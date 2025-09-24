3 năm ngồi cạnh đồng nghiệp là "đại gia ngầm" mới hiểu: 3 thứ người giàu không bao giờ xuống tiền, người thường lại thích mua

Bài viết dưới đây là của Tiểu Khang (Thượng Hải, Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.

3 năm trước, khi vừa chuyển đến công ty mới ở Thượng Hải, Trung Quốc, tôi được xếp chỗ ngồi cạnh một đồng nghiệp tên là Lý Vĩ.

Bề ngoài, anh Vĩ ăn mặc khá đơn giản: áo sơ mi trắng, giày thể thao không gắn mác nổi bật. Thậm chí chiếc điện thoại anh dùng cũng là đời cũ đã ra mắt từ vài năm trước.

Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ là người tiết kiệm, hoặc đơn giản là không quá để ý hình thức. Thế nhưng, sau nhiều lần trò chuyện và đi công tác cùng nhau, tôi mới ngỡ ngàng khi phát hiện Lý Vĩ là con trai duy nhất của một gia đình sở hữu chuỗi khách sạn tư nhân ở Hàng Châu, tài sản tính bằng hàng trăm triệu NDT.

Nói cách khác, tôi đã ngồi cạnh một “đại gia ngầm” suốt 3 năm mà không hề hay biết. Và cũng từ những trải nghiệm thực tế đó, tôi nhận ra: có những món đồ người bình thường thường hào hứng mua về để chứng tỏ “đẳng cấp”, trong khi người giàu như anh lại tuyệt nhiên không bao giờ chi tiền.

Những mốt mua sắm mới nhất

Trong công ty tôi, mỗi khi có xu hướng mới trên mạng xã hội, từ áo khoác dáng oversized, giày thể thao phiên bản giới hạn cho đến đồ gia dụng thông minh, nhiều đồng nghiệp liền đua nhau đặt mua để cập nhật “trend”. Một số người thậm chí không ngại bỏ ra cả tháng lương chỉ để sở hữu món đồ đang hot.

Trái lại, Lý Vĩ hiếm khi để tâm. Anh mặc đồ đơn giản, dùng đồ bền, và không chạy theo xu hướng thoáng qua. Có lần, khi thấy tôi thắc mắc tại sao anh không thử những món “must-have” mà ai cũng nói đến, anh chỉ cười:

“Những thứ hợp thời hôm nay, mai đã lỗi mốt. Nếu mua về chỉ để dùng một thời gian ngắn, tôi thấy đó là cách tiêu tiền thiếu giá trị”.

Suy nghĩ này phản ánh rõ quan điểm của nhiều người giàu: họ không coi việc cập nhật mốt mới nhất là cách khẳng định bản thân. Thay vì chạy theo xu hướng, họ ưu tiên sự tiện dụng, chất lượng và giá trị sử dụng lâu dài.

Quần áo và phụ kiện hàng hiệu phô trương

Trong văn phòng của chúng tôi, chuyện mặc áo sơ mi gắn logo hay xách túi LV, Gucci không hiếm. Một số đồng nghiệp coi đó là “tấm vé” để tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp và được đánh giá cao. Nhưng suốt 3 năm, tôi chưa từng thấy Lý Vĩ khoe bất cứ món đồ xa xỉ nào.

Anh thường mặc áo sơ mi trắng, đôi khi là áo polo đơn giản, phối với quần âu xanh hoặc xám. Tất cả đều không hề có logo dễ nhận diện. Thậm chí, có lần đi công tác ở Bắc Kinh, tôi còn phát hiện đôi giày anh đi chỉ mua ở một thương hiệu nội địa, giá chỉ hơn 300 NDT.

“Ăn mặc đơn giản giúp tôi tập trung vào công việc và tránh bị chú ý không cần thiết”, anh giải thích. “Tài sản của gia đình đủ để tôi mua bất kỳ thứ gì, nhưng tôi không muốn bản thân bị ràng buộc bởi ánh mắt người khác”.

Người giàu như anh chọn sự kín đáo và tiện dụng, trong khi người thường lại hay gắn hình ảnh bản thân với quần áo, phụ kiện để chứng minh vị thế.

Các khoản đầu tư “lướt sóng” rủi ro cao

Trong 3 năm làm việc cùng nhau, tôi không ít lần thấy đồng nghiệp khác bàn tán sôi nổi về những hình thức đầu tư mới nổi, lãi cao. Nhiều người sẵn sàng vay tiền để tham gia với hy vọng “đổi đời trong một đêm”.

Thế nhưng, Lý Vĩ tuyệt nhiên không tham gia những cuộc trò chuyện đó. Anh chỉ đầu tư vào quỹ dài hạn và bất động sản ở các vị trí trung tâm đã có giá trị ổn định. Khi tôi hỏi vì sao, anh trả lời thẳng thắn: “Người giàu không cần đánh cược may rủi để làm giàu thêm. Điều họ cần là sự bền vững. Cái gì quá nóng thì sớm muộn cũng rủi ro cao”.

Câu nói này khiến tôi liên tưởng đến nhiều người xung quanh: cứ mơ một cú hích thần kỳ từ khoản đầu tư ngắn hạn, để rồi khi thị trường đảo chiều lại mất cả vốn lẫn lãi.

Sau 3 năm ngồi cạnh một “đại gia ngầm”, tôi rút ra bài học quý giá: giàu có không đồng nghĩa với việc phải tiêu xài phô trương. Ngược lại, chính sự tỉnh táo trong chi tiêu mới giúp người giàu duy trì và bảo toàn tài sản qua nhiều thế hệ.

Trong khi người bình thường thường tìm niềm vui ở việc sở hữu đồ công nghệ đời mới, hàng hiệu phô trương hay các kênh đầu tư mạo hiểm, thì người giàu lại chọn sự đơn giản, thực dụng và bền vững. Có lẽ, sự khác biệt nằm ở chỗ: người thường tìm cách chứng minh bản thân bằng những gì họ mua, còn người giàu chứng minh bản thân bằng cách họ sống.