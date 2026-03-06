Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

30 xã, phường của Hà Nội dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi 2 siêu dự án

06-03-2026 - 14:39 PM | Bất động sản

Hà Nội yêu cầu 30 xã, phường tạm dừng cấp phép xây dựng trong phạm vi hai dự án là Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic.

UBND Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu 30 xã, phường tạm dừng triển khai thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án, công trình nằm trong phạm vi quy hoạch của Dự án Khu đô thị thể thao Olympic và Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

30 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thường Tín, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Việc tạm dừng áp dụng với cả dự án đầu tư công và ngoài ngân sách nhằm rà soát tổng thể, bảo đảm tuân thủ quy hoạch, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực. Trường hợp các công trình đang xây dựng theo giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, Hà Nội yêu cầu UBND các xã phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch thực hiện để tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt và có kế hoạch phù hợp...

Thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lập, hoàn chỉnh, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo.

Hai dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1,78 triệu tỷ đồng, quy mô sử dụng hơn 20 nghìn ha, được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho Thủ đô.

Chuyển biến lớn tại siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng 885.000 tỷ đồng, người dân 18 xã, phường Hà Nội cần đặc biệt chú ý


Theo Ban thời sự

VTV.VN

