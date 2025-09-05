Mẹ Hà Nội chia sẻ: Không cần quá khắc nghiệt, tôi chỉ cắt 7 khoản nhỏ và tiết kiệm được gần 4 triệu/tháng

1. Giảm mua sắm online theo cảm hứng

Ngày trước, thấy quảng cáo trên mạng là cô “click mua ngay”. Mỗi tháng tốn ít nhất 1,2 triệu cho các đơn hàng không mấy cần thiết. Sau khi kỷ luật lại, cô chỉ mua khi thật sự cần, chi xuống còn 300 nghìn/tháng.

Tiết kiệm: khoảng 900 nghìn/tháng.

2. Mỹ phẩm và làm đẹp đắt đỏ

Cô thừa nhận trước kia chi nhiều cho spa, nối mi, nhuộm tóc. Trung bình 1 triệu/tháng. Giờ cô cắt hẳn dịch vụ tốn kém, chỉ giữ thói quen gội đầu dưỡng tóc và mua vài món skincare cơ bản.

Tiết kiệm: 700 nghìn/tháng.

3. Ăn ngoài và cà phê hàng quán

Trước đây, một tuần ít nhất 3–4 lần ăn ngoài, cộng thêm cà phê với bạn bè, tốn khoảng 1,5 triệu/tháng. Cô thay bằng việc nấu ăn ở nhà, cà phê tự pha.

Tiết kiệm: 1 triệu/tháng.

4. Tích trữ đồ đạc vô tội vạ

Mỗi lần siêu thị khuyến mãi, cô mua cả đống thực phẩm, nhiều món không kịp dùng phải bỏ đi. Sau khi dừng tích trữ, cô chỉ mua vừa đủ cho 1 tuần.

Tiết kiệm: 300 nghìn/tháng.

5. Tiệc tùng, xã giao không cần thiết

Ở tuổi 46, cô nhận ra không phải buổi tụ họp nào cũng quan trọng. Trước đây chi 800 nghìn/tháng cho tiệc tùng. Giờ cô từ chối bớt, chỉ giữ lại những dịp thật sự cần.

Tiết kiệm: 500 nghìn/tháng.

6. Chi tiêu vì sĩ diện

Cô kể: “Có lần bạn bè mua túi mới, tôi cũng vội sắm cho bằng chị bằng em. Kết quả là cả năm chỉ dùng vài lần”. Sau khi thay đổi, cô kiên quyết bỏ thói quen này.

Tiết kiệm: 300 nghìn/tháng.

7. Mua sắm theo cảm xúc

Trước kia, mỗi khi buồn cô lại vào siêu thị, mua linh tinh vài trăm nghìn. Nay áp dụng quy tắc “24 giờ” – thích gì để 1 ngày sau vẫn còn cần mới mua.

Tiết kiệm: 300 nghìn/tháng.

Bảng so sánh chi tiêu trước – sau

Hạng mục Trước khi cắt Sau khi cắt Tiết kiệm/tháng Mua sắm online 1.200.000 300.000 900.000 Mỹ phẩm & làm đẹp 1.000.000 300.000 700.000 Ăn ngoài, cà phê 1.500.000 500.000 1.000.000 Tích trữ đồ đạc 500.000 200.000 300.000 Tiệc tùng xã giao 800.000 300.000 500.000 Sĩ diện mua theo phong trào 300.000 0 300.000 Mua theo cảm xúc 500.000 200.000 300.000 Tổng tiết kiệm thêm 4.000.000

Tích tiểu thành đại

Với mức tiết kiệm gần 4 triệu/tháng, sau 1 năm cô đã có thêm gần 50 triệu đồng. Số tiền này cô chia thành ba phần:

- Quỹ dự phòng khẩn cấp: 50%

- Quỹ sức khỏe: 30%

- Quỹ thưởng cho bản thân: 20% (du lịch, mua sách, quà cho con cháu)

Cô nói: “Khi nhìn sổ tiết kiệm tăng dần, tôi thấy yên tâm hơn hẳn, không còn nơm nớp lo hết tiền cuối tháng nữa.”

Lời kết

Câu chuyện của mẹ Hà Nội 46 tuổi cho thấy: bạn không cần làm điều gì quá lớn lao. Chỉ cần tỉnh táo nhìn lại thói quen chi tiêu, cắt 7 khoản nhỏ nhưng đều đặn, bạn đã có thể tiết kiệm gần 4 triệu mỗi tháng. Tiền bạc không đến từ may mắn, mà đến từ sự kỷ luật mỗi ngày.

Lưu ý cho phụ nữ trung niên muốn tiết kiệm hiệu quả

Tiết kiệm gần 4 triệu/tháng nghe thì không khó, nhưng để duy trì lâu dài đòi hỏi kỷ luật. Một vài điều cần nhớ:

- Không cực đoan: Cắt giảm nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng sống cơ bản, đặc biệt là chi phí sức khỏe và học hành cho con.

- Không so bì: Thấy bạn bè mua sắm đồ đắt tiền, đi du lịch sang trọng thì cũng đừng lung lay. Mỗi người có một hoàn cảnh, bạn chỉ cần tập trung vào mục tiêu của mình.

- Đặt mục tiêu rõ ràng: Biết mình tiết kiệm để làm gì – lập quỹ dự phòng, nghỉ hưu hay đầu tư nhỏ – sẽ giúp bạn bền bỉ hơn.

- Cho phép bản thân “thưởng” một chút: Thỉnh thoảng, bạn vẫn có thể mua món mình thích hay đi đâu đó cho vui. Quan trọng là nằm trong tầm kiểm soát, không phá vỡ kế hoạch.

Như mẹ Hà Nội chia sẻ: “Cắt 7 khoản nhỏ không làm tôi thấy khổ, mà ngược lại còn thấy nhẹ đầu hơn. Tôi hiểu rõ đồng tiền đi đâu về đâu, và đó là sự bình yên thật sự”.