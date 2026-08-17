3 triệu người xem video chưa từng công bố hé lộ câu nói cực gắt của trọng tài với Messi ở chung kết World Cup

FIFA công bố video từ góc nhìn trọng tài trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha vẫn còn nhiều điều khiến người hâm mộ bàn luận. Mới đây, FIFA tiếp tục “đào lại” những khoảnh khắc đặc biệt của trận đấu khi công bố loạt hình ảnh được ghi lại từ RefCam, camera gắn trên người trọng tài chính Slavko Vincic.

Không giống những góc quay truyền hình thông thường, RefCam đưa người xem tiến sát hơn vào diễn biến trên sân. Từ đường hầm, nghi thức trước trận, những pha tranh chấp cho tới lễ trao cúp, tất cả đều được ghi lại từ góc nhìn của người trực tiếp điều khiển trận đấu.

Và một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất lại không đến từ bàn thắng.

“Messi, hãy kiểm soát Paredes!”

Trong đoạn video, Vincic nhiều lần phải can thiệp khi các cầu thủ Argentina chơi quyết liệt. Một trong những cái tên khiến vị trọng tài người Slovenia đặc biệt lưu tâm là Leandro Paredes. Tiền vệ Argentina liên tục có những pha va chạm và đứng trước nguy cơ nhận thêm thẻ. Đáng chú ý, Vincic không chỉ nhắc nhở trực tiếp Paredes mà còn quay sang đội trưởng Argentina để cảnh báo.

“Messi, hãy kiểm soát Paredes!” - Vincic nói với siêu sao Argentina. Câu nói ngắn này lập tức trở thành chi tiết đáng chú ý nhất trong loạt hình ảnh mới. Nó cho thấy Messi không chỉ đóng vai trò thủ lĩnh trên sân về mặt chuyên môn, mà còn được trọng tài kỳ vọng sẽ giúp kiềm chế đồng đội trong những thời điểm trận đấu trở nên căng thẳng.

Đáng chú ý, những lo lắng của Vincic về Paredes không phải không có cơ sở. Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền vệ Argentina đã không giữ được bình tĩnh và có những hành động nóng nảy khi đội nhà thất bại.

Ảnh: Richard Sellers/Allstar

Góc máy sát sân ghi lại bàn thắng quyết định

RefCam không chỉ mang đến những câu chuyện bên lề. Hệ thống này còn ghi lại một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của trận chung kết: bàn thắng giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Từ vị trí của trọng tài Vincic, người xem có thể theo dõi cận cảnh toàn bộ chuỗi phối hợp dẫn đến bàn thắng.

RefCam mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới

Ngoài bàn thắng và cuộc đối thoại giữa Vincic với Messi, những hình ảnh mới còn cho thấy nhiều pha va chạm ở khu vực giữa sân, tình huống Lisandro Martínez nhận thẻ vàng, những khoảnh khắc trước trận trong đường hầm và màn trao cúp sau khi Tây Ban Nha đăng quang.

Đây là một trong những ứng dụng đáng chú ý của công nghệ RefCam tại World Cup 2026. Sau quá trình thử nghiệm tại Club World Cup 2025, hệ thống này đã mang đến cho người hâm mộ một góc nhìn khác hoàn toàn so với truyền hình truyền thống.

Nếu những góc quay thông thường giúp khán giả theo dõi diễn biến trận đấu từ xa, RefCam lại đưa họ đến ngay vị trí của trọng tài, nơi những cuộc tranh luận, lời cảnh báo và các tình huống quyết định diễn ra chỉ cách cầu thủ vài mét.