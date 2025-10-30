30 năm khẳng định bản sắc – Viettel Construction vững vàng vươn lên trong kỷ nguyên mới

Bản sắc phụng sự – nền tảng không bao giờ thay đổi

Điều tạo nên sự bền vững của Viettel Construction không phải là quy mô vốn, cũng không chỉ là tốc độ tăng trưởng, mà chính là bản sắc được hình thành ngay từ ngày đầu: tinh thần phụng sự Tổ quốc, Quân đội và Nhân dân. Sinh ra trong môi trường quân đội, từng người lính Công trình đã thấm nhuần ý chí Bộ đội Cụ Hồ – coi nhiệm vụ xây dựng hạ tầng thông tin là mệnh lệnh, coi việc hoàn thành công trình là trách nhiệm danh dự.

Chính vì vậy, từ những tuyến cáp quang đầu tiên xuyên suốt Bắc – Nam, những trạm sóng dựng lên ở vùng sâu vùng xa, đến hàng chục nghìn công trình lớn nhỏ trải dài khắp đất nước, tất cả đều mang theo tinh thần dấn thân, sẵn sàng đối diện khó khăn và xông pha nơi gian khổ. Một bản sắc đã được hun đúc suốt 30 năm, trở thành "chất thép" làm nên sức sống bền bỉ của Viettel Construction.

Khả năng thích ứng – bước ra khỏi vùng an toàn

Một doanh nghiệp chỉ có thể bền vững khi biết thích ứng với thay đổi. Khi hạ tầng viễn thông bước vào giai đoạn bão hòa, Viettel Construction không đứng yên. Ban lãnh đạo đã lựa chọn "rẽ hướng", mạnh dạn mở rộng sang những lĩnh vực mới: đầu tư hạ tầng TowerCo, xây dựng dân dụng, cơ điện, năng lượng tái tạo và dịch vụ kỹ thuật.

Quyết định đó không chỉ cứu doanh nghiệp thoát khỏi nguy cơ bế tắc, mà còn mở ra không gian phát triển bền vững cho hàng triệu khách hàng. Hơn 10.000 trạm BTS cho thuê, hơn 2.000 ngôi nhà dân dụng mỗi năm, hơn 3 triệu khách hàng dịch vụ kỹ thuật và hàng loạt dự án năng lượng mặt trời đã chứng minh một điều: Viettel Construction không chỉ tồn tại trong thay đổi – mà còn vươn lên mạnh mẽ nhờ chính sự thay đổi.

Đặt công nghệ và chuyển đổi số làm trụ cột

Sự bền vững trong kỷ nguyên số không thể chỉ dựa vào sức người. Viettel Construction hiểu rằng để đi xa, doanh nghiệp phải tự làm chủ công nghệ. Bằng tư duy "chuyển đổi số là điều kiện sống còn", họ đã xây dựng hệ thống lõi "Made by Viettel Construction", ứng dụng AI, BI, Cloud vào mọi hoạt động từ quản trị đến kinh doanh.

Các công trình không còn chỉ là khối bê tông – thép, mà là những dự án được giám sát thông minh, tối ưu hóa tiến độ, cảnh báo rủi ro theo thời gian thực. Chính cách tiếp cận ấy giúp Viettel Construction nâng năng suất lao động từ 20–25% mỗi năm. Đây chính là biểu hiện cụ thể nhất cho năng lực phát triển bền vững trong thời đại mới.

Viettel Construction đẩy mạnh đầu tư công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu quản lý và phát triển bền vững.

Gắn phát triển với trách nhiệm xã hội và cộng đồng

Một biểu tượng bền vững không thể chỉ chăm lo cho lợi ích kinh tế. Viettel Construction suốt 30 năm qua luôn đặt phát triển đi đôi với trách nhiệm xã hội và môi trường. Từ việc đưa sóng viễn thông đến những vùng xa xôi hẻo lánh, đến các dự án điện mặt trời xanh – sạch, hay việc tạo hàng chục nghìn việc làm ổn định cho người lao động, Viettel Construction đã chứng minh: giá trị doanh nghiệp không nằm ở lợi nhuận thuần túy, mà ở mức độ lan tỏa tích cực tới cộng đồng.

Chính vì vậy, khi nhắc đến Viettel Construction, người ta không chỉ nhớ đến những công trình đồ sộ, mà còn nhớ đến những đóng góp thầm lặng cho an sinh xã hội, cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Minh chứng cho hành trình bền bỉ

Hành trình 30 năm dựng xây của Viettel Construction được khắc ghi bằng loạt danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Nhì, nhiều năm liền nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tập đoàn, và liên tục được vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, Top 10 nhà thầu xây dựng hàng đầu, cũng như nhiều giải thưởng trong lĩnh vực chuyển đổi số và thương hiệu quốc gia.

Những giải thưởng đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là chứng cứ sống động cho sự bền vững đã được khẳng định qua thời gian.

Viettel Construction vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty.

30 năm – một biểu tượng bền vững

Ba thập kỷ, Viettel Construction đã đi qua đủ thử thách để chứng minh: bền vững không phải là đứng yên, mà là biết giữ vững giá trị cốt lõi trong khi không ngừng đổi mới. Chính tinh thần phụng sự, bản lĩnh thích ứng, năng lực công nghệ và trách nhiệm xã hội đã biến Viettel Construction thành một biểu tượng – biểu tượng của sự bền vững.

Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, Viettel Construction tiếp tục hành trình của mình – dựng xây những công trình tầm vóc, kiến tạo những kết nối vững bền, và đồng hành cùng dân tộc trong khát vọng vươn mình ra thế giới.