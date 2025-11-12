3 năm và 1 triệu tài khoản: Hành trình thịnh vượng của VPBankS

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa gặt hái thành tựu mà nhiều đối thủ cùng ngành phải mất hàng chục năm để đạt được: 1 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương gần 10% tổng số tài khoản tại Việt Nam. Với thành quả này, VPBankS đã "về đích sớm" kế hoạch 2025 trước hơn một tháng, khẳng định vị thế của một trong những công ty chứng khoán tăng trưởng nhanh nhất.

Thành công ấy là kết tinh của một hành trình được hoạch định rõ ràng - nơi tầm nhìn chiến lược, nền tảng tài chính vững chắc và hệ sinh thái toàn diện cùng cộng hưởng để tạo nên sức bật khác biệt. Với hậu thuẫn mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE:VPB) và đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), định vị chiến lược đúng đắn, năng lực công nghệ vượt trội và đội ngũ nhân sự giàu chuyên môn, VPBankS đã kiến tạo một công ty chứng khoán thuộc nhóm dẫn đầu thị trường.

"Từ con số 0 lên 1 triệu tài khoản chỉ sau hơn ba năm, VPBankS đã khẳng định năng lực tăng trưởng vượt trội, đồng thời thể hiện khả năng hiện thực hóa tầm nhìn trở thành công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam", ông Vũ Hữu Điền, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc VPBankS, nhấn mạnh.

VPBankS nằm trong hệ sinh thái hơn 30 triệu khách hàng của VPBank. (Ảnh: VPBankS).

3 năm và 1 triệu tài khoản

3 năm không phải là quãng thời gian dài, nhất là khi so sánh cùng nhiều đơn vị trên thị trường đã trải qua hàng thập kỷ bồi đắp và phát triển. Nhưng với VPBankS, từng ấy thời gian là đủ để tạo nên một bước tiến mạnh mẽ, khẳng định vị thế bằng tốc độ tăng trưởng hiếm có.

Từ giữa 2022 đến 2024, công ty từng bước kiến tạo nền móng vững chắc về vốn, công nghệ và quản trị, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơ hội để tăng trưởng bền vững và chất lượng. Tháng 1/2022, Chứng khoán ASC trở thành công ty con của VPBank; đến giữa năm 2022, ASC chính thức đổi tên thành Chứng khoán VPBank. Năm đầu tiên hoạt động được xác định là giai đoạn "kiến tạo nền tảng", đặc biệt là nguồn vốn, yếu tố đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng của các doanh nghiệp tài chính.

VPBankS đã hai lần tăng vốn điều lệ, lần lượt lên 8.920 tỷ đồng, rồi 15.000 tỷ đồng - cao nhất thị trường vào thời điểm đó, thể hiện sự đồng hành của VPBank, ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam. Cùng với tên gọi và nhận diện thương hiệu mới, công ty ra mắt ứng dụng giao dịch NEO Invest vào tháng 8/2022.

Năm 2023, VPBankS bước vào giai đoạn "kiện toàn tổ chức" - xây dựng nền tảng quản trị chuyên nghiệp và bộ máy vận hành hiện đại. Chứng khoán VPBank lần lượt thành lập trung tâm phân tích, phòng quản trị rủi ro, trung tâm phát triển sản phẩm, trung tâm ngân hàng đầu tư (IB); đồng thời phát triển lực lượng kinh doanh, mở rộng các kênh bán hàng và hoàn tất giấy phép phát hành chứng quyền, tạo nền móng vững chắc cho các hoạt động đầu tư chuyên sâu.

Đến năm 2024, VPBankS chuyển mình mạnh mẽ sang giai đoạn "tăng trưởng kinh doanh". Công ty ra mắt sản phẩm chứng khoán phái sinh, đẩy mạnh các mảng trọng yếu như cho vay ký quỹ (margin), môi giới và IB, đồng thời xây dựng chuỗi giá trị IB và nâng cấp nền tảng giao dịch thông minh.

Sau giai đoạn từ kiến tạo, kiện toàn đến tăng trưởng, VPBankS đã từng bước định hình nên một công ty chứng khoán hàng đầu. Từ nền tảng ấy, năm 2025 mở ra giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ, vươn lên nhóm dẫn đầu về cả quy mô lẫn hiệu quả hoạt động.

Từ những bước đi đầu tiên vào đầu năm 2022, đến cuối 2024, VPBankS đã có hơn 465.000 tài khoản. Và chỉ trong chưa đầy một năm sau đó, con số này đã tăng hơn gấp đôi, chính thức chạm mốc 1 triệu tài khoản vào trung tuần tháng 11/2025 - tương đương gần 10% tổng lượng tài khoản toàn thị trường Việt Nam. Đây là tốc độ tăng trưởng hiếm có, giúp công ty chạm đến thành tựu mà nhiều tên tuổi lớn phải tốn hàng thập kỷ mới có thể đạt được.

VPBankS chạm mốc 1 triệu tài khoản vào giữa tháng 11/2025. (Ảnh: VPBankS).

Đà tăng trưởng mạnh mẽ về khách hàng còn được thể hiện qua NEO Invest - nền tảng đầu tư toàn diện do VPBankS phát triển. Với giao diện thân thiện, tốc độ vượt trội và danh mục sản phẩm ngày càng phong phú, NEO Invest nhanh chóng trở thành ứng dụng chứng khoán được ưa chuộng tại Việt Nam.

NEO Invest đã đạt top 1 trên hệ điều hành Android (ghi nhận kết quả tại ngày 11/11/2025) với điểm đánh giá trung bình 4,5/5 sao; top 3 trên iOS (ghi nhận kết quả tại ngày 31/10/2025) với điểm đánh giá trung bình 4,8/5 sao, cùng hàng trăm nghìn lượt tải về trên mỗi nền tảng. Nhiều nhà đầu tư đánh giá cao thiết kế hiện đại, khả năng vận hành ổn định và thao tác dễ dàng, giúp việc đầu tư trở nên đơn giản, trực quan và hứng khởi hơn bao giờ hết.

Ứng dụng NEO Invest đạt thứ hạng cao và hàng trăm nghìn lượt tải về. (Nguồn: AppStore, PlayStore).

Bên cạnh cột mốc tài khoản, các chỉ tiêu tài chính cũng phản ánh sức bật của VPBankS. Cụ thể, tổng tài sản tăng từ hơn 280 tỷ đồng đầu năm 2022 lên hơn 62.100 tỷ đồng vào cuối quý III/2025, vào top 3 công ty chứng khoán có quy mô tài sản lớn nhất.

Bằng nguồn lực tài chính mạnh mẽ và năng lực vượt trội, công ty sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng lớn của mọi phân khúc khách hàng, từ nhà đầu tư cá nhân cho đến doanh nghiệp lớn.

VPBankS nhanh chóng vào nhóm dẫn đầu về thực hiện thu xếp vốn trên thị trường trái phiếu và vốn cổ phần, với tổng giá trị thương vụ tư vấn phát hành đạt 34.500 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025; ghi nhận doanh thu gần 1.000 tỷ đồng, đứng top 2.

Hoạt động cho vay margin cũng đạt được bước tiến mạnh mẽ: Top 3 toàn thị trường với dư nợ 26.664 tỷ đồng. Đáng chú ý, sau IPO, dư địa cho vay margin của công ty lên khoảng 40.000 tỷ đồng, mở ra tiềm năng tăng trưởng bền vững cho giai đoạn tiếp theo.

Trong mảng môi giới, công ty liên tục mở rộng thị phần, lên gấp đôi chỉ sau 3 quý đầu năm 2025 và tiến sát vị trí top 10 trên HoSE. Đồng thời, Chứng khoán VPBank cũng đang giữ vị trí top 2 trên mảng thị phần môi giới UPCoM; top 10 về thị phần môi giới trên sàn HNX và thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh. Đặc biệt, doanh thu môi giới quý III đã vượt nhiều tên tuổi lâu đời để lọt top 10.

Được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, VPBankS xây dựng danh mục đầu tư đa dạng và cân bằng từ trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ, tiền gửi và cổ phiếu. Dự kiến, trái phiếu sẽ mang lại hiệu suất đầu tư 14%/năm trong năm 2025; cổ phiếu đạt hiệu suất đầu tư 25%/năm.

Nhờ tăng trưởng mạnh mẽ từ cả 4 trụ cột trên, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 đạt 3.260 tỷ đồng, vươn lên top 4 ngành chứng khoán.

Quy mô tài sản của VPBankS vào quý III/2025 gấp 222 lần so với đầu năm 2022. (Ảnh: VPBankS).

Những con số ấn tượng ấy là thành quả của chiến lược phát triển nhất quán. Sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ VPBank và đối tác chiến lược SMBC mang đến những lợi thế hiếm có trên thị trường: Nền tảng tài chính vững chắc, chiến lược rõ ràng, và khả năng tiếp cận hệ sinh thái hơn 30 triệu khách hàng - gấp gần ba lần tổng số tài khoản chứng khoán hiện nay tại Việt Nam.

Cùng nguồn vốn dồi dào, năng lực quản trị tiên tiến và nền tảng công nghệ hiện đại, VPBankS không ngừng củng cố nội lực để phục vụ quy mô khách hàng ngày càng lớn. Từ 384 nhân sự năm 2022, công ty đã mở rộng lên 772 người vào cuối quý III/2025 (chưa bao gồm lực lượng cộng tác viên đông đảo) và dự kiến đạt 1.000 người trong năm nay.

Đặc biệt, đội ngũ hơn 200 chuyên gia công nghệ thông tin, thuộc nhóm dẫn đầu ngành chứng khoán, cho phép triển khai những sản phẩm tiên phong như trợ lý đầu tư AI StockGuru.

Hai tháng và thương vụ IPO 500 triệu USD

Con số 1 triệu tài khoản hay những thành tựu tài chính là động lực vững chắc để công ty bước vào giai đoạn phát triển mới. Chính từ những nền tảng ấy, thương vụ IPO tháng 10/2025 được triển khai như một bước tiến tất yếu - kết tinh của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực tài chính, công nghệ và chiến lược vận hành suốt nhiều năm.

Ngày 31/10, Chứng khoán VPBank kết thúc giai đoạn đăng ký và đặt cọc mua cổ phiếu IPO, với kết quả gần 13.000 lệnh đăng ký thành công, tổng khối lượng đặt mua đạt gần 390,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đạt hơn 13.237 tỷ đồng, vượt giá trị chào bán gần 12.713 tỷ đồng (gần 500 triệu USD). Sau IPO, VPBankS chính thức trở thành công ty chứng khoán có quy mô vốn chủ sở hữu lớn thứ hai thị trường.

3 năm tăng trưởng được gói gọn trong một chiến dịch IPO chưa từng có tiền lệ về tốc độ, quy mô và sự chuyên nghiệp, gây ấn tượng mạnh mẽ cho thị trường. Toàn bộ quá trình - từ triển khai chào bán cổ phiếu đến tổ chức roadshow tại 4 trung tâm tài chính lớn của thế giới cùng hai roadshow tại TP HCM và Hà Nội - được hoàn tất chỉ trong vòng hai tháng.

Ông Vũ Hữu Điền khẳng định: "VPBankS làm được điều chưa từng có trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam: Triển khai một thương vụ IPO quy mô kỷ lục chỉ trong vòng hai tháng với sự chuyên nghiệp hàng đầu".

Những ngày đầu tháng 9/2025, Chứng khoán VPBank thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường khi đồng thời công bố kế hoạch IPO và điều chỉnh mục tiêu kinh doanh năm 2025, với chỉ tiêu lợi nhuận gấp đôi so với đầu năm. Ngay sau đó, công ty tiếp tục hé lộ kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030, một chiến lược tăng trưởng đầy tham vọng, với đích đến là vị thế dẫn đầu tại Việt Nam.

Cuối tháng 9, VPBankS tổ chức chuỗi roadshow quốc tế tại 4 trung tâm tài chính lớn gồm Vương quốc Anh, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Thái Lan, thu hút đông đảo sự quan tâm của hơn 50 nhà đầu tư và quỹ đầu tư quốc tế. Song song, công ty cũng chuẩn bị những thủ tục cần thiết để thực hiện chào bán cổ phiếu.

Tháng 10/2025, chiến dịch bước vào giai đoạn cao trào với hai roadshow quy mô lớn tại Hà Nội và TP HCM, thu hút khoảng 1.500 nhà đầu tư tham dự trực tiếp cùng gần 10.000 người theo dõi qua nền tảng trực tuyến. Các sự kiện ghi nhận hàng trăm nghìn lượt hiển thị trên mạng xã hội, cùng sự tham gia của 100 nhà báo, hàng loạt doanh nghiệp, quỹ đầu tư và chuyên gia phân tích chứng khoán - phản ánh sức hút đặc biệt của thương vụ IPO lớn nhất ngành chứng khoán Việt Nam.

Các hội thảo diễn ra cởi mở, thẳng thắn và giàu thông tin, giúp nhà đầu tư hiểu rõ tiềm năng, lợi thế khác biệt và chiến lược dài hạn của công ty. Chính sự chuyên nghiệp, minh bạch và tinh thần cầu thị ấy đã góp phần củng cố niềm tin của thị trường.

Sự kiện roadshow của VPBankS thu hút sự theo dõi của đông đảo nhà đầu tư. (Ảnh: VPBankS).

Song song, trong 3 tuần từ 10/10 đến 31/10, VPBankS mở cổng đăng ký mua cổ phiếu IPO. Nhờ hệ sinh thái số được đầu tư bài bản, công ty chỉ mất 4 tuần để phát triển ứng dụng đăng ký mua IPO trực tuyến ngay trên Neo Invest, đồng thời tích hợp toàn bộ thông tin về thương vụ IPO trên trợ lý đầu tư AI StockGuru.

Giải pháp này giúp hàng chục nghìn nhà đầu tư tiếp cận thông tin, đăng ký và theo dõi IPO một cách nhanh chóng, minh bạch và tiện lợi hơn bao giờ hết, biến một quy trình vốn dĩ phức tạp trở thành trải nghiệm đơn giản và dễ tiếp cận.

Nhà đầu tư trải nghiệm trợ lý StockGuru của VPBankS. (Ảnh: VPBankS).

Hướng tới tương lai thịnh vượng

3 năm đầu tiên là hành trình tăng trưởng ngoạn mục: Từ con số 0 đến 1 triệu tài khoản, từ một tân binh trở thành công ty chứng khoán thuộc nhóm dẫn đầu. Nhưng những thành công ấy không phải là đích đến, mà mới chỉ là bản lề cho một giai đoạn mới: Hành trình hướng đến tầm vóc của một công ty chứng khoán - ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam.

Kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030 đã vạch ra con đường để VPBankS vươn lên vị trí dẫn đầu toàn thị trường với quy mô, năng lực tài chính và chất lượng dịch vụ vượt trội. Công ty đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng kép 32%/năm trong 5 năm tới, đến năm 2030 giữ vị trí top 1 về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế.

Chiến lược này được xây dựng trên 4 trụ cột phát triển bao gồm: IB, cho vay margin, tự doanh và môi giới, song song với việc tích hợp sâu rộng vào hệ sinh thái VPBank, nâng tầm quản trị, vươn ra quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm và dẫn đầu về nền tảng công nghệ.

Hướng đến tương lai, VPBankS kiên định với tuyên ngôn "Vì một tương lai thịnh vượng" - lời cam kết đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng, cổ đông và cộng đồng. Sau khi hoàn thành thương vụ IPO và niêm yết trên HoSE, dự kiến ngay trong tháng 12/2025, VPBankS bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi tăng trưởng gắn liền trách nhiệm và giá trị bền vững.

Nguồn vốn mới huy động giúp VPBankS nhanh chóng mở rộng quy mô hoạt động, mang đến sản phẩm toàn diện, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng.

Thương vụ IPO kỷ lục còn góp phần "giải cơn khát hàng hóa" chất lượng cho thị trường, mang đến thêm nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư. Trở thành doanh nghiệp niêm yết là cơ hội để VPBankS nâng chuẩn minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và lan tỏa thông lệ tốt.

Đồng thời, với vị thế của một trong những công ty chứng khoán dẫn đầu, VPBankS sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam, mở rộng các kênh huy động cho doanh nghiệp, qua đó góp phần giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào dòng tín dụng ngân hàng.