3 loại cây cát lành dễ trồng, đặt góc nào cũng tốt cho sức khỏe

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình càng ở lâu trong nhà có cây xanh lại càng cảm thấy dễ chịu, ngủ sâu hơn và tinh thần nhẹ nhõm hơn. Trong phong thủy hiện đại, cây không chỉ mang ý nghĩa trang trí hay lấy lộc, mà còn đóng vai trò điều hòa không khí, cân bằng năng lượng sống và hỗ trợ sức khỏe một cách tự nhiên. Quan trọng là chọn đúng loại cây: dễ trồng, ít rủi ro, mang sinh khí ổn định. Dưới đây là 3 loại cây được xem là cát lành, phù hợp với nhiều kiểu nhà và gần như đặt ở đâu cũng có lợi.

1. Lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong số ít loại cây vừa dễ sống, vừa bền bỉ, lại được đánh giá cao cả về phong thủy lẫn khoa học môi trường. Lá mọc thẳng đứng, dày và chắc, tượng trưng cho sự vững vàng, giúp không gian giữ được nhịp năng lượng ổn định, ít xáo trộn. Về mặt sức khỏe, lưỡi hổ có khả năng lọc một số chất độc trong không khí và đặc biệt là nhả oxy vào ban đêm. Chính vì vậy, cây thường được khuyên đặt trong phòng ngủ, phòng làm việc hoặc các góc ít ánh sáng. Với những người hay mất ngủ, mệt mỏi hoặc làm việc trí óc nhiều, việc có một chậu lưỡi hổ trong không gian sinh hoạt giúp cảm giác bí bách giảm đi rõ rệt.

Điểm cộng lớn nhất của lưỡi hổ là gần như “không cần chăm”. Tưới ít nước, không cần đất cầu kỳ, đặt ở góc phòng, cạnh cửa sổ hay hành lang đều sống tốt. Đây là loại cây phù hợp với những gia đình bận rộn nhưng vẫn muốn có sinh khí xanh trong nhà.

2. Trầu bà

Nếu lưỡi hổ mang tính ổn định thì trầu bà lại đại diện cho sự lưu thông. Dáng cây mềm, lá rủ hoặc leo nhẹ, tạo cảm giác không gian được mở ra, bớt tù túng. Trong phong thủy, trầu bà thường được dùng để làm dịu những góc nhà bí, khu vực thiếu ánh sáng hoặc nơi có nhiều đồ đạc.

Trầu bà có khả năng thích nghi cao, sống được trong nước hoặc đất, chịu bóng tốt. Điều này khiến cây đặc biệt phù hợp với nhà phố, căn hộ chung cư hoặc những không gian ít nắng. Về mặt sức khỏe, trầu bà giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm cảm giác ngột ngạt, nhất là trong phòng khách, phòng làm việc hoặc gần khu bếp. Một ưu điểm khác là trầu bà tạo cảm giác thư giãn thị giác rất rõ. Màu xanh tươi, lá bóng, nhìn lâu không mỏi mắt. Với người hay căng thẳng, dễ cáu gắt, việc sống trong không gian có trầu bà giúp tâm trạng dịu lại mà không cần tác động quá nhiều.

3. Lan ý

Lan ý thường được chọn vì vẻ ngoài thanh nhã, hoa trắng nhẹ, lá xanh đậm, tạo cảm giác sạch sẽ và yên tĩnh. Nhưng giá trị lớn nhất của lan ý lại nằm ở khả năng cải thiện môi trường sống một cách rõ rệt. Loài này được đánh giá cao trong việc lọc bụi mịn, nấm mốc và một số hợp chất gây khó chịu trong không khí. Với những gia đình sống ở khu đô thị, nhà gần đường lớn hoặc phòng thường đóng kín máy lạnh, lan ý giúp không gian “dễ thở” hơn rất nhiều.

Về phong thủy, lan ý mang tính âm dương cân bằng, phù hợp đặt ở phòng khách, phòng ngủ hoặc gần khu vực làm việc. Cây không mang năng lượng mạnh, nên không gây xung khắc hay nặng khí. Người lớn tuổi, người hay mệt mỏi hoặc phụ nữ đều hợp với loại cây này.

Chăm lan ý cũng không khó: chỉ cần đất ẩm vừa, tránh nắng gắt và tưới nước đều. Khi cây khỏe, lá bóng và hoa nở đều, không gian sống cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhàng hơn.



