3 tháng sau khi mua lại một công ty AI của Vingroup, 'gã khổng lồ' Qualcomm tiếp tục liên minh với tập đoàn viễn thông top đầu trong nước lập trung tâm phát triển thiết kế gốc

Chiều 12/8, Thủ tướng đã tiếp ông Cristiano Amon – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm đến làm việc tại Việt Nam.

Trong cuộc gặp, Chủ tịch Qualcomm đánh giá cao chính sách thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành nhanh chóng của các đối tác Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT.

Ông Amon cũng chia sẻ kế hoạch hợp tác tại Việt Nam nhằm phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, sản xuất thiết bị IoT, điện tử, điện thoại thông minh… góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Ông kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) hàng đầu khu vực, đặc biệt về AI, và khẳng định Qualcomm sẵn sàng tăng cường hợp tác, hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Cũng trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Việt Nam, Qualcomm đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), hướng tới việc thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), mạng di động thế hệ mới 5G/6G, Internet vạn vật (IoT), thiết bị điện toán AI và các thiết bị mạng tiên tiến. Đây đều là những công nghệ lõi đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của VNPT đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035.

Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VQEC) sẽ đảm nhiệm vai trò đầu mối triển khai nghiên cứu, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy thương mại hóa các giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ của Qualcomm.

Dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 10/2025, VQEC sẽ là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình đồng phát triển thiết kế gốc (Original Design) dựa trên công nghệ lõi của Qualcomm, với VNPT giữ vai trò dẫn dắt.

Bên cạnh đó, VQEC cũng sẽ trở thành một trong những Authorized Design Center (Trung tâm thiết kế ủy quyền) của Qualcomm, đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp ngành viễn thông Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thiết kế và sáng tạo toàn cầu.

VNPT và Qualcomm hợp tác chiến lược tiến tới thành lập Trung tâm xuất sắc VNPT – Qualcomm - Ảnh: VGP

Trước đó, vào tháng 4/2025, Qualcomm thông báo mua lại MovianAI – công ty AI tạo sinh thuộc VinAI/Vingroup, đồng thời thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Hà Nội, trở thành trung tâm AI lớn thứ ba của tập đoàn trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ và Ấn Độ.

Qualcomm cũng triển khai chương trình Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (QVIC), hỗ trợ ươm tạo 29 startup công nghệ, giúp huy động hơn 32 triệu USD vốn đầu tư, thương mại hóa 25 sản phẩm và đăng ký hơn 87 bằng sáng chế. Tập đoàn còn hợp tác cùng Viettel, VNPT trong phát triển công nghệ và thiết bị 5G, WiFi.

Qualcomm là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ vô tuyến và truyền thông di động tiên tiến 5G, có trụ sở tại San Diego, bang California (Hoa Kỳ) với giá trị vốn hóa khoảng 160 tỷ USD.

Trong suốt nhiều năm qua, tập đoàn này vận hành theo mô hình "fabless" (sản xuất không sở hữu nhà máy), đã chi khoảng 70 tỷ USD cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), nắm giữ hơn 140.000 bằng sáng chế và giữ vị thế dẫn đầu trong công nghệ 5G.

Bên cạnh đó, Qualcomm đang mở rộng sang mảng trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI), ứng dụng trong các thiết bị như điện thoại thông minh, ô tô, kính thực tế mở rộng (XR) và máy tính xách tay.

Tại Việt Nam, Qualcomm đã hiện diện hơn 20 năm với nhiều dấu ấn quan trọng. Năm 2020, tập đoàn mở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) đầu tiên ở Đông Nam Á, đặt tại Hà Nội, tập trung vào công nghệ kết nối di động và thiết bị đầu cuối.