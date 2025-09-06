Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

30 tuổi mới tiết kiệm được 10 triệu đầu tiên, tôi thấm thía: Đây là cách tốt nhất để hiểu về giá trị của đồng tiền!

06-09-2025 - 07:15 AM | Lifestyle

Cuối cùng tôi cũng tìm được động lực để tiết kiệm bền vững.

Tôi từng nghĩ tiết kiệm là chuyện đơn giản, chỉ cần tiêu ít hơn số tiền mình kiếm được là xong. Nhưng hóa ra, để có được khoản tiết kiệm đầu tiên trị giá 10 triệu đồng ở tuổi 30, tôi đã phải đi quãng đường vòng rất dài: Nợ nần, những tháng ngày bấp bênh tài chính đến bất lực khi nhìn ví trống không, chỉ có tiền lãi “sinh lời”.

Khoảnh khắc cầm trong tay số tiền tích lũy đầu tiên, tôi nhận ra thứ mình có không chỉ là 10 triệu tiền tiết kiệm, mà còn là những bài học đắt giá cả đời không thể quên.

1 - Nợ nần là bài học nhanh và hiệu quả nhất về giá trị đồng tiền

Thời gian đầu đi làm, tôi thường chi tiêu theo cảm xúc, nghĩ rằng đồng lương tháng sau rồi sẽ bù đắp cho những khoản thiếu hụt tháng này. Thế là những lần cà thẻ, vay bạn bè, thậm chí vay nóng để xoay sở qua ngày dần trở thành thói quen. Tôi không biết rằng, chính vòng xoáy nợ nần ấy lại là “người thầy nghiêm khắc” nhất dạy tôi cách nhìn nhận về giá trị đồng tiền.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khi lương chưa về mà điện thoại liên tục hiện tin nhắn nhắc nợ, tôi bắt đầu hiểu rằng đồng tiền không còn là phương tiện để mua sắm thoải mái nữa, mà là trách nhiệm phải trả. Từng món nợ nhỏ tích tụ thành áp lực lớn, buộc tôi phải học cách cắt bỏ những khoản chi vô nghĩa. Nếu không có những ngày trả nợ trong lo lắng, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tự giác bỏ thói quen tiêu trước trả sau.

Nợ nần khiến tôi hiểu rằng cái giá phải trả cho mỗi lần chi tiêu không chỉ là tiền mà còn là sự tự do, an tâm trong tương lai. Thế nên tiết kiệm không phải là hành động đơn giản đến mức dễ dàng, mà là kỹ năng sinh tồn được rèn giũa từ sự va vấp thực tế.

2 - Tự do vì có tiền trong túi đáng giá gấp ngàn lần niềm vui sau 1 lần tiêu hoang

Tôi từng nghĩ rằng có tiền thì cứ tiêu, trải nghiệm quan trọng hơn vài triệu bạc trong tài khoản. Thế nhưng, chỉ khi rơi vào cảnh hết sạch tiền trước ngày nhận lương, thậm chí phải từ chối những buổi gặp gỡ chỉ vì không đủ tiền trả một bữa ăn, tôi mới cảm nhận rõ thế nào là mất tự do vì thiếu tiền.

Thiếu tiền không chỉ đồng nghĩa với việc không mua được món mình thích, mà còn khiến mình bị động trước mọi tình huống. Một lần ốm phải đi viện, tôi mới thấy hoảng khi số dư tài khoản chẳng đủ nổi viện phí ban đầu. Lúc ấy, cảm giác bất lực lớn hơn nhiều so với sự hào hứng khi từng mua một đôi giày hay cái túi xách.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sự bấp bênh về tài chính giống như sợi dây vô hình siết chặt, buộc tôi phải dừng lại và suy nghĩ nghiêm túc về cách mình đang sống. Nếu không có những ngày mất tự do vì thiếu tiền, có lẽ tôi sẽ tiếp tục nuông chiều bản thân trong sự phung phí vô nghĩa. Bài học ở đây không phải là phải sống kham khổ, mà là hiểu rằng tự do thật sự đến từ sự chủ động, và tiền chính là một trong những công cụ quan trọng để giữ lấy sự chủ động ấy.

3 - Tiêu hoang, nợ nần đều không xấu nếu mình biết rút kinh nghiệm

Nhìn lại, tôi không cho rằng những năm tháng tiêu hoang hay mắc nợ là một giai đoạn tệ hại hoàn toàn. Thật ra, chính nhờ chúng mà tôi học được bài học trưởng thành sớm hơn. Tiêu hoang cho tôi trải nghiệm và sự thỏa mãn tức thì, nhưng cũng cho tôi thấy rõ hậu quả dài hạn của nó. Nợ nần cho tôi động lực để thay đổi, để rèn kỷ luật và ý thức trách nhiệm với những gì mình kiếm được.

Thế nên suy cho cùng, vấn đề không nằm ở việc từng tiêu hoang hay từng vay nợ, mà là sau tất cả, chúng ta có dám đối diện và học cách sửa sai hay không. Nợ nần có thể là cú ngã đau, nhưng cũng là nền móng để xây dựng thói quen tiết kiệm vững chắc hơn. Một khi đã nếm trải đủ cảm giác bất lực vì nợ, tôi dám chắc ai cũng sẽ tự biết cách đặt giới hạn trong câu chuyện chi tiêu.

Khoản tiết kiệm 10 triệu đầu tiên ở tuổi 30 không phải con số quá lớn, cũng chẳng có gì đáng tự hào để mà khoe nhưng nó là minh chứng tôi đã thoát khỏi vòng xoáy tiêu xài - nợ nần, bấp bênh tài chính.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: 6 nguyên tắc tiêu dùng tối giản giúp tôi tiết kiệm 5 triệu/tháng và sống an nhàn hơn

Theo Ngọc Linh

Đời sống & pháp luật

