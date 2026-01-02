380.000 người ùn ùn đổ về trong 2 ngày, một địa phương cách Hà Nội hơn 100km tha hồ "hốt bạc"

Theo thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch , trong hai ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, du lịch Quảng Ninh ghi nhận lượng khách tăng đột biến khi ước tính có khoảng 380.000 lượt du khách đổ về địa phương này.



Trong đó, khách nội địa chiếm đa số với 348.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 32.000 lượt. Tổng số khách lưu trú đạt hơn 103.000 lượt, mang về doanh thu du lịch ước khoảng 872 tỷ đồng.

Các điểm đến nổi tiếng tiếp tục là tâm điểm thu hút du khách. Vịnh Hạ Long đón gần 23.900 lượt khách, Công viên Sun World Hạ Long khoảng 7.000 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh gần 2.500 lượt và Khu di tích danh thắng Yên Tử khoảng 4.600 lượt.

Riêng trong ngày 1/1/2026 – ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Quảng Ninh đón khoảng 160.000 lượt khách , trong đó có 18.000 khách quốc tế và 142.000 khách nội địa. Doanh thu riêng ngày nghỉ lễ này đạt khoảng 432 tỷ đồng.

Quảng Ninh Countdown chào năm mới.

Bên cạnh lợi thế về cảnh quan, hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức sôi động đã góp phần "giữ chân" và kích cầu du khách. Nổi bật là chương trình nghệ thuật "Quảng Ninh – Chào năm mới 2026", thu hút hơn 50.000 khán giả xem trực tiếp cùng hàng trăm nghìn lượt theo dõi trực tuyến.

Các địa phương cũng tích cực tổ chức các hoạt động chào năm mới, các chương trình nghệ thuật, lễ hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đầu năm cho người dân và du khách.

Không khí lễ hội rộn ràng đầu năm đã giúp địa phương cách Hà Nội hơn 100 km này bước vào năm mới với một mùa du lịch khởi sắc, doanh thu tăng mạnh ngay từ những ngày đầu năm.

Các du thuyền tổ chức tiệc cho du khách chào năm mới 2026.

Du lịch là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của Quảng Ninh trong những năm gần đây. Trong năm 2025, địa phương này ghi nhận kỷ lục khi đón lượng khách ước tính lên đến hơn 21 triệu khách, vượt hơn 2 triệu khách so với năm trước, cho tổng doanh thu ước đạt 57.000 tỷ đồng.

Hiện nay, Quảng Ninh đang bước vào mùa cao điểm du lịch tàu biển, kéo dài từ khoảng tháng 10 - tháng 4, với dự kiến đón khoảng 60 chuyến tàu cùng 70.000 lượt khách. Tính riêng trong năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón gần 90 chuyến tàu biển quốc tế, với khoảng 150.000 lượt khách, đến từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu.

Tỉnh đã hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch khép kín, đáp ứng hiệu quả nhu cầu tham quan, mua sắm, vui chơi, giải trí của dòng khách tàu biển. Đáng chú ý, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp chủ động kết nối với các hãng tàu biển quốc tế và các địa phương có hệ thống cảng lớn, qua đó mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch tàu biển phát triển quanh năm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch tàu biển của Việt Nam và khu vực.

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh xác định mục tiêu là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế bền vững... Sang năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón trên 22 triệu lượt khách du lịch , trong đó có khoảng 5,2 triệu lượt khách quốc tế, qua đó phấn đấu đưa tổng doanh thu du lịch đạt tối thiểu 65.000 tỷ đồng.