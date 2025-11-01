Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phòng ngủ là nơi chúng ta đặt cơ thể xuống nghỉ ngơi sau cả ngày dài mệt mỏi. Nhưng nhiều gia đình đang vô tình để những đồ vật tưởng bình thường nhưng lại âm thầm gây tổn hại sức khỏe.

Nếu phòng ngủ bạn đang có 3 thứ này, tốt nhất nên xem xét bỏ ngay.

1. Nến thơm

Giới trẻ rất chuộng đốt nến thơm trước khi ngủ để tạo không gian “chill”, thư giãn cảm xúc. Nhưng nến là lửa, mà phòng ngủ lại đầy vật liệu dễ cháy như ga giường, màn cửa, gối… chỉ cần lơ đễnh một phút là có thể thành thảm họa.

3 thứ trong phòng ngủ nhiều người cực độc- Ảnh 1.

Chưa kể nhiều loại nến thơm giá rẻ, bán vài chục nghìn một hộp tràn lan trên mạng, dễ chứa hóa chất công nghiệp . Khi đốt lên, các chất này bay vào không khí, bạn hít vào phổi mỗi tối, về lâu dài có thể kích ứng đường thở, gây đau đầu, chóng mặt, thậm chí làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp.

Muốn tạo mùi thơm, nên ưu tiên máy khuếch tán tinh dầu chính hãng , an toàn hơn hẳn có lửa.

2. Gấu bông

Nhiều người thích chất đầy thú bông lên đầu giường vì “đáng yêu”. Nhưng bề mặt lông của món đồ này cực dễ “ôm” bụi, phấn hoa, vi khuẩn, mạt nhà.

Nếu không giặt định kỳ, lúc bạn ôm nó ngủ, nghĩa là bạn đang ôm luôn vi khuẩn vào người.

3 thứ trong phòng ngủ nhiều người cực độc- Ảnh 2.

Nguy hiểm hơn, nhiều loại thú bông giá rẻ còn nhồi bông tái chế, bông kém chất lượng . Một số mẫu từng bị kiểm nghiệm có formaldehyde (chất gây kích ứng, thậm chí ung thư) vượt ngưỡng.

Lời khuyên: nếu thú bông không rõ nguồn gốc, hoặc lâu không giặt nên loại bỏ ngay . Sức khỏe hô hấp quan trọng hơn sự “dễ thương” bề ngoài.

3. Ga giường kém chất lượng

Bed set vài chục nghìn đang bán tràn lan trên livestream, khiến nhiều người tưởng “hời”. Nhưng thực tế, nhiều loại dùng vải tái chế, phẩm nhuộm rẻ tiền, chứa nhiều hóa chất độc với da.

3 thứ trong phòng ngủ nhiều người cực độc- Ảnh 3.

Chăn ga gối là thứ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể hàng giờ mỗi đêm. Nếu chất vải dở và thuốc nhuộm độc, nó có thể gây kích ứng da, mẩn đỏ, dị ứng, thậm chí ảnh hưởng đường hô hấp về lâu dài.

Đặc biệt với trẻ nhỏ, người già và phụ nữ mang thai, tuyệt đối không dùng hàng rẻ, hàng trôi nổi.

Nguồn và ảnh: Sohu

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

