4 bất thường buổi sáng thức dậy cho thấy máu đã "ngập đường", chuyên gia đề nghị ăn thêm 3 món để kiểm soát

Tiểu đường là bệnh rối loạn chuyển hóa phổ biến trong xã hội hiện đại. Bác sĩ Liu Yuan, Phó Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Qilu của Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) cảnh báo, đường huyết cao mãn tính trong thời gian dài gây nên những rối loạn chuyển hóa carbohydrate, protide, lipide, gây tổn thương ở nhiều cơ quan khác nhau. Đặc biệt là ở tim, mạch máu, thận, mắt, thần kinh và có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Tiểu đường gây ra nhiều biến chứng về mạch máu (Ảnh minh họa)

Ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị tiểu đường tấn công là do thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh cộng thêm lười vận động. Đặc biệt, nhóm tuổi này thường chủ quan, thiếu kiến thức dẫn đến thường phát hiện bệnh muộn.

Bốn bất thường buổi sáng thức dậy là dấu hiệu tiểu đường

Theo bác sĩ Liu, buổi sáng, thời điểm sau khi thức dậy là lúc các dấu hiệu về tiểu đường trở nên rất rõ ràng. Vì vậy, nếu có 4 bất thường sau vào buổi sáng, rất có thể máu bạn đã "nngaapj đường":

1. Khô miệng và hôi miệng

Miệng có mùi hôi khi mới ngủ dậy là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu mùi này đột nhiên trở nên nặng hơn nhiều lần hoặc đánh răng, uống nước mà vẫn không hết thì hãy cảnh giác với bệnh tiểu đường.

Bởi vì khi lượng đường trong máu quá cao, cơ thể sẽ không sản xuất đủ insulin. Điều này khiến các tế bào không nhận đủ lượng glucose cần thiết để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Để khắc phục, cơ thể buộc phải đốt cháy chất béo, tạo năng lượng để các cơ quan có thể tiếp tục hoạt động. Quá trình đốt cháy chất béo dự trữ trong tế bào tạo ra xeton, từ đó gây ra mùi hôi miệng bất thường...

Hôi miệng bất thường cũng có thể là do bệnh tiểu đường (Ảnh minh họa)

Đồng thời, người có đường huyết cao cũng thường cảm thấy khô miệng khi thức dậy. Do khi lượng đường trong máu tăng liên tục sẽ kích thích lợi tiểu, thúc đẩy nhanh tốc độ mất nước và dễ gây khô miệng.

2. Da bị ngứa, mẩn đỏ

Khi đường huyết trong máu tiếp tục tăng cao, đường sẽ đi qua tuyến mồ hôi, tuyến bã sẽ theo bài tiết mồ hôi và bã nhờn đi lên bề mặt da. Khi ngủ dậy, mồ hôi và dầu trên bề mặt da chưa được làm sạch, trong đó lại chứa đường, bã nhờn nên thu hút nhiều vi khuẩn. Sau khi bị vi khuẩn phân hủy sẽ tạo ra các axit hữu cơ bao gồm axit propionic, giấm, axit, axit lactic… Các chất axit này sẽ gây kích ứng da, gây ngứa và mẩn đỏ.

Ngoài ra, đường huyết cao làm cơ thể bị mất nước và giảm tưới máu nuôi dưỡng da. Cộng thêm các dây thần kinh bị tổn thương khiến cho quá trình bài tiết mồ hôi ở da bị rối loạn, gây khô da và thường có cảm giác ngứa ngáy vào buổi sáng.

3. Giảm thị lực

Người có đường huyết cao thường bị mờ mắt sau khi ngủ dậy. Lý do là lượng đường trong máu cao dễ dẫn tới mắc các bệnh về mạch máu, dẫn đến xơ cứng động mạch, hẹp lòng mạch, tắc nghẽn mạch máu. Từ đó có thể gây thoái hóa thiếu máu cục bộ võng mạc nên làm giảm thị lực.

Ở giai đoạn đầu chỉ biểu hiện là nhìn mờ vào buổi sáng, có thể giảm hoặc mất hẳn triệu chứng này vào buổi chiều. Nhưng nếu không kịp thời can thiệp, tiểu đường có thể khiến thị lực giảm sút rõ rệt, thậm chí là gây mù lòa.

Đường huyết cao có thể gây nhìn mờ thoáng qua, nhất là vào buổi sáng (Ảnh minh họa)

4. Tay chân tê và lạnh.

Khi lượng đường trong máu quá cao trong thời gian dài, dễ khiến máu lưu thông kém, chuyển hóa tế bào bị chậm lại, giảm sinh nhiệt. Do đó, tay chân sẽ dễ bị lạnh dù vào mùa hè. Ngay cả khi bạn mặc ấm, đắp chăn bông đi ngủ thì sáng thức dậy vẫn thấy lạnh, tê cứng hoặc đau nhẹ ở tay chân, nhất là các khớp.

Ngoài ra, tình trạng tăng đường huyết kéo dài cũng có thể làm tổn thương dây thần kinh và dễ dẫn đến bệnh lý thần kinh ngoại biên, dây thần kinh bị tổn thương cũng khiến tay chân tê bì, vô cùng khó chịu.

Ba loại thực phẩm kiểm soát tiểu đường

Bác sĩ Liu nhấn mạnh, đối với những người có lượng đường trong máu cao, chế độ ăn uống rất quan trọng. Ngoài ăn ít muối, ít đường, ít chất béo thì nên bổ sung 3 loại thực phẩm giảm đường huyết sau đây:

1. Hành tây

Hành tây có thể hỗ trợ giảm lượng đường trong máu. Vì nó không chỉ giàu chất kích thích tổng hợp và bài tiết insulin mà còn chứa chất prostaglandin A và thiamine. Hai chất này có thể làm giãn mạch máu, điều hòa lipid máu, ngăn ngừa xơ cứng mạch máu. Vì vậy, nó phù hợp nhất với những người mắc bệnh tiểu đường, rối loạn mỡ máu.

Tận dụng một số thực phẩm có thể giúp hạ đường huyết (Ảnh minh họa)

2. Mướp đắng

Mướp đắng rất giàu vitamin và chất xơ, có tác dụng làm chậm quá trình hấp thụ đường trong thức ăn, đồng thời tăng chuyển hóa và sử dụng đường. Theo các nghiên cứu liên quan, cấu trúc hóa học của dịch chiết từ mướp đắng tương tự như insulin, có chức năng hạ đường huyết.

3. Quả ổi

Ổi rất giàu glycoside flavonoid, giúp cải thiện việc sử dụng glucose của cơ thể và giảm sự tích tụ glucose trong máu, có tác dụng điều chỉnh hai chiều lượng đường trong máu.

Ngoài ra, người bị đường huyết cao cũng cần phải dùng thuốc đều đặn và tập thể dục thường xuyên. Điều quan trọng khi tập luyện là sự đều đặn, kiên trì mỗi ngày chứ không phải cường độ nặng hay nhẹ. Yoga, Thái Cực Quyền, đi bộ, thể dục nhịp điệu, đạp xe… là những lựa chọn phù hợp nhất.

Nguồn và ảnh: QQ, Health GVM