3 sai lầm khiến bạn không học được ngoại ngữ

Theo Thiên An | 26-04-2026 - 08:10 AM | Sống

Nếu bạn đang học chăm chỉ mà vẫn không thể giao tiếp, rất có thể bạn đã mắc phải 3 sai lầm chí mạng dưới đây.

Nhiều người dành hàng năm trời ở các trung tâm, sở hữu hàng tá sổ tay từ vựng nhưng vẫn "câm nín" khi gặp người bản xứ. Thực tế, rào cản lớn nhất không nằm ở năng khiếu hay trí thông minh, mà nằm ở phương pháp tiếp cận sai lệch ngay từ đầu.

Theo nghiên cứu của Giáo sư Stephen Krashen (Đại học Nam California) về thuyết "Thụ đắc ngôn ngữ", việc học ngôn ngữ một cách máy móc sẽ triệt tiêu khả năng phản xạ tự nhiên của bộ não. Dưới đây là 3 sai lầm phổ biến nhất khiến bạn mãi vẫn là "tờ giấy trắng" dù đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Quá ám ảnh với ngữ pháp và nỗi sợ sai

Sai lầm phổ biến nhất của người Việt khi học ngoại ngữ là tư duy "ngữ pháp là số 1". Chúng ta thường dành phần lớn thời gian để phân tích các thì, chia động từ và lo sợ rằng nếu nói sai một cấu trúc nào đó sẽ bị đánh giá. Chính nỗi sợ này tạo ra một rào cản tâm lý cực lớn, khiến bộ não bị "đóng băng" mỗi khi cần phát ngôn.

Tâm lý học ngôn ngữ gọi đây là bộ lọc "affective filter", tức bộ lọc biểu cảm. Khi bạn quá lo lắng hoặc căng thẳng về việc đúng/sai, bộ não sẽ tự động đóng lại, ngăn cản việc tiếp thu thông tin. Những người giao tiếp ngoại ngữ giỏi thường là những người chấp nhận việc nói sai và coi đó là một phần tất yếu của quá trình học tập. Hãy nhớ rằng ngôn ngữ là công cụ để truyền đạt ý nghĩ, không phải là một bài kiểm tra toán học với những đáp án duy nhất đúng.

Chỉ học bằng mắt mà quên mất đôi tai

Hầu hết chúng ta học ngoại ngữ theo cách "học thầm": đọc sách giáo khoa, chép từ vựng và làm bài tập trên giấy. Đây là sai lầm nghiêm trọng vì ngôn ngữ về bản chất là âm thanh. Việc chỉ tiếp xúc với mặt chữ mà không nghe đủ nhiều sẽ khiến bộ não không thể hình thành được sự kết nối giữa âm thanh và ý nghĩa.

Nghiên cứu về "đầu vào hiểu được (input comprehensible) khẳng định rằng bạn chỉ có thể nói được sau khi đã nghe đủ một lượng âm thanh mà bạn hiểu được ý nghĩa của chúng. Việc thiếu đi "môi trường âm thanh" khiến người học bị rơi vào tình trạng nghe nhưng không hiểu gì vì tốc độ xử lý của não bộ không kịp với tốc độ nói của người bản xứ. Để khắc phục, thay vì chỉ dán mắt vào sách, bạn cần "tắm" mình trong âm thanh qua phim ảnh, âm nhạc hoặc các chương trình podcast hằng ngày.

Học từ vựng rời rạc thay vì học theo cụm (collocations)

Sai lầm thứ ba khiến việc học ngoại ngữ trở nên vô vọng là thói quen học từ vựng đơn lẻ và dịch trực tiếp từ tiếng Việt sang. Ví dụ, nhiều bạn học từ "do" và "make" một cách riêng biệt, dẫn đến việc khi nói sẽ bị lúng túng không biết dùng từ nào đi với từ nào. Cách học này khiến câu văn của bạn trở nên gượng gạo và tốn rất nhiều thời gian để "lắp ghép" trong đầu trước khi phát ngôn.

Các chuyên gia ngôn ngữ khuyên người học nên tiếp cận theo phương pháp từ vựng, tức là học theo từng cụm từ thường đi cùng nhau. Việc học theo cụm giúp bạn sở hữu sẵn những "khối kiến thức" trong đầu, khi cần chỉ việc lấy ra dùng mà không cần suy nghĩ về ngữ pháp. Điều này giúp tăng tốc độ phản xạ và khiến cách nói chuyện của bạn tự nhiên như người bản xứ. Nếu bạn vẫn đang dành hằng giờ để chép 1 từ mới 10 lần, hãy dừng lại và chuyển sang học cả câu chứa từ đó.

Học ngoại ngữ là một cuộc chạy marathon, không phải là chạy nước rút. Việc nhận diện và sửa chữa những sai lầm này sẽ giúp bạn đi đúng hướng và sớm chạm tay vào mục tiêu làm chủ một ngôn ngữ mới.

