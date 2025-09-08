30 ngày không tiêu tiền: Trào lưu "tháng không chi" từ giới trẻ, phụ nữ trung niên có dám thử?

“Tháng không chi” – từ trào lưu mạng thành thử thách tài chính

Ở nước ngoài, thử thách “no-spend month” đã nổi tiếng từ lâu. Người tham gia cam kết không tiêu tiền cho các khoản không bắt buộc trong 30 ngày.

Xu hướng này lan tới giới trẻ Việt, nhất là Gen Z và Millennials. Họ ghi lại hành trình “30 ngày không mua quần áo, không uống cà phê ngoài hàng, không đặt đồ online” và chia sẻ trên mạng. Nhiều video hút hàng triệu lượt xem, khiến “tháng không chi” trở thành trào lưu tài chính – đời sống hot.

Giới trẻ thử thách để học cách kìm hãm chi tiêu

Theo chia sẻ của nhiều bạn trẻ, mục tiêu của “tháng không chi” không phải tiết kiệm được bao nhiêu, mà là hiểu rõ thói quen chi tiêu.

- Có bạn nhận ra: mỗi tháng tốn hơn 1 triệu cho trà sữa, cà phê.

- Người khác phát hiện: 3–4 đơn hàng online toàn đồ ít dùng.

- Sau 30 ngày, họ không chỉ tiết kiệm vài triệu, mà còn hình thành thói quen chọn lọc hơn khi móc ví.

Một bạn trẻ ở TP.HCM chia sẻ trên TikTok:

“Tôi tưởng không thể sống thiếu cà phê ngoài hàng, nhưng sau 30 ngày, tôi thấy tự pha ở nhà vừa rẻ, vừa ngon. Quan trọng hơn là tôi biết mình hoàn toàn kiểm soát được”.

Phụ nữ trung niên có thể thử không?

Câu hỏi đặt ra: Liệu phụ nữ tuổi 40–50, vốn gánh nhiều trách nhiệm chi tiêu, có thể thử thách này không?

Câu trả lời là: Có, nhưng cần điều chỉnh. Khác với giới trẻ, phụ nữ trung niên thường chi tiêu phần lớn cho gia đình: tiền chợ, học hành con cái, chăm sóc cha mẹ già. Đây là những khoản không thể bỏ.

Tuy nhiên, vẫn có thể áp dụng “tháng không chi” theo phiên bản riêng:

- Giữ nguyên chi phí thiết yếu.

- Cắt giảm hoặc loại bỏ chi cho những khoản “không bắt buộc”: mua đồ trang trí thừa, ăn ngoài nhiều lần, mỹ phẩm dư thừa, quà cáp xã giao quá mức.

3 lợi ích lớn của “tháng không chi” với phụ nữ trung niên

- Giảm áp lực tâm lý: Bớt mua sắm bốc đồng giúp đầu óc nhẹ nhõm hơn, không phải hối tiếc vì mua đồ không dùng.

- Có thêm quỹ dự phòng: Dù chỉ tiết kiệm được 1–2 triệu, nhưng với nhiều gia đình, đó là khoản đáng kể để phòng bất trắc.

- Tạo sự tự tin tài chính: Khi thấy mình kiểm soát được đồng tiền, phụ nữ trung niên có cảm giác chủ động hơn, không phụ thuộc hoàn toàn vào may rủi.

Bảng so sánh chi tiêu: Trước và trong “tháng không chi”

Khoản mục Bình thường (nghìn đồng) Tháng không chi (nghìn đồng) Ghi chú Ăn uống – chợ búa 4.000 4.000 Không cắt, giữ thiết yếu Ăn ngoài – café 1.200 300 Giảm mạnh, chỉ giữ 1–2 lần đặc biệt Mua sắm quần áo, mỹ phẩm 2.000 500 Chỉ mua khi thực sự cần Mua đồ online linh tinh 1.000 0 Loại bỏ hoàn toàn Quà cáp xã giao 800 300 Chọn lọc, ưu tiên mối quan hệ thân Tiết kiệm 0 4.900 Toàn bộ phần dư chuyển sang quỹ dự phòng Tổng 9.000 9.000 Cấu trúc chi tiêu thay đổi, tạo thêm tiết kiệm

Chỉ cần điều chỉnh, một gia đình có thể dư ra gần 5 triệu trong một tháng.

Lưu ý để thử “tháng không chi” thành công

- Không cực đoan: Không nên bỏ hết mọi chi tiêu, dễ gây căng thẳng.

- Linh hoạt theo hoàn cảnh: Với gia đình có con nhỏ, có thể đặt mục tiêu “giảm 30% chi tiêu không bắt buộc” thay vì “không chi tuyệt đối”.

- Ghi chép minh bạch: Càng ghi rõ từng khoản, càng dễ nhận ra mình tiết kiệm được gì.

- Tự thưởng nhỏ: Sau 30 ngày, tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ từ khoản tiền tiết kiệm được để tạo động lực.

Kết

“Tháng không chi” không phải phong trào hà khắc, mà là một bài tập giúp mỗi người nhìn rõ hơn mối quan hệ giữa mình và đồng tiền. Giới trẻ dùng thử thách này để rèn tính kỷ luật, còn phụ nữ trung niên có thể dùng nó để lấy lại sự an tâm tài chính.

Thay vì nghĩ “không tiêu” là khổ, hãy coi đó là cách chọn lọc tiêu đúng chỗ. Và biết đâu, sau 30 ngày, bạn sẽ thấy mình không chỉ tiết kiệm được tiền, mà còn “giàu” thêm sự tự tin và bình an trong tâm trí.