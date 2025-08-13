Chỉ còn 15 ngày đến sự kiện “chưa có tiền lệ”, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng cho Vingroup

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì Phiên họp. Ảnh: VGP

Sáng nay (12/8), Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) đã chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo. Đây là sự kiện được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần được tổ chức thực sự là "ngày hội non sông".

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ gì cho Vingroup?

Tại Phiên họp, sau khi lắng nghe các ý kiến của đại diện các đơn vị, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, đồng thời lưu ý rằng thời gian còn lại rất ngắn. Theo Phó Thủ tướng, từ nay đến ngày khai mạc Triển lãm còn 15 ngày, nhưng đến ngày sơ duyệt chỉ còn đúng 1 tuần, trong khi quy mô tổ chức, khối lượng công việc còn rất nhiều, do đó cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Vừa qua Thủ tướng cũng đã ban hành Công điện 126 chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, phân công rất rõ nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị các ban, bộ ngành, địa phương nghiêm túc, khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ, công việc được phân công.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các các bộ, ngành, đơn vị liên quan về các vấn đề liên quan đến Triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup, Tư vấn quốc tế rà soát kỹ, tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ ngày 6/8/2025, khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế nhận diện tổng thể, trên cơ sở đó Bộ chịu trách nhiệm khẩn trương thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định. Đồng thời, chuẩn bị kỹ càng, chu đáo công tác tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Triển lãm.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình, nội dung chi tiết, các ấn phẩm, tài liệu cho họp báo sự kiện vào ngày 22/8/2025; có kế hoạch, phương án cụ thể để quản lý, vận hành Trung tâm Báo chí; đồng thời khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Triển lãm trên các phương tiện truyền thông… để sự kiện được đông đảo nhân dân và công chúng biết đến, quan tâm và hưởng ứng tham gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Triển lãm; đồng thời nghiên cứu phương án chấm điểm các gian trưng bày, tổ chức các chương trình nghệ thuật trước, trong và sau Triển lãm...

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước tham gia. Bộ Xây dựng cử cán bộ kiểm định, thẩm định an toàn các thiết bị, kết cấu liên quan đến công trình, khu triển lãm, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Vingroup tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong những ngày tập trung thi công cao điểm, bảo đảm điều kiện thi công ngoài giờ, đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Tập đoàn cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân công thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng; tăng cường các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khí bụi, tiếng ồn.

Phó Thủ tướng giao Tập đoàn Vingroup phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề trong công tác tổ chức triển lãm, tổ chức khai mạc, bế mạc, đảm bảo phương án về giao thông, y tế, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, bố trí các khu vực nhà vệ sinh công cộng bên trong nhà triển lãm và các sân ngoài trời, khu vực thu gom rác, đảm bảo cảnh quan không gian Triển lãm, bố trí cây xanh, khu vực ẩm thực, dịch vụ, vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Cùng với đó, triển khai trang trí toàn bộ khu vực bên ngoài và bên trong Trung tâm Triển lãm. Thiết kế các biểu tượng sống động tại khu vực Sân Tây thể hiện khát vọng bầu trời, vươn xa ra biển (như các cảng biển lớn, đội tàu lớn…), đi sâu vào lòng đất (hệ thống tàu điện ngầm, không gian ngầm...).

Các hạng mục cuối cùng đang được gấp rút thi công tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Triển lãm là sự kiện quy mô lớn, phong phú về nội dung, là việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ, thời gian thì ngắn, yêu cầu cao… Hơn nữa, việc tham gia, tổ chức Triển lãm này là niềm tự hào và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đều phải tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất để xứng tầm kỷ niệm 80 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, tổng thể, khách quan, hiệu quả và tiết kiệm.

Trước đó, vào chiều 11/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về các vấn đề liên quan đến Triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh thời gian gấp rút, yêu cầu mọi khó khăn, vướng mắc sẽ được giải quyết trực tiếp tại công trường. "Tôi sẽ có mặt thường xuyên để cùng các anh chị tháo gỡ ngay lập tức", Phó Thủ tướng nói.