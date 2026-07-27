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Lịch sử: Bóng chuyền nam Việt Nam đánh bại Thái Lan, lần đầu tiên lên ngôi vô địch SEA V.Cup

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Lịch sử: Bóng chuyền nam Việt Nam đánh bại Thái Lan, lần đầu tiên lên ngôi vô địch SEA V.Cup

Thắng Thái Lan 3-2, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tạo nên dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành chức vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan trong trận chung kết diễn ra tối 26/7 tại Indonesia. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của đội tuyển nam Việt Nam ở đấu trường SEA V.Cup, khẳng định bước tiến mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Federico Rampazzo.

Bước vào trận đấu với quyết tâm đòi lại món nợ sau thất bại trước chính Thái Lan ở chặng 1, các tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và liên tục tạo ra thế trận cân bằng trước đối thủ số một khu vực. Với lối chơi gắn kết, khả năng phòng ngự chắc chắn cùng những pha tấn công hiệu quả, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-2(22-25, 25-23, 25-19, 15-25, 15-10), qua đó chính thức bước lên ngôi vô địch.

Ảnh: VFV

Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa khi hành trình của tuyển Việt Nam tại chặng 2 không hề dễ dàng. Sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng B, thầy trò HLV Federico Rampazzo đánh bại chủ nhà Indonesia 3-1 ở bán kết để giành quyền vào trận đấu cuối cùng. Trước đó, tại chặng 1 tổ chức ở Philippines, tuyển Việt Nam chỉ xếp hạng tư sau các thất bại trước Indonesia và Thái Lan.

Trong trận chung kết, các học trò của HLV Rampazzo cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh và chuyên môn. Đội duy trì khả năng phát bóng gây khó, chắn bóng hiệu quả và tận dụng tốt những thời điểm quyết định để vượt lên trước đối thủ. Dù Thái Lan vùng lên mạnh mẽ và giành chiến thắng ở set thứ 1 và 3, tuyển Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận để khép lại trận đấu bằng chiến thắng xứng đáng.

Danh hiệu SEA V.Cup 2026 không chỉ là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn đánh dấu cột mốc mới của bóng chuyền nam Việt Nam trên đấu trường khu vực. Sau nhiều năm bám đuổi các đội bóng mạnh Đông Nam Á như Thái Lan và Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã chứng minh năng lực cạnh tranh sòng phẳng, mở ra kỳ vọng về những thành tích cao hơn ở trong thời gian tới.

Theo Tiên Tiên

Đời sống và Pháp luật

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