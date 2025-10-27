360 độ cà phê uống liền: Giảm áp lực chi phí, giữ chất lượng trong sản xuất (Kỳ 2)

Thị trường cà phê uống liền tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi chất lượng và trải nghiệm trở thành yếu tố tiên quyết. Người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ và tầng lớp trung lưu, không chỉ tìm kiếm sự tiện lợi mà còn đòi hỏi "ngon chuẩn gu" tương đương với những ly cà phê pha chế thủ công. Xu hướng "cao cấp hóa" vì thế đang định hình lại phân khúc cà phê uống liền, buộc các doanh nghiệp phải đầu tư sâu hơn vào công nghệ, nguyên liệu và trải nghiệm sản phẩm.

Song song với đó, thị trường lại chịu tác động mạnh của lạm phát, chi phí nguyên liệu và logistics leo thang, đặc biệt khi giá cà phê Robusta biến động ở mức cao nhất trong nhiều năm. Giá bao bì và vận chuyển tăng khiến tổng chi phí sở hữu (TCO) trở thành thách thức lớn. Giữa bối cảnh ấy, việc cân bằng giữa "chất lượng" và "chi phí hợp lý" không còn là lựa chọn mà là yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp giữ vững năng lực cạnh tranh.

Thách thức tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng

Khảo sát của Statista năm 2024 cho thấy, 63% người Việt trong độ tuổi 18–35 uống cà phê ít nhất 3 lần mỗi tuần, nhưng chỉ 1/3 trong số đó còn duy trì thói quen pha chế thủ công. Thay vào đó, cà phê uống liền trong lon thiếc, chai nhựa và đặc biệt là hộp giấy đang trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ sự tiện lợi. Theo khảo sát mới đây của Tetra Pak về hành vi tiêu dùng cà phê tại Việt Nam, cà phê uống liền dù chỉ mới phát triển gần đây nhưng đang trên đà tăng trưởng nhanh chóng, chiếm tỷ trọng tới 60-70% trên tổng doanh số ngành đồ uống.

Cà phê uống liền trở thành lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng nhờ sự tiện lợi

Khác với một thập kỷ trước, người tiêu dùng Việt Nam ngày nay đã hiểu rõ và sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm cà phê tốt hơn. Theo dữ liệu từ Vietnam Briefing năm 2025, hơn 70% người tiêu dùng thành thị sẵn sàng thử các loại cà phê uống liền có hương vị mới, bao bì bắt mắt, thậm chí có giá cao hơn nếu cảm nhận được "chất lượng thật". Nhưng trong khi thị hiếu không ngừng "cao cấp hóa", áp lực tài chính đối với doanh nghiệp lại tăng mạnh. Giá cà phê nguyên liệu, chi phí năng lượng, chi phí vận hành và lãi suất đều ở mức cao. Để tồn tại, doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc mô hình sản xuất, hướng đến tối ưu TCO trên toàn chuỗi, từ khâu chế biến đến bao bì và phân phối.

Giải pháp cho bài toán kép

Theo đại diện Tetra Pak Việt Nam – doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm và đồ uống đến từ Thụy Điển cho biết: "Đối với những doanh nghiệp muốn kiểm chứng thị trường nhanh hoặc chưa sẵn sàng đầu tư lớn, hợp tác với Co-manufacturer (đối tác gia công) chính là giải pháp lý tưởng. Đây là cách giúp họ giảm chi phí đầu tư ban đầu, rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuẩn quốc tế."

Hợp tác với đối tác gia công giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư ban đầu, kiểm chứng thị trường nhanh, thử nghiệm linh hoạt các hương vị mới và tối ưu TCO. Đây là chiến lược được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam và châu Á lựa chọn để giải bài toán kép "chất lượng - chi phí", giúp duy trì tăng trưởng mà không đánh đổi chất lượng.

Với kinh nghiệm toàn cầu trong ngành thực phẩm và đồ uống, Tetra Pak không chỉ cung cấp giải pháp chế biến và đóng gói, mà còn kết nối doanh nghiệp với đối tác gia công đạt chuẩn. Cụ thể là, thay vì đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và thiết bị, doanh nghiệp có thể tận dụng năng lực sản xuất sẵn có từ đối tác gia công để đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, kiểm chứng ý tưởng và giảm thiểu rủi ro tài chính.

Bao bì hiện đại và tiện lợi dành cho cà phê uống liền của Tetra Pak được tin dùng trên toàn cầu

Tại Bloom. – Trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới của Tetra Pak, doanh nghiệp có thể hợp tác cùng các chuyên gia quốc tế để đồng sáng tạo các ý tưởng cà phê uống liền mới, phù hợp với thị hiếu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Mô hình này cho phép thử nghiệm linh hoạt các lô nhỏ, thu thập phản hồi thực tế từ thị trường và tinh chỉnh công thức trước khi tiến hành sản xuất quy mô lớn, giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hiệu quả đầu tư.

Các giải pháp máy rót chuyên dụng kết hợp công nghệ chế biến tự động hóa và số hóa của Tetra Pak giúp tối ưu các khâu trộn, pha chế và xử lý nhiệt – giảm lãng phí, tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành. Tetra Pak cũng hỗ trợ nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện có, cải thiện hiệu suất sử dụng thiết bị, đồng thời cung cấp Dịch vụ quản lý vòng đời (Lifecycle Management Services) để tối ưu chi phí và biên lợi nhuận trên toàn chuỗi giá trị.

Đại diện Tetra Pak Việt Nam cũng nhấn mạnh thêm, việc tối ưu chi phí không đồng nghĩa với cắt giảm chất lượng. Bí quyết nằm ở việc quản trị thông minh tổng chi phí sở hữu và tận dụng sức mạnh hợp tác. Khi doanh nghiệp kết hợp công nghệ chế biến hiện đại với mô hình gia công linh hoạt, chất lượng hoàn toàn có thể song hành cùng hiệu quả tài chính – giúp doanh nghiệp Việt chinh phục thị trường cà phê uống liền đầy tiềm năng.

Ngoài việc tối ưu chi phí, để nổi bật trong thị trường cà phê uống liền đầy cạnh tranh, doanh nghiệp cần không ngừng đổi mới sản phẩm, bắt kịp xu hướng tiêu dùng về tiện lợi, chất lượng, sức khỏe và trải nghiệm thưởng thức. Việc tận dụng chuyên môn trong phát triển công thức, thử nghiệm linh hoạt tại các trung tâm R&D, cùng các giải pháp bao bì tiên tiến làm từ vật liệu tái tạo, có thể tái chế cùng thiết kế tùy chỉnh sẽ giúp nâng tầm sản phẩm, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tính bền vững và tuân thủ quy định môi trường.

Trong hành trình phát triển ngành cà phê uống liền, bài toán kép "chất lượng – chi phí" không còn là rào cản mà trở thành cơ hội để doanh nghiệp tái định hình chiến lược. Với sự đồng hành từ các đối tác công nghệ như Tetra Pak – từ chế biến, đóng gói đến hợp tác gia công và sáng tạo sản phẩm – doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể chủ động đổi mới, tối ưu hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa cà phê uống liền trở thành biểu tượng mới của chất lượng và sự khác biệt.

Từ ngày 30/10 đến 01/11/2025, Tetra Pak sẽ tham gia Triển lãm Coffee Expo Vietnam 2025 tại gian triển lãm H09-12, Sảnh A2, Ttrung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh với chủ đề "Tăng trưởng bền vững cùng carton".

Đăng ký ngay tại đây để không bỏ lỡ 3 hoạt động cực "hot":

- Khám phá giải pháp toàn diện E2E – từ công nghệ chế biến và đóng gói trong bao bì giấy đến các hoạt động hỗ trợ vận hành và marketing nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bắt kịp xu hướng tiêu dùng mới.

- Trò chuyện cùng Đinh Tiến Đạt (Mr. Dee) – nghệ sĩ, chủ thương hiệu cà phê về hành trình sáng tạo và phát triển cà phê trên Fanpage Tetra Pak vào 10h30 sáng ngày 31/10/2025.

- Thưởng thức các hương vị cà phê và trà uống liền đang trở thành xu hướng mới trên thế giới và Việt Nam trong bao bì giấy tiện lợi, cao cấp tại Barista Show (30–31/10) cùng Quyên Nam Station.

Tham gia trò chơi tương tác tại gian hàng để nhận quà hấp dẫn!