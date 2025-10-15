Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

336 triệu cổ phiếu chứng khoán nhận tin vui, thị giá "bốc đầu" kịch trần

15-10-2025 - 15:14 PM | Thị trường chứng khoán

Khối lượng khớp lệnh vượt mức 15 triệu cổ phiếu, dư mua tại mức giá trần trên 260 nghìn đơn vị.

Thị trường chứng khoán phiên 15/10 ghi nhận những nhịp rung lắc trong bối cảnh áp lực bán tăng mạnh cộng thêm tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu ORS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong bất ngờ bốc đầu tăng kịch trần 6,9% lên mức 15.550 đồng/cp. Khối lượng khớp lệnh vượt mức 15 triệu cổ phiếu, dư mua tại mức giá trần trên 260 nghìn đơn vị.

Thị giá ORS diễn biến tích cực sau khi nhận thông tin được cấp margin trở lại từ HOSE. Theo đó, cổ phiếu chứng khoán này đã chính thức được đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE.

Trước đó, gần 336 triệu cổ phiếu ORS đã ra khỏi diện cảnh báo của HOSE kể từ ngày 28/08/2025 do kết luận soát xét tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của công ty là chấp nhận toàn phần, thuộc diện chứng khoán được ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC đã soát xét, doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 của ORS đạt gần 742 tỷ, giảm hơn 29% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thực hiện giảm 35% do điều kiện thị trường không thuận lợi, đồng thời Công ty chủ động điều chỉnh, tái cấu trúc, thu hẹp một số hoạt động theo định hướng an toàn và bên vũng. Doanh thu đánh giá lại tài sản tài chính theo FVTPL tăng do hoàn nhập đánh giá danh mục đã bán trong kỳ.

Kết quả, ORS lỗ trước thuế hơn 100 tỷ, trong khi cùng kỳ lãi hơn 219 tỷ đồng. Nguyên nhân do doanh thu sụt giảm trong khi chi phí chưa được cắt giảm tương ứng. Cùng với đó, các hoạt động đầu tư tài chính, đặc biệt đối với trái phiếu doanh nghiệp không ghi nhận kết quả tích cực như cùng kỳ năm trước do một số nhân tố đến từ khách quan thị trường và từ nội tại.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

