứ tập vào buổi sáng hoặc tối, bởi tập thể dục luôn mang đến những lợi ích tốt cho sức khỏe.

Tổng hợp