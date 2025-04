3 thực phẩm ăn nhiều gây ung thư mạnh nhất nhưng nhiều người vẫn vô tư tiêu thụ mỗi ngày

Những cạm bẫy sức khỏe tiềm ẩn trong cuộc sống vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã từng ban hành cảnh báo khẩn cấp và nhiều loại thực phẩm có chứa chất gây ung thư hạng nhất đã bị phát hiện. Khi nhìn thấy danh sách này, nhiều người đã bị sốc.

Trên thực tế, đây là những thực phẩm phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thậm chí là những thực phẩm chúng ta yêu thích. Vậy, những loại thực phẩm nào có trong danh sách này?

Thực phẩm mốc và hư hỏng: “Ổ chứa” aflatoxin

Chất gây ung thư chính phổ biến nhất xung quanh chúng ta, aflatoxin, thường ẩn trong những thực phẩm bị mốc và hư hỏng.

Aflatoxin là chất chuyển hóa của Aspergillus flavus. Độ độc của nó cao gấp 68 lần so với asen. WHO xếp chất này vào loại chất gây ung thư loại I. Sử dụng lâu dài có thể dễ dẫn đến ung thư gan. Ngay cả khi chúng ta loại bỏ phần bị mốc, phần thực phẩm còn lại vẫn bị nhiễm aflatoxin. Mọi người nên biết rằng aflatoxin chỉ có thể bị loại bỏ ở nhiệt độ cao trên 280 độ C, tuy nhiên nhiệt độ mà chúng ta thường đạt được khi nấu ăn không thể đạt tới mức này.

Aflatoxin thường "ghé thăm" các loại hạt và ngũ cốc bị mốc, nấm đã ngâm trong thời gian dài và đũa và thớt bị mốc. Vì sức khỏe của bạn và gia đình, khi phát hiện những món đồ bị mốc này, hãy vứt chúng đi.

Thực phẩm chiên ở nhiệt độ cao: "Cái nôi" sinh ra benzopyrene

Xiên nướng nóng hổi, gà rán giòn tan, thịt nướng thơm phức, ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của những món ngon này?. Cắn một miếng, chất béo sẽ tan chảy trong miệng, mang lại cảm giác thỏa mãn tức thì. Nhưng trong khi thưởng thức những món ăn ngon, chúng ta không được bỏ qua những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn.

Có báo cáo cho rằng việc chiên thực phẩm nhiều lần ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra benzopyrene, một chất gây ung thư chính. Sử dụng thực phẩm có chứa benzopyrene trong thời gian dài có thể gây ung thư phổi, ung thư gan và ung thư ruột.

Nhiều người có thói quen đợi dầu bốc khói mới cho rau vào khi nấu, hoặc không rửa sạch chảo sau khi nấu một món rồi mới tiếp tục nấu món tiếp theo. Nhưng họ không biết rằng khi dầu ăn được đun nóng đến 270 độ C, các hợp chất như benzopyrene sẽ được sản sinh ra.

Trong quá trình nướng, một lượng lớn mỡ sẽ nhỏ giọt vào lửa than, từ đó tạo ra benzopyrene. Nếu bạn sử dụng than để nướng, benzopyrene trong khói sẽ bám vào bề mặt thực phẩm. Điều đáng sợ hơn nữa là khi thực phẩm bị đốt cháy, hàm lượng benzopyrene cao gấp hàng chục lần so với thực phẩm thông thường.

Vì sức khỏe, bạn nên hạn chế tiêu thụ những thực phẩm này thường xuyên.

Thịt chế biến: “Cầu nối” của nitrit

Nhiều người thích ăn các loại thịt chế biến như xúc xích thơm, thịt xông khói mặn và ngon, và giăm bông tiện lợi. Hương vị độc đáo và đậm đà khiến những loại thịt chế biến này trở thành món ăn thường xuyên trên bàn ăn của nhiều người. Nhưng có thể bạn không biết rằng bạn không nên ăn quá nhiều loại thịt chế biến này. Trong quá trình sản xuất, để kéo dài thời hạn sử dụng, người ta thường thêm một lượng lớn nitrit vào như một chất bảo quản.

Bản thân nitrit không phải chất gây ung thư, nhưng sau khi đi vào cơ thể con người, nó sẽ phản ứng với axit dạ dày và chuyển hóa thành nitrosamine, đây là chất gây ung thư hạng nhất! Sử dụng thực phẩm có chứa nitrosamine trong thời gian dài có thể gây ung thư dạ dày và ung thư ruột.

Ngoài thịt chế biến, thức ăn thừa, đặc biệt là rau lá xanh để qua đêm, dưa chua và cải bắp muối chua , cũng có thể tạo ra nitrit. Đặc biệt đối với các loại rau muối đã mở quá 3 ngày, hàm lượng nitrit sẽ đạt mức cao nhất, việc ăn vào thời điểm này sẽ nguy hiểm hơn.

Vì sức khỏe của chính mình, mỗi người phải kiểm soát lượng thịt chế biến và thực phẩm bảo quản nạp vào cơ thể.

Nguồn và ảnh: Aboluowang