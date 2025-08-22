3 sao nhí hot nhất “Bố ơi mình đi đâu thế” sau 1 thập kỷ: Người thành rich kid 15 tuổi đã có Rolls-Royce, học trường hoàng gia, người rời xa showbiz với lựa chọn bất ngờ

Năm 2014, khi chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? bản Trung Quốc phát sóng năm, cả châu Á chao đảo trước sự kết hợp thú vị của những ông bố nổi tiếng và dàn nhóc tì siêu đáng yêu. Đó không chỉ là một chương trình thực tế đơn thuần mà còn trở thành “cái nôi” đưa nhiều em nhỏ vụt sáng.

Trong số đó, ba cô bé Vương Thi Linh, Điền Vũ Tranh (Cindy) và Huỳnh Ức Từ (Đa Đa) là những cái tên để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Hơn 10 năm trôi qua, những “thiên thần nhí” ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ trưởng thành, mỗi người một phong cách và hướng đi riêng khiến khán giả ngỡ ngàng.

Vương Thi Linh (Angela)

Nhắc đến Vương Thi Linh, công chúng sẽ nhớ ngay hình ảnh một cô bé mũm mĩm, đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh và nụ cười hồn nhiên. Sinh năm 2009, là con gái MC đình đám Lý Tương và đạo diễn Vương Nhạc Luân, ngay từ bé Vương Thi Linh đã gắn liền với hình ảnh “công chúa ngậm thìa vàng”.

Vương Thi Linh từng là “tiểu công chúa” được yêu thích bậc nhất trong chương trình

MC Lý Tương cũng từng chia sẻ cô luôn cho con gái sử dụng những món đồ tốt nhất và đắt nhất. Theo nữ MC quyền lực, kể từ lúc Vương Thi Linh chào đời, cô từng có thời gian tốn hơn 600.000 NDT/tháng (hơn 2 tỷ đồng) để mua sắm quần áo và vật dụng cá nhân cho con. Thế nhưng, Vương Thi Linh không chỉ là một rich kid đơn thuần, cô bé được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật bài bản. Từ nhỏ đã học vẽ, học đàn, luyện thư pháp, tham gia các khóa rèn luyện thể chất.

Nay đã thành thiếu nữ trưởng thành với cuộc sống trong mơ

Ở tuổi 15 - 16, Vương Thi Linh hiện đang du học tại trường quý tộc Benenden ở Anh, được mệnh danh là “trường quý tộc” vì công chúa Hoàng gia Anh Anne và công chúa Đan Mạch Benedikte cũng từng học ở nơi này.

Mỗi lần hình ảnh mới của cô xuất hiện trên mạng xã hội, netizen Trung lại xôn xao bàn tán. Mọi người đều khen ngợi “công chúa ngày nào giờ đã lột xác xinh đẹp, sang chảnh” và có cuộc sống đáng mơ ước. Vương Thi Linh là biểu tượng “rich kid”, vừa là hình mẫu tiểu thư thời thượng đang trên hành trình khẳng định bản thân.

Điền Vũ Tranh (Cindy)

Trái ngược với vẻ hào nhoáng của Vương Thi Linh, Cindy - Điền Vũ Tranh lại đi theo con đường giản dị hơn nhưng cũng vô cùng bản lĩnh. Con gái của huyền thoại nhảy cầu Điền Lượng và ca sĩ Diệp Nhất Tây từng là “thiên thần nhí” của chương trình với gương mặt bầu bĩnh, tính cách lanh lợi, hoạt ngôn. Nhưng lớn lên, Cindy không chọn showbiz mà dồn hết tâm sức cho thể thao.

Cindy trong “Bố ơi mình đi đâu thế”

Ở tuổi 17, cô đã cao hơn 1m70, vóc dáng khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Cindy hiện là một trong những tay vợt trẻ triển vọng của Trung Quốc, từng giành suất đặc cách tham dự giải trẻ quốc tế ITF và ghi điểm số trong bảng xếp hạng quốc tế. Truyền thông gọi cô là “nữ thần quần vợt thế hệ mới”, còn netizen thì thích thú khi thấy cô bé ngày nào nay đã thành vận động viên chuyên nghiệp.

Đông đảo khán giả Trung Quốc vẫn nhớ đến cô bé Cindy ngày nào và dành sự tôn trọng với lựa chọn khác biệt này: “Ở tuổi này mà dám chọn con đường thể thao khắc nghiệt, Cindy đã chứng minh cô không chỉ là con của ngôi sao mà còn là một Điền Vũ Tranh khiến mọi người nể phục.”

Cindy không dấn thân vào showbiz mà theo đuổi sự nghiệp thể thao

Huỳnh Ức Từ (Đa Đa)

Nếu Vương Thi Linh khiến người ta choáng ngợp vì độ sang chảnh, Cindy gây ấn tượng bởi sự khỏe khoắn thì Huỳnh Ức Từ lại mang đến cảm giác dịu dàng, trí thức. Con gái của diễn viên Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi vốn nổi bật trong chương trình bởi tính cách chững chạc, dịu hiền, luôn quan tâm đến bạn bè. Giờ đây, Đa Đa đã bước sang tuổi 19, sở hữu chiều cao trên 1m70 cùng gương mặt thanh tú giống hệt mẹ lúc trẻ.

Điều đáng nói hơn cả là tài năng vượt trội của cô bé này. Đa Đa không chỉ chơi piano thành thạo, từng đoạt 5 giải thưởng quốc tế ở tuổi 13, mà còn có khả năng ngôn ngữ xuất sắc. Cô đã dịch một số tác phẩm thiếu nhi tiếng Anh sang tiếng Trung, trong đó có The Hobbit của Tolkien, gây bất ngờ cho nhiều người lớn trong giới học thuật. Ngoài ra, Đa Đa còn viết văn, làm thơ, vẽ tranh, thậm chí làm bánh rất giỏi.

Đa Đa và bố Huỳnh Lỗi khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2

Nhiều netizen nhận xét: “Đây chính là hình mẫu con nhà người ta đích thực, vừa giỏi, vừa ngoan, vừa xinh đẹp.” Các phương tiện truyền thông Trung Quốc gọi Huỳnh Ức Từ là “tiểu hoa đán toàn năng”, có thể nối nghiệp cha mẹ nhưng theo hướng nghệ thuật - học thuật chứ không chỉ đơn thuần là ngôi sao giải trí.

Ba cô bé đáng yêu ngày nào giờ đây đã thành 3 thiếu nữ với 3 màu sắc khác biệt. Mỗi lần hình ảnh mới của Vương Thi Linh, Điền Vũ Tranh và Huỳnh Ức Từ xuất hiện, mạng xã hội xứ Trung lại được một phen dậy sóng. Trên Weibo, nhiều bình luận xuýt xoa về nhan sắc và cuộc sống hiện tại của cả 3 sao nhí đình đám một thời.

Đa Đa hiện tại được khen ngợi là “mỹ nhân nhí” với nhan sắc cực phẩm

Từ những đứa trẻ khiến khán giả cười nghiêng ngả ngày nào, họ giờ đây đã bước vào tuổi trưởng thành với những ước mơ, định hướng và phong cách rất riêng. Và dù tương lai mỗi người có đi theo con đường nào, thì hình ảnh “ba thiên thần nhí đình đám” của Bố ơi mình đi đâu thế? vẫn luôn là ký ức ngọt ngào với cả triệu khán giả cả ở Trung Quốc và khắp Châu Á.