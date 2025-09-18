Đóng hay mở cửa phòng tắm sau khi dùng xong? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Trong nhiều gia đình, việc đóng hay mở cửa phòng tắm sau khi sử dụng tưởng chừng chỉ là thói quen cá nhân. Thực tế, việc này lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, vệ sinh của gia chủ. Không ít người vẫn giữ quan niệm sai lầm, dẫn đến môi trường sống ẩm thấp, tích tụ vi khuẩn và gây ra nhiều bất tiện.

Đóng hay mở cửa mới đúng?

Trong thiết kế hiện đại, phòng tắm thường có nhà vệ sinh và bồn rửa trong các cấu trúc khép kín để thuận tiện và tiết kiệm không gian. Đây là không gian có độ ẩm cao nhất trong nhà.

Sau mỗi lần tắm rửa, hơi nước nóng bốc lên, tạo điều kiện lý tưởng cho nấm mốc, vi khuẩn và mùi hôi phát triển. Nếu xử lý không đúng cách, hơi ẩm từ phòng tắm sẽ lan ra khắp nhà, bám vào tường, trần và đồ nội thất, gây ẩm mốc, xuống cấp. Ngược lại, giữ phòng tắm bí bách cũng làm cho nấm mốc “trú ngụ” lâu dài, khiến chất lượng không khí suy giảm.

Theo EnviroVent, nguyên tắc chung là đóng cửa phòng tắm và mở cửa sổ hoặc quạt thông gió để hơi ẩm thoát ra ngoài nhanh chóng. Khi không khí được lưu thông, độ ẩm giảm, vi khuẩn và nấm mốc cũng khó phát triển. Nhờ vậy, phòng tắm khô ráo, sạch sẽ hơn, mùi hôi ít phát sinh, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp.

Trong trường hợp phòng tắm không có cửa sổ hay quạt thông gió, bạn buộc phải mở cửa trong khoảng 15-30 phút sau khi tắm. Khi không khí đã khô ráo, bạn có thể đóng cửa trở lại để giữ sự gọn gàng của ngôi nhà.

Ngoài việc đóng hay mở cửa phòng tắm, bạn cũng cần duy trì một số thói quen sau để giữ gìn không gian luôn khô thoáng, sạch sẽ:

1. Thói quen dọn dẹp định kỳ

- Lau khô sàn và tường sau khi tắm để hạn chế đọng nước.

- Vệ sinh bồn rửa, gương, vòi sen thường xuyên để tránh mảng bám.

2. Bố trí vật dụng hợp lý

- Không nên chất quá nhiều chai lọ, mỹ phẩm, khăn ướt trong phòng tắm.

- Dùng kệ treo hoặc giỏ phân loại để tiết kiệm không gian và hạn chế ẩm thấp.

3. Khử mùi và diệt khuẩn tự nhiên

- Dùng baking soda, giấm trắng hoặc than hoạt tính để hút ẩm, khử mùi.

- Trồng một số loại cây chịu ẩm (như lưỡi hổ, lan ý) vừa trang trí vừa lọc không khí.

4. Ánh sáng và thông gió

- Ánh sáng tự nhiên hoặc đèn LED có khả năng diệt khuẩn, giảm ẩm.

- Đặt thêm quạt hút ẩm hoặc máy khử mùi nếu phòng tắm bí bách.

5. Ý thức chung của các thành viên trong gia đình

- Nhắc nhở trẻ nhỏ và người già giữ thói quen khô ráo sau khi dùng.

- Mỗi người góp phần nhỏ sẽ giúp phòng tắm luôn sạch sẽ, bền lâu.