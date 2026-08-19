3 thói quen đeo đồng hồ cần sửa ngay

Dưới đây là 3 thói quen đeo đồng hồ nên bỏ ngay.

Đeo đồng hồ quá chặt

Một trong những thói quen cần thay đổi là siết dây đồng hồ quá chặt vào cổ tay.

Dây đeo tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian dài. Khi đồng hồ bị siết chặt, vùng da bên dưới khó thoát mồ hôi, đồng thời liên tục chịu áp lực và ma sát. Đặc biệt khi vận động, lượng mồ hôi tăng lên khiến môi trường dưới dây đồng hồ càng bí hơn.

Một số báo cáo y khoa về viêm da liên quan đến thiết bị đeo trên người cho thấy ma sát, mồ hôi và tình trạng da bị bí có thể góp phần gây viêm da kích ứng.

Do đó, đồng hồ nên được đeo vừa đủ chắc để cảm biến hoạt động nhưng không đến mức hằn sâu vào da. Nếu sau khi tháo đồng hồ, cổ tay thường xuyên xuất hiện vết hằn đỏ, ngứa hoặc nóng rát, đó là dấu hiệu nên nới lỏng dây.

Đeo đồng hồ (Ảnh: Getty).

Đeo liên tục cả ngày lẫn đêm

Với đồng hồ thông minh, nhiều người có thói quen đeo 24/7 để theo dõi nhịp tim, giấc ngủ và các chỉ số vận động. Tuy nhiên, việc để một vật tiếp xúc liên tục với da cũng làm tăng thời gian da tiếp xúc với vật liệu của dây đồng hồ. Nếu cổ tay thường xuyên đổ mồ hôi, vùng da dưới dây có thể trở nên ẩm và bí.

Một tổng quan được công bố trên Cutis năm 2025 ghi nhận các thiết bị điện tử đeo trên người, trong đó có đồng hồ thể thao, có thể liên quan đến viêm da tiếp xúc dị ứng ở một số người.

Đáng chú ý, không phải lúc nào thủ phạm cũng là bản thân chiếc đồng hồ. Một số người có thể nhạy cảm với thành phần trong dây đeo hoặc kim loại ở các bộ phận tiếp xúc với da.

Vì vậy, nên tháo đồng hồ định kỳ để làm sạch và để da được khô thoáng, đặc biệt sau khi tập luyện hoặc khi cổ tay ra nhiều mồ hôi.

Lười vệ sinh dây đồng hồ

Đây là thói quen khá phổ biến nhưng thường bị bỏ qua. Trong quá trình sử dụng, dây đồng hồ có thể tiếp xúc với mồ hôi, dầu trên da, bụi bẩn và nhiều chất khác từ môi trường. Nếu thường xuyên đeo khi tập thể thao, lượng mồ hôi tích tụ càng nhiều.

Khi dây đồng hồ luôn trong tình trạng ẩm và tiếp xúc lâu với da, nguy cơ kích ứng có thể tăng lên, nhất là ở những người có làn da nhạy cảm hoặc tiền sử viêm da tiếp xúc.

Khi nào nên ngừng đeo đồng hồ?

Nếu vùng da dưới đồng hồ xuất hiện các biểu hiện như ngứa dai dẳng, đỏ, nổi mụn nước, bong tróc hoặc rỉ dịch, không nên tiếp tục đeo để "cố chịu".

Có thể tháo đồng hồ, giữ vùng da sạch và khô, đồng thời theo dõi diễn biến. Nếu tổn thương không cải thiện hoặc tái phát mỗi khi đeo lại, nên đi khám da liễu để xác định nguyên nhân. Trường hợp nghi ngờ dị ứng tiếp xúc, bác sĩ có thể chỉ định các xét nghiệm phù hợp để tìm chất gây dị ứng.

Đồng hồ vốn là thiết bị tiện lợi và không cần thiết phải bỏ hoàn toàn. Điều quan trọng là đeo vừa phải, giữ dây sạch và khô, đồng thời chú ý phản ứng bất thường của làn da.

Đặc biệt, không nên mặc định mọi nốt đỏ hay ngứa ở cổ tay đều do "dị ứng đồng hồ". Chất liệu dây, kim loại, mỹ phẩm, xà phòng hoặc một bệnh lý da khác cũng có thể là nguyên nhân. Khi triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn, thăm khám chuyên khoa vẫn là cách xác định chính xác nhất.