MCK thông báo khẩn giữa đêm

Khoảng 0h ngày 19/8, MCK bất ngờ đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân, giữa thời điểm album HVL đang nhận được sự chú ý lớn. Nam rapper cho biết anh và ê-kíp vẫn tập trung làm nhạc, chỉnh sửa những bài hát đã tháo gỡ để sớm cập nhật các phiên bản mới phù hợp hơn. Trong bài viết, MCK cho biết các khâu chỉnh sửa đã đi đến những công đoạn cuối và anh sẽ sớm trở lại để phục vụ trải nghiệm âm nhạc của khán giả. Nam rapper đồng thời lên tiếng về những thông tin tiêu cực xuất hiện thời gian qua, khẳng định một số nội dung được chia sẻ không đúng sự thật và mong khán giả thận trọng trước khi tiếp nhận, đăng tải hoặc lan truyền thông tin.

MCK cũng đề nghị mọi người không bàn tán hay cuốn vào những thông tin thiếu chính xác, đồng thời không sử dụng tên “MCK” ngoài phạm vi âm nhạc và nghệ thuật mà anh đang theo đuổi. Nam rapper cho biết bản thân không mong muốn người hâm mộ bị ảnh hưởng bởi những luồng tiêu cực và hy vọng mọi người sẽ dành sự chú ý cho những điều đang diễn ra tích cực.

Bài đăng của MCK giữa đêm

Trước đó, MCK đã chủ động gỡ 19 ca khúc từ album HVL

Trước đó, MCK đã chủ động gỡ 19 ca khúc từ album HVL, đây là những sản phẩm có nội dung, ca từ được cho là nhạy cảm trên các nền tảng nhạc số. MCK cho biết anh tiếp thu ý kiến từ cơ quan chức năng và sẵn sàng chỉnh sửa, gỡ bỏ những ca khúc có lyrics chưa phù hợp. Chỉ trong một đêm, nhiều sản phẩm đang được chú ý như Xa xôi, IDK, Tây Thi... lần lượt được gỡ khỏi các nền tảng. Sau động thái này, MCK giữ lại 11 ca khúc trong tổng số 30 bài hát của HVL. Anh cũng cho biết sẽ làm lại 19 ca khúc đã gỡ theo hướng chỉnh sửa ca từ phù hợp hơn.

Đây là cú ảnh hưởng lớn đối với HVL, album được MCK ấp ủ trong khoảng 2 năm và vừa tạo ra đà tăng trưởng mạnh trên thị trường. Từ một dự án từng vươn lên hạng 4 toàn cầu trên bảng xếp hạng album debut của Spotify, HVL đứng trước nguy cơ đứt mạch phát triển khi phần lớn ca khúc bị gỡ bỏ. Việc nhiều sản phẩm chủ lực biến mất cũng khiến khả năng cạnh tranh của album tại các giải thưởng âm nhạc cuối năm bị ảnh hưởng đáng kể.

Album HVL của MCK là tâm điểm làng nhạc hè này

Trước khi xảy ra sự việc, 30 ca khúc của HVL trên YouTube đã vượt mốc 50 triệu lượt xem. Xét trong khoảng thời gian một tháng kể từ khi phát hành, đây là con số đáng chú ý đối với một dự án âm nhạc Việt Nam. Tính thêm lượng stream trên các nền tảng nhạc số, tổng lượt nghe và xem của album nhanh chóng chạm mốc 100 triệu.

Hiệu ứng của HVL cũng không chỉ nằm ở những con số trực tiếp trên YouTube hay các nền tảng nghe nhạc. Nhiều đoạn nhạc trong album được sử dụng, dẫn lại trên mạng xã hội, đặc biệt thông qua các video ngắn, bảng tin và nội dung sáng tạo trên Facebook, TikTok. Với 30 ca khúc liên tục được khai thác theo nhiều cách khác nhau, sức lan tỏa của HVL trong hơn một tháng là rất lớn.

Hiện chỉ còn 11 bản ghi thuộc album HVL được phát hành

Trước đó, MCK từng vô tình để lộ con số doanh thu ước tính hơn 1.6 đồng trong tháng gần nhất riêng trên YouTube. Đây là con số được tính dựa trên hiệu quả nghe và xem của các sản phẩm trên nền tảng, trong bối cảnh HVL đang có sức hút mạnh. Khi album mới tăng trưởng, kênh YouTube của MCK cũng được hưởng lợi từ cơ chế đề xuất, kéo theo sự quan tâm trở lại đối với chuỗi sản phẩm cũ.

Trên Spotify, nhiều ca khúc trong số những sản phẩm bị gỡ đã vượt mốc một triệu lượt stream. Việc các ca khúc biến mất khỏi nền tảng đồng nghĩa nguồn thu từ lượng nghe mới của những sản phẩm này cũng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các hoạt động khai thác bản quyền âm nhạc, bao gồm những hình thức sử dụng phái sinh và cover, cũng là một phần giá trị kinh tế mà ê-kíp đã xây dựng xung quanh album.

Với MCK, chi phí đầu tư cho HVL không chỉ nằm ở việc thu âm và sản xuất âm nhạc

Với MCK, chi phí đầu tư cho HVL không chỉ nằm ở việc thu âm và sản xuất âm nhạc. Nam rapper còn xây dựng concept riêng cho từng ca khúc, sau đó tiếp tục đầu tư vào visualizer và những MV có mức độ sử dụng kỹ xảo CGI cao. Vì vậy, tổn thất lớn nhất sau sự việc không đơn thuần là phần doanh thu bị ảnh hưởng, mà còn nằm ở lượng chất xám và công sức đã được đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án.

MCK tiếp thu đánh giá của khán giả và hướng dẫn của cơ quan chức năng đã quyết định gỡ nhạc và làm lại từ đầu

Tuy nhiên, MCK tiếp thu đánh giá của khán giả và hướng dẫn của cơ quan chức năng đã quyết định gỡ nhạc và làm lại từ đầu. Sau đó, MCK rút khỏi lineup biểu diễn show ngày 8/8 ở TP.HCM. Những động thái của MCK thời gian này đều được người hâm mộ theo dõi sát sao.