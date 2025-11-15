3 ngành nghề được dự báo sẽ tăng nhu cầu tuyển dụng trong thời đại AI

﻿ Có nhiều lo ngại rằng AI sẽ thay thế người lao động, tuy nhiên ông Aaron Levie, CEO Box – công ty công nghệ của Mỹ, cung cấp nền tảng lưu trữ đám mây và quản lý dữ liệu cho doanh nghiệp, lại không nghĩ như vậy. Ông cho rằng đây là một trong những hiểu lầm lớn nhất về AI hiện nay.

Ông Levie cho rằng dù AI có thể khiến một số công việc cần ít người hơn, nhưng năng suất tăng lên sẽ giúp doanh nghiệp phát triển nhanh hơn. Khi doanh nghiệp lớn mạnh, họ sẽ có nhu cầu tuyển thêm nhân sự — có thể ngay trong chính vị trí đó hoặc ở các bộ phận khác.

Chia sẻ với Business Insider, CEO Box cho biết ông nhìn thấy nhiều vai trò sẽ tăng nhu cầu tuyển dụng khi các công cụ AI xuất hiện. Khi AI giúp công việc trở nên hiệu quả hơn, một số lĩnh vực sẽ cần thêm nhân lực, chứ không phải ít đi. Ông nhấn mạnh rằng một công việc không biến mất chỉ vì một phần tác vụ trong đó được tự động hóa.

Ông Levie nói: “Khi AI làm cho một lĩnh vực vận hành hiệu quả hơn, nhu cầu sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực đó có thể tăng mạnh thay vì giảm đi”.

Ông cho rằng những vai trò phát triển mạnh trong thời đại AI sẽ là các công việc đòi hỏi mối quan hệ con người hoặc chuyên môn sâu.

“Đây là những loại công việc mà AI phải mất rất nhiều năm nữa mới có thể tự động hóa — hoặc có thể sẽ không bao giờ làm được”, CEO Box giải thích.

Aaron Levie là CEO của Box, một công ty lưu trữ đám mây.

Bán hàng (Sales)

Một trong những lĩnh vực được ông Levie dự báo sẽ quan trọng hơn là bán hàng. AI có thể tự động hóa các email giới thiệu ban đầu, nhưng khi khách hàng bắt đầu quan tâm, họ vẫn muốn nói chuyện với con người.

“Khách hàng muốn tương tác với một người mà họ có thể tin cậy, người thực sự làm đúng những gì họ nói”, ông Levie cho biết.

Dự báo này phù hợp với phân tích năm 2024 của Business Insider dựa trên số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ: vị trí quản lý bán hàng được dự báo tăng thêm khoảng 29.000 việc làm đến năm 2034.

Luật sư (Lawyers)

﻿Ở những lĩnh vực như bằng sáng chế hay tranh chấp pháp lý, người dùng có thể hỏi AI để có câu trả lời nhanh. Nhưng khi cần đưa ra các quyết định quan trọng, họ vẫn muốn được luật sư tư vấn trực tiếp.

“Khi liên quan đến quyết định cuối cùng, bạn vẫn sẽ cần một chuyên gia thực thụ”, CEO Box chia sẻ

Ông cũng cho rằng các vị trí như trợ lý pháp lý sẽ không biến mất; AI chỉ giúp họ rà soát hợp đồng nhanh hơn, nhờ đó xử lý được nhiều hồ sơ hơn.

Y tế (Healthcare)

Ngành y tế cũng được ông Levie dự báo sẽ cần thêm nhân lực. AI có thể giúp người dân nhận giải đáp nhanh hơn về các vấn đề sức khỏe, từ đó họ đi khám nhiều hơn.

﻿ “Điều này khiến chúng ta đến gặp bác sĩ thường xuyên hơn. Khi bác sĩ làm việc hiệu quả hơn, họ có thể khám cho nhiều bệnh nhân hơn — và điều đó sẽ tạo ra nhu cầu phải có thêm nhiều bác sĩ”, ông giải thích.

﻿Theo: Business Insider