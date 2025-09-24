Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 năm ngồi cạnh đồng nghiệp là "đại gia ngầm" mới hiểu: 3 thứ người giàu không bao giờ xuống tiền, người thường lại thích mua

24-09-2025 - 00:08 AM | Lifestyle

Trong khi người thường tìm cách chứng minh bản thân bằng những gì họ mua, còn người giàu chứng minh bản thân bằng cách họ sống.

Bài viết dưới đây là của Tiểu Khang (Thượng Hải, Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao. 

3 năm trước, khi vừa chuyển đến công ty mới ở Thượng Hải, Trung Quốc, tôi được xếp chỗ ngồi cạnh một đồng nghiệp tên là Lý Vĩ. 

Bề ngoài, anh Vĩ ăn mặc khá đơn giản: áo sơ mi trắng, giày thể thao không gắn mác nổi bật. Thậm chí chiếc điện thoại anh dùng cũng là đời cũ đã ra mắt từ vài năm trước. 

Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ là người tiết kiệm, hoặc đơn giản là không quá để ý hình thức. Thế nhưng, sau nhiều lần trò chuyện và đi công tác cùng nhau, tôi mới ngỡ ngàng khi phát hiện Lý Vĩ là con trai duy nhất của một gia đình sở hữu chuỗi khách sạn tư nhân ở Hàng Châu, tài sản tính bằng hàng trăm triệu NDT.

Nói cách khác, tôi đã ngồi cạnh một “đại gia ngầm” suốt 3 năm mà không hề hay biết. Và cũng từ những trải nghiệm thực tế đó, tôi nhận ra: có những món đồ người bình thường thường hào hứng mua về để chứng tỏ “đẳng cấp”, trong khi người giàu như anh lại tuyệt nhiên không bao giờ chi tiền.

3 năm ngồi cạnh đồng nghiệp là "đại gia ngầm" mới hiểu: 3 thứ người giàu không bao giờ xuống tiền, người thường lại thích mua- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Những mốt mua sắm mới nhất

Trong công ty tôi, mỗi khi có xu hướng mới trên mạng xã hội, từ áo khoác dáng oversized, giày thể thao phiên bản giới hạn cho đến đồ gia dụng thông minh, nhiều đồng nghiệp liền đua nhau đặt mua để cập nhật “trend”. Một số người thậm chí không ngại bỏ ra cả tháng lương chỉ để sở hữu món đồ đang hot.

Trái lại, Lý Vĩ hiếm khi để tâm. Anh mặc đồ đơn giản, dùng đồ bền, và không chạy theo xu hướng thoáng qua. Có lần, khi thấy tôi thắc mắc tại sao anh không thử những món “must-have” mà ai cũng nói đến, anh chỉ cười:

“Những thứ hợp thời hôm nay, mai đã lỗi mốt. Nếu mua về chỉ để dùng một thời gian ngắn, tôi thấy đó là cách tiêu tiền thiếu giá trị”.

Suy nghĩ này phản ánh rõ quan điểm của nhiều người giàu: họ không coi việc cập nhật mốt mới nhất là cách khẳng định bản thân. Thay vì chạy theo xu hướng, họ ưu tiên sự tiện dụng, chất lượng và giá trị sử dụng lâu dài.

Quần áo và phụ kiện hàng hiệu phô trương

Trong văn phòng của chúng tôi, chuyện mặc áo sơ mi gắn logo hay xách túi LV, Gucci không hiếm. Một số đồng nghiệp coi đó là “tấm vé” để tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp và được đánh giá cao. Nhưng suốt 3 năm, tôi chưa từng thấy Lý Vĩ khoe bất cứ món đồ xa xỉ nào.

Anh thường mặc áo sơ mi trắng, đôi khi là áo polo đơn giản, phối với quần âu xanh hoặc xám. Tất cả đều không hề có logo dễ nhận diện. Thậm chí, có lần đi công tác ở Bắc Kinh, tôi còn phát hiện đôi giày anh đi chỉ mua ở một thương hiệu nội địa, giá chỉ hơn 300 NDT.

“Ăn mặc đơn giản giúp tôi tập trung vào công việc và tránh bị chú ý không cần thiết”, anh giải thích. “Tài sản của gia đình đủ để tôi mua bất kỳ thứ gì, nhưng tôi không muốn bản thân bị ràng buộc bởi ánh mắt người khác”.

Người giàu như anh chọn sự kín đáo và tiện dụng, trong khi người thường lại hay gắn hình ảnh bản thân với quần áo, phụ kiện để chứng minh vị thế.

Các khoản đầu tư “lướt sóng” rủi ro cao

Trong 3 năm làm việc cùng nhau, tôi không ít lần thấy đồng nghiệp khác bàn tán sôi nổi về những hình thức đầu tư mới nổi, lãi cao. Nhiều người sẵn sàng vay tiền để tham gia với hy vọng “đổi đời trong một đêm”.

Thế nhưng, Lý Vĩ tuyệt nhiên không tham gia những cuộc trò chuyện đó. Anh chỉ đầu tư vào quỹ dài hạn và bất động sản ở các vị trí trung tâm đã có giá trị ổn định. Khi tôi hỏi vì sao, anh trả lời thẳng thắn: “Người giàu không cần đánh cược may rủi để làm giàu thêm. Điều họ cần là sự bền vững. Cái gì quá nóng thì sớm muộn cũng rủi ro cao”.

3 năm ngồi cạnh đồng nghiệp là "đại gia ngầm" mới hiểu: 3 thứ người giàu không bao giờ xuống tiền, người thường lại thích mua- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Câu nói này khiến tôi liên tưởng đến nhiều người xung quanh: cứ mơ một cú hích thần kỳ từ khoản đầu tư ngắn hạn, để rồi khi thị trường đảo chiều lại mất cả vốn lẫn lãi.

Sau 3 năm ngồi cạnh một “đại gia ngầm”, tôi rút ra bài học quý giá: giàu có không đồng nghĩa với việc phải tiêu xài phô trương. Ngược lại, chính sự tỉnh táo trong chi tiêu mới giúp người giàu duy trì và bảo toàn tài sản qua nhiều thế hệ.

Trong khi người bình thường thường tìm niềm vui ở việc sở hữu đồ công nghệ đời mới, hàng hiệu phô trương hay các kênh đầu tư mạo hiểm, thì người giàu lại chọn sự đơn giản, thực dụng và bền vững. Có lẽ, sự khác biệt nằm ở chỗ: người thường tìm cách chứng minh bản thân bằng những gì họ mua, còn người giàu chứng minh bản thân bằng cách họ sống.

Người “giàu giả” thường làm 3 việc này ở nơi đông người: Nghĩ được trầm trồ, hoá ra lộ EQ cực thấp

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sao nam Việt đang hot nhất tại Nga: Được đích thân Thủ tướng biểu dương, ngoại hình "lột xác" gây ngỡ ngàng

Sao nam Việt đang hot nhất tại Nga: Được đích thân Thủ tướng biểu dương, ngoại hình "lột xác" gây ngỡ ngàng Nổi bật

Mua chung cư không phải đi chợ: 5 thứ phải nhìn thật kỹ kẻo hối không kịp

Mua chung cư không phải đi chợ: 5 thứ phải nhìn thật kỹ kẻo hối không kịp Nổi bật

Ngày càng nhiều gia đình thích nhà hướng Tây, đọc xong 3 lý do này muốn “chốt đơn” ngay

Ngày càng nhiều gia đình thích nhà hướng Tây, đọc xong 3 lý do này muốn “chốt đơn” ngay

23:05 , 23/09/2025
Phim có Cát Phượng không bán được vé nào

Phim có Cát Phượng không bán được vé nào

22:59 , 23/09/2025
Sao nam U70 "lão hóa ngược", trẻ như thanh niên: Hạnh phúc bên vợ kém 37 tuổi

Sao nam U70 "lão hóa ngược", trẻ như thanh niên: Hạnh phúc bên vợ kém 37 tuổi

22:11 , 23/09/2025
Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ và những căn biệt thự ở Mỹ siêu khủng

Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ và những căn biệt thự ở Mỹ siêu khủng

22:04 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên