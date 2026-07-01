Việt Nam có 4 thực phẩm màu đỏ đang vừa rẻ lại vào mùa: Là vua "đốt cháy" mỡ bụng

Hầu như chị em nào cũng từng trải qua việc tập luyện, ăn kiêng với mong muốn loại bỏ mỡ bụng, có “vòng eo con kiến” ít nhất 1 lần. Mỡ bụng đặc biệt khó giảm so với các vùng khác, bởi nó không chỉ là thừa do quá cân mà còn là mỡ nội tạng có hại cho sức khỏe. Có những người không hề thừa cân, thậm chí gầy guộc nhưng vùng bụng lại tích mỡ.

Có một sự thật là dù bạn đầu tư bao nhiêu thời gian cho việc tập thể dục thì việc loại bỏ mỡ bụng cũng không phải là điều dễ dàng nếu không thay đổi thói quen ăn uống. Bạn nên tận dụng các thực phẩm có khả năng “đốt cháy” mỡ bụng, đặc biệt là 4 thực phẩm có màu đỏ hấp dẫn sau đây:

1. Cà chua

Cà chua là loại quả mọng nước, ít calo, giàu chất xơ và đặc biệt là hàm lượng vitamin A, B6, C, B1, B2... rất cao. Chúng rất thích hợp để bạn thêm vào thực đơn giảm cân, lấy lại “vòng eo con kiến” của mình.

Ảnh minh họa (Pinterest)

Khi ngồi nhiều, đường ruột của bạn tích tụ quá nhiều chất thải. Cà chua có khả năng hút mỡ lại chứa nhiều chất xơ, rất tốt cho việc hấp thụ lượng mỡ dư thừa trong ruột, đẩy lượng mỡ và chất độc ra ngoài cơ thể. Do vậy nó cũng giúp bạn giảm béo bụng hiệu quả. Cà chua cũng giúp làn da của bạn trở nên hồng hào và mịn màng.

Các axit béo có trong cà chua cùng với lycopene và niacin làm giảm chất béo trung tính. Những chất dinh dưỡng này được cân bằng hoàn hảo để giảm cholesterol có hại. Nó cũng tăng cảm giác no lâu, giảm sự thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Cà chua cũng tốt cho tim mạch, chống viêm nên ngừa các bệnh làm tăng nguy cơ tăng cân.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra cà chua giúp kích thích sản xuất các acid amin có vai trò đốt cháy chất béo trong cơ thể, hỗ trợ làm tăng quá trình trao đổi chất. Vì vậy, ăn cà chua sẽ giúp giảm mỡ bụng hiệu quả nếu biết cách kết hợp nó trong chế độ ăn hàng ngày cùng với việc luyện tập thể dục thường xuyên.

2. Quả lựu

Lựu đang bước vào chính vụ tại Việt Nam với mức giá rất bình dân, quả nào quả nấy căng mọng và ngọt thanh. Loại quả này cực kỳ giàu vitamin C, K, folate cùng hàng loạt polyphenol chống oxy hóa mạnh mẽ, là lựa chọn tuyệt vời để bạn bổ sung vào thực đơn loại bỏ mỡ bụng mỗi ngày.

Trong quả lựu chứa một lượng lớn axit punicic, một loại axit béo quý hiếm có khả năng ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa và hỗ trợ phân hủy các mô mỡ bụng lâu năm. Hàm lượng chất xơ dồi dào cùng nguồn nước tự nhiên trong lựu giúp làm sạch đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và giảm cảm giác thèm ăn vặt rõ rệt. Nước ép lựu tươi cũng giúp tăng cường sức đề kháng, chống viêm và giúp làn da chị em trở nên tươi trẻ, căng bóng.

Ảnh minh họa (Pinterest)

Các hoạt chất chống oxy hóa trong lựu còn có tác dụng cải thiện lưu thông máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất để cơ thể chủ động đốt cháy nhiều calo hơn ngay cả khi nghỉ ngơi. Việc duy trì thói quen ăn lựu hoặc uống nước ép lựu tươi không đường sẽ giúp bạn nhanh chóng đánh bay mỡ bụng, cải thiện mỡ nội tạng và lấy lại vóc dáng săn chắc.

3. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là thực phẩm màu đỏ cực kỳ phổ biến tại các chợ Việt với giá thành rất rẻ. Loại quả này là "kho báu" dinh dưỡng khi chứa ít calo, không chứa chất béo nhưng lại sở hữu hàm lượng vitamin C cao gấp nhiều lần so với cam, cùng rất nhiều vitamin A, B6 và chất xơ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, lượng vitamin C dồi dào trong ớt chuông đỏ đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm hormone cortisol, loại hormone gây căng thẳng chính kích thích cơ thể tích tụ mỡ bụng. Chất xơ cùng lượng nước lớn trong ớt chuông giúp lấp đầy dạ dày, tạo cảm giác no lâu và ngăn ngừa tình trạng nạp quá nhiều calo trong các bữa ăn. Ớt chuông đỏ cũng rất tốt cho thị lực và giúp nuôi dưỡng làn da xỉn màu trở nên sáng khỏe hơn.

Ảnh minh họa (Eating Well)

Đặc biệt, hợp chất capsaicin tự nhiên có trong ớt chuông đỏ có khả năng sinh nhiệt, kích thích quá trình trao đổi chất và tăng tốc độ đốt cháy mỡ bụng sau khi ăn. Bổ sung ớt chuông đỏ sống vào các món salad hoặc xào tái nhanh tay sẽ giúp bạn vừa đổi vị cho bữa ăn, vừa tối ưu hiệu quả siết eo giảm mỡ.

4. Táo

Táo là một trong những thực phẩm tốt nhất giúp kiểm soát cân nặng. Nhất là các loại táo có màu đỏ. Loại quả này giàu chất xơ hòa tan, nước, các vitamin nhóm B, C cùng lượng calo cực kỳ thấp, trung bình 100g táo chỉ cung cấp khoảng 50 calo cho cơ thể.

Ảnh minh họa (Pinterest)

Thành phần flavonoid có trong táo có khả năng ức chế các enzyme phân hủy đường đơn, từ đó hỗ trợ cơ thể bài tiết lượng đường thừa ra ngoài thay vì tích tụ thành mỡ bụng. Sự kết hợp giữa pectin và chất xơ hòa tan giúp hấp thụ bớt mỡ dư thừa trong đường ruột, làm giảm cholesterol xấu và đánh bay mỡ nội tạng hiệu quả. Táo đỏ cũng chứa các axit tự nhiên giúp cải thiện hệ tiêu hóa và giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo.

Ngoài ra, việc ăn táo nguyên vỏ trước bữa ăn chính giúp bạn cảm thấy nhanh no, giảm bớt khẩu phần ăn mà không gây cảm giác mệt mỏi hay thiếu hụt năng lượng. Duy trì thói quen ăn 1 quả táo đỏ mỗi ngày kết hợp cùng chế độ vận động hợp lý sẽ là bí quyết đơn giản giúp bạn tiêu diệt mỡ bụng và sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng.