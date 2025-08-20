Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

32 tuổi đã suy thận, suy tim: Hối hận vì làm ngơ 7 dấu hiệu cảnh báo trong nhiều năm

20-08-2025 - 17:39 PM | Sống

Các dấu hiệu cảnh báo suy thận đã xuất hiện từ nhiều năm trước đó nhưng người đàn ông này đã bỏ qua.

Ở tuổi 30, Justin Pham (Los Angeles, Mỹ) nhận tin dữ: suy thận giai đoạn cuối. Không chỉ vậy, 2 năm sau đó,  anh còn mắc thêm suy tim – hệ quả của việc bỏ qua những triệu chứng kéo dài suốt nhiều năm của suy thận.

Bỏ qua 7 triệu chứng của suy thận 

32 tuổi đã suy thận, suy tim: Hối hận vì làm ngơ 7 dấu hiệu cảnh báo trong nhiều năm- Ảnh 1.

Justin Pham phát hiện suy thận khi mới 30 tuổi (Ảnh: Justin Pham/News Week).

Khi 20 tuổi, Justin liên tục gặp phải các biểu hiện bất thường nhưng anh không để tâm. Những dấu hiệu ấy bao gồm:

  • Da ngứa, nổi mẩn
  • Chuột rút vào buổi sáng
  • Đau bụng
  • Nôn ói
  • Tiểu đêm nhiều lần
  • Nước tiểu có bọt
  • Khó thở

“Lúc đó tôi nghĩ đơn giản chỉ là da khô nên ngứa, hoặc đau bụng do ăn uống linh tinh. Tôi dần coi những triệu chứng đó chỉ là trạng thái bình thường của cơ thể”, Justin kể lại.

Thế nhưng trên thực tế, đây là những triệu chứng cảnh báo suy thận. Theo bác sĩ chuyên khoa thận Blake Shusterman (Nam Carolina, Mỹ), các triệu chứng của suy thận thường dễ bị bỏ qua do chúng không đặc hiệu, dễ nhầm với nhiều bệnh khác. Đây chính là lý do khiến nhiều bệnh nhân bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị bệnh hiệu quả.

Justin nói thêm: “Tôi nghĩ mình còn trẻ. Tôi đã không nghĩ những dấu hiệu mà mình có là điều gì đó nghiêm trọng. Dần dần, tôi cũng bắt đầu quen với việc nhìn thấy bọt trong nước tiểu. Tôi cũng không nghĩ nhiều về những dấu hiệu đó nữa”. 

Nhưng 10 năm sau đó, Justin đã phải hối hận vì đã bỏ qua các dấu hiệu này. 

Chẩn đoán sốc: Suy thận giai đoạn cuối

32 tuổi đã suy thận, suy tim: Hối hận vì làm ngơ 7 dấu hiệu cảnh báo trong nhiều năm- Ảnh 2.

Justin Pham chia sẻ câu chuyện của mình trên TikTok cá nhân (Ảnh: TikTok/@platinumkidney/News Week).

Đó là khi Justin 30 tuổi, triệu chứng khó thở của anh trở nên trầm trọng hơn. Anh bắt đầu thấy khó thở, hụt hơi ngay cả khi đi một quãng đường rất ngắn. Lúc đó, anh tưởng mình mắc COVID-19. Nhưng xét nghiệm máu và kết quả chụp chiếu cho thấy anh bị suy thận giai đoạn 5, tức là thận đã mất hơn 85% chức năng.

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, ở giai đoạn này, bệnh nhân chỉ còn dưới 15% chức năng thận so với người khỏe mạnh. Người bệnh bắt buộc phải chạy thận hoặc ghép thận để duy trì sự sống. Đồng thời, tình trạng này làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 

Và Justin không may mắn khi phát hiện bị suy tim chỉ sau 2 năm phát hiện suy thận. Anh cho biết anh thường xuyên bị phù tay chân, đau tức ngực, mệt mỏi và chán ăn.

Bác sĩ Shusterman lý giải, thận và tim có mối liên hệ mật thiết. Khi thận không loại bỏ muối và nước hiệu quả, chúng sẽ tích tụ trong cơ thể, làm tăng áp lực lên tim. Đồng thời, các rối loạn điện giải, đặc biệt là tăng kali máu, càng khiến tim dễ suy yếu.

Hành trình điều trị và thông điệp cảnh báo

Hiện tại, Justin phải chạy thận nhân tạo 10 giờ mỗi ngày. Anh cũng nằm trong danh sách chờ ghép thận và chuẩn bị phẫu thuật tim. Dù vậy, doanh nhân 32 tuổi này vẫn duy trì thái độ tích cực, đồng thời chia sẻ câu chuyện của mình lên TikTok cá nhân để nâng cao nhận thức cộng đồng. Những chia sẻ của anh đã thu hút hàng triệu lượt xem.

“Tuổi trẻ dễ khiến chúng ta nghĩ rằng mình là bất khả chiến bại, đặc biệt nam giới thường ít đi khám sức khỏe. Nhưng tôi là minh chứng rằng bệnh nặng hoàn toàn có thể xảy ra ở tuổi 20, 30”, Justin nhắn nhủ.

Qua đó, Justin khuyên những người trẻ hãy lắng nghe cơ thể, đi khám khi có triệu chứng bất thường và không coi nhẹ sức khỏe chỉ vì nghĩ mình còn trẻ. 

Đừng ăn 3 thực phẩm này mỗi ngày kẻo tổn thương thận, suy thận

Theo Lam Chi

Đời sống & pháp luật

