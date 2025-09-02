Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân tổ chức diễu binh trên biển
Trong không khí trang nghiêm, tự hào Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, tại vùng biển Cam Ranh, Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.
Chỉ huy các lực lượng diễu biên trên biển, trên Tàu chỉ huy 015 - Trần Hưng Đạo, có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; cùng dự có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và đại biểu các cơ quan, đơn vị đại diện cho các lực lượng cùng tham gia.
Các biên đội máy bay, tàu chiến, tàu ngầm, tàu tuần tra tối tân có khả năng tác chiến dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị tên lửa, ngư lôi, vũ khí công nghệ cao, có sức công phá mạnh, tầm bắn xa, tấn công đa mục tiêu, tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên bộ, trên không, trên biển và các mục tiêu ngầm.
Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Clip các lực lượng vũ trang trên biển diễu binh tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (Clip Quân chủng Hải quân cung cấp)
Cùng với thời điểm diễn ra Nghi lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình, các biên đội tàu, máy bay tham gia diễu binh đã tổ chức chào cờ Tổ quốc trên biển.
Hình ảnh lá cờ đỏ tung trên biển là biểu tượng bất khuất của ý chí, niềm tự hào dân tộc, khẳng định trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh.
Để khẳng định khả năng hiệp đồng chặt chẽ, bản lĩnh, trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của các lực lượng vũ trang trên biển, ngay sau khi tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh, các biên đội bắt đầu triển khai các đội hình trên biển, như đội hình chữ A, chữ V và quả trám.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển:
Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển đã tạo nên một bức tranh hùng tráng, thể hiện sức mạnh tổng hợp của thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đồng thời đây cũng là vinh dự, tự hào, là động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên biển tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, vững bước trong thời đại mới.
