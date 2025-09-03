30 phút hẹn hò ngắn nhất lịch sử… mở ra câu chuyện một thập kỷ A70 - A80 của chàng thiếu tá "bị chê"

Giữa không khí rộn ràng của ngày hội A80 năm nay, có một gia đình nhỏ bỗng trở thành tâm điểm chú ý bởi câu chuyện tình yêu vừa lãng mạn vừa hài hước. Chị Linh Chi kể về hành trình nên duyên với anh chồng bộ đội cách đây đúng một thập kỷ, vào dịp A70. Ban đầu chẳng hề có ấn tượng tốt, thậm chí từng "dẹp luôn" sau lần gặp đầu, thế mà cuối cùng cả hai đã về chung một nhà, cùng trải qua những năm tháng yêu xa, bận rộn rồi giờ đây là 2 đứa trẻ đáng yêu và 1 gia đình hạnh phúc.

30 phút "định mệnh" và một cái nhăn mặt khó quên

Chi nhớ lại: “Hồi đó mình tìm được anh chồng ở A70. Lần đầu gặp nhau là năm 2015, lúc đó mình 25, anh 28 tuổi. Hai đứa chỉ kịp nhìn nhau chừng 30 phút. Vậy mà vừa về đến nhà mình đã nhắn ngay tin cho anh: ‘Anh ơi, thôi không tìm hiểu nữa, anh tìm ai khác giúp em, em không ấn tượng với anh lắm’. Nghe hơi phũ đúng không, nhưng cảm giác ban đầu là thế”.

Chị kể tiếp, giọng vừa hóm hỉnh vừa như còn “ấm ức” thay cho cô gái trẻ năm ấy: “Anh đóng quân ở Sơn Tây, còn mình thì lọ mọ đi từ Hà Nội lên. Tưởng tượng sẽ có một buổi hẹn lãng mạn, ai ngờ mới trò chuyện được tí xíu anh đã xin phép… về ngủ. Nói là ‘bộ đội phải ngủ đúng giờ’, bỏ mặc mình đứng bơ vơ. Trời ơi, cảm giác như bị cho leo cây vậy. Mình nghĩ bụng: ông này vừa không lãng mạn, vừa xấu trai hơn mình tưởng tượng, đen sì như củ than vì ngày nào cũng tập từ 4 giờ sáng dưới cái nắng 36–40 độ. Mình sốc đến mức chỉ muốn lật đật quay xe về”.

Chú bộ đội chiều vợ "nhất quả đất"

Thế mà… chưa kịp quay đi thì điện thoại lại reo. Tin nhắn của anh: “Quân đội phải có kỷ cương, đến giờ thì anh phải về quản lý. Anh cũng nhiều tuổi rồi, em cho anh cơ hội đi, chứ giờ anh biết tìm ai…”. Đọc đến đây, chị bật cười: “Mình thấy tội quá, nghĩ chắc thử quen vài hôm rồi bỏ sau cũng được. Ai ngờ cái ‘quen đại’ ấy lại dính liền suốt 10 năm”.

Chính sự chân thành, kiên nhẫn và chút khù khờ dễ thương ấy đã khiến cô gái vốn "khó tính trong tình cảm" dần xiêu lòng. Và rồi, những tin nhắn mỗi ngày, những lời hỏi han dù bận rộn đã mở ra hành trình dài 10 năm sau đó.

Khi tình yêu đi qua thử thách và thành mái ấm

Nếu phần đầu chuyện tình khiến người ta bật cười, thì phần sau lại khiến ai nấy lặng đi. Vì đằng sau nụ cười hạnh phúc hôm nay là biết bao nỗi nhớ thương, nhọc nhằn của đôi vợ chồng trẻ.

Gia đình hạnh phúc sau 10 năm "vun trồng"

"Anh xác định ngay từ đầu là yêu để cưới. Còn mình thì chỉ nghĩ đơn giản là quen thôi. Nhưng ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt. Chính sự bền bỉ đó khiến mình tin tưởng" – Linh Chi nhớ lại.

Yêu nhau trong cùng thành phố nhưng chẳng khác gì yêu xa. Nhà Linh Chi ở Cầu Giấy, còn Hoàng Tiến khi ấy công tác ở Trường Chinh, chỉ 6km nhưng thời gian gặp nhau hiếm hoi. Anh thường trực 2 tuần mới được nghỉ 1 tuần, mà mỗi lần gặp cũng chỉ vỏn vẹn vài tiếng.

"Sau khi cưới rồi, mọi thứ cũng chẳng dễ dàng hơn. Anh đi làm từ 5h30 sáng, tối muộn mới về. Có đợt dịch Covid, anh phải ở lại đơn vị suốt 3 tháng, đúng lúc mình đang bầu bé thứ hai. Nhiều hôm nằm ôm bụng khóc, vừa nhớ chồng vừa tủi thân. Nhưng rồi lại tự nhủ: Đã chọn bộ đội thì phải hiểu bộ đội" – Linh Chi nghẹn ngào.

Thiếu tá Hoàng Tiến sau bộ quân phục là người chồng, người cha "điểm 10"

Thế nhưng chính những khoảng cách đó lại khiến cô thêm trân trọng từng giây phút có chồng bên cạnh.

"Anh ít thời gian hơn người khác nhưng khi đã về thì lo cho vợ con 100%. Từ việc tắm cho con, nấu bữa cơm, dạy con học anh đều xắn tay làm hết. Mình thấy đó là sự bù đắp ngọt ngào nhất".

Sau 10 năm, họ đã có một tổ ấm với 2 đứa trẻ ríu rít. Trong ngày hội A80 năm nay, cả gia đình lại cùng nhau viết tiếp những kỷ niệm hạnh phúc.

"Mình hay đùa: Ba cháu quá tuổi rồi, không cho mẹ đi xem, sợ đi lại mê mấy em trai đẹp. Anh chỉ cười hiền. Mà nụ cười ấy, suốt 10 năm nay vẫn chẳng đổi thay" – Linh Chi chia sẻ.

Từ một buổi hẹn 30 phút tưởng chừng thất bại, Linh Chi và Thiếu tá Hoàng Tiến đã cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu kéo dài cả thập kỷ.

Mẹ 2 con, hậu phương vững chắc của chiến sỹ Khối phòng không không quân kết lại: "Nếu ai hỏi bài học lớn nhất của mình sau 10 năm, mình sẽ nói: Đừng vội đánh giá ai đó trong 30 phút đầu. Người đàn ông khô khan, đen nhẻm, chẳng lãng mạn tẹo nào… có khi lại chính là chỗ dựa vững vàng nhất cho cả cuộc đời bạn đấy".