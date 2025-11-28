30 tỷ USD sắp 'rót’ vào chứng khoán Việt Nam?

Tại buổi đối thoại chính sách tài chính Việt Nam - Australia năm 2025 diễn ra hôm nay (27/11), ông Nguyễn Khắc Chiến - Phó Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết, FTSE Russell đã chính thức công bố việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Ông Nguyễn Khắc Chiến - Phó Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần trải qua một kỳ đánh giá, rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Một điểm quan trọng được nhấn mạnh là Việt Nam phải tiếp tục cải thiện để tạo điều kiện cho các tổ chức đầu tư có thể tiếp cận thị trường thông qua nhà môi giới toàn cầu và đơn giản hóa thủ tục, giúp nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hơn khi giao dịch.

"Khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được đưa vào các rổ chỉ số và đứng cùng nhóm với thị trường: Trung Quốc, Ấn Độ hay Kuwait... đều là những thị trường lớn" - ông Chiến nhấn mạnh.

Việc nâng hạng kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ không chỉ cho cải cách quản lý, giám sát và vận hành thị trường, mà còn tạo động lực để các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng cải tổ. “Có thể sẽ xuất hiện cuộc “chạy đua” giữa các doanh nghiệp top đầu, đặc biệt là nhóm top 100, nhằm lọt vào danh mục được lựa chọn của FTSE, qua đó, gia tăng giá trị cho doanh nghiệp và cổ đông, đồng thời nâng cao chất lượng chung của toàn thị trường”, ông Chiến nhận định.

Các thành viên thị trường, đặc biệt là công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký, sẽ buộc phải nâng cao hiệu quả hoạt động để phục vụ nhà đầu tư nước ngoài tốt hơn.

Cũng theo ông Chiến, hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) được đưa vào vận hành đáp ứng kỳ vọng của thị trường và xử lý được khối lượng giao dịch rất lớn. Ngay sau khi hệ thống vận hành từ tháng 5, tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn, góp phần giúp thị trường bứt phá trong các tháng 6, 7, 8. Chỉ số VN-Index đạt mức cao nhất trong nhiều năm và có những phiên giá trị giao dịch xấp xỉ 3 tỷ USD.

Đối thoại chính sách tài chính Việt Nam - Australia năm 2025.

Trong khuôn khổ đối thoại, Việt Nam cũng kỳ vọng Australia mang nhiều nguồn vốn hơn vào thị trường chứng khoán, trái phiếu, quỹ hưu trí...; tăng cường hợp tác , trao đổi kinh nghiệm với Australia.

Về quản lý tài sản mã hoá, ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính - cho biết, Việt Nam đang trong giai đoạn khởi đầu xây dựng khung pháp lý liên quan đến tài sản mã hóa, trong khi Australia đã đưa ra định nghĩa rõ ràng. Đây là lĩnh vực mới xét trên phương diện pháp lý và Việt Nam mong muốn trao đổi thêm kinh nghiệm.

Ông Terence (Terry) Kouts - đại diện Ủy ban chứng khoán và đầu tư Australia (ASIC) - cho biết nước này đã công bố và cập nhật một cách tiếp cận mới đối với tài sản mã hoá, kèm theo các khuyến nghị liên quan. Vấn đề này vẫn còn gặp phải những quan điểm khác nhau giữa các ngành và cơ quan, trong khi tiến trình xây dựng luật lại chậm hơn so với thực tiễn. Australia cũng đang trong quá trình phức tạp để điều chỉnh quy định và phương thức quản lý.