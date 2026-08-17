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Truyền thông Đông Nam Á sửng sốt: "Trời ơi, bàn thắng gì thế này! Xuân Son đã bay như siêu nhân ghi bàn"

| | Sống

Truyền thông và người hâm mộ bóng đá thích thú với pha bay người đánh đầu ghi bàn vào lưới Malaysia của Xuân Son.

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 chủ nhà Malaysia trên sân Kuala Lumpur đã chứng kiến một khoảnh khắc bùng nổ mang tên Nguyễn Xuân Son. Ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1, đón đường tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải của Trương Tiến Anh, tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Việt Nam đã tung người trên không trung, thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc xé lưới đối phương. Bàn thắng bản lề này không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khai thông thế bế tắc để hướng tới chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách, mà còn tạo nên một cơn sốt truyền thông khắp khu vực.

Ngay sau trận đấu, khoảnh khắc dứt điểm dũng mãnh của Xuân Son đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Trang thể thao uy tín Đông Nam Á Seasia goal đã dành trọn một bài viết để tán dương chân sút mang áo số 12, kèm theo hình ảnh cắt ghép độc đáo khi gắn thêm chiếc áo choàng đỏ sau lưng anh như một "siêu nhân" thực thụ.

Trang Seasia goal phấn khích cảm thán: "Trời ơi, bàn thắng gì thế này! Nguyễn Xuân Son thực sự đã bay như một siêu nhân để giúp Việt Nam dẫn Malaysia 1-0 trước giờ nghỉ giữa hiệp. Cú bật nhảy đó. Pha dứt điểm đó. Thật điên rồ! Một bàn thắng gợi nhớ đến cú đánh đầu 'người Hà Lan bay' huyền thoại của Robin Van Persie".

Trang Seasia goal ví Xuân Son như người bay (Ảnh: seasiagoal)

Bài đăng của Seasia goal đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận từ CĐV khắp Đông Nam Á. Nhiều người hâm mộ khen ngợi đây là pha dứt điểm đạt đến độ hoàn hảo từ nhịp di chuyển, cú bật đà cho đến tình huống tiếp đất. Thậm chí, một fan bóng đá thán phục gọi cú bay người đánh đầu của Xuân Son là một "kiệt tác của bóng đá".

Xuân Son ăn mừng sau trận thắng (Ảnh: Hữu Đệ)

Thắng lợi 2-0 ở trận lượt đi mang lại lợi thế cực kỳ to lớn cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận bán kết lượt về diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Bữa ăn vợ nấu cho Xuân Son

Theo Tiên Tiên

Đời sống & pháp luật

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