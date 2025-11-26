4 cây càng trồng càng rước họa, nhiều nhà vô tình phạm mà không biết

Trồng cây trong nhà vừa làm đẹp vừa giúp lọc không khí, nhưng không phải loài nào cũng mang lại may mắn. Nhiều cây nhìn thì xanh tốt nhưng theo phong thủy hoặc thực tế sinh hoạt lại có thể tạo ra năng lượng tiêu cực, gây bất tiện thậm chí hiểm họa cho sức khỏe. Dưới đây là lời khuyên về 4 loại cây bạn nên cân nhắc trước khi đặt trong nhà.

Nhóm 1: cây có gai, cây xương rồng và các loại có cạnh nhọn

Về phong thủy, cây có gai tượng trưng cho sát khí, dễ tạo ra năng lượng bức bối và ngăn cản dòng khí tốt lưu thông trong nhà. Cắt tỉa không kỹ, đặt sát cửa chính hoặc giữa phòng khách, gai nhọn còn làm phát sinh xung đột, khiến không khí gia đình căng thẳng hơn. Về mặt thực tế, cây có gai bám bụi khó vệ sinh, dễ khiến không gian nhìn bừa bộn, đồng thời nguy cơ trầy xước, dính vào quần áo hoặc trẻ nhỏ là có thật. Nếu bạn thích xương rồng vì tính thẩm mỹ, hãy để chúng ở ban công hoặc góc ít sinh hoạt, tránh đặt gần giường, sofa hoặc bàn ăn. Chỉ giữ loại nhỏ gọn, đặt trong chậu đẹp và thường xuyên lau bụi để không tạo cảm giác nặng nề.

Nhóm 2: cây to, cây che lấp cửa chính hoặc cửa sổ

Một số gia đình trồng cây lớn ngay trước cửa nhà, trước ban công hoặc trước cửa sổ phòng ngủ. Về phong thủy, cây lớn chắn lối vào sẽ cản trở khí tốt vào nhà, khiến tài vận và cơ hội bị che khuất. Thực tế, cây lớn sát nhà còn gây rễ ăn móng, lá rụng nhiều làm tắc cống, tạo nơi cho côn trùng và chim đậu, tăng nguy cơ ẩm ướt, mùi hôi. Ngoài ra cây quá gần nhà có thể che chắn ánh sáng tự nhiên, khiến phòng tối, ẩm mốc, ảnh hưởng tâm trạng. Lời khuyên đơn giản là giữ khoảng cách an toàn giữa thân cây và tường nhà, tỉa cành gọn gàng và chọn loại cây có tán nhỏ nếu muốn trồng gần cửa.

Nhóm 3: cây lá rủ, cây có hình dạng như khóc hay rũ xuống, đặt trong phòng ngủ

Một số loài có lá rủ xuống, tán chùm như cây liễu mini, một số cây cảnh dáng rũ khiến cảm giác u uất nếu để trong không gian sống chính. Theo phong thủy, hình dáng rũ dễ gợi liên tưởng tới buồn bã, ủ rũ, từ đó ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của người ở. Về mặt sức khỏe, cây có tán rậm, ít thông thoáng đứng trong phòng ngủ lâu ngày dễ tích tụ ẩm mốc và bào tử nấm, đặc biệt khi tưới nước quá nhiều. Người có cơ địa dị ứng đường hô hấp hoặc nhà có người già và trẻ nhỏ nên tránh để loại cây này trong phòng ngủ. Thay vào đó, nếu vẫn muốn sự mềm mại, hãy chọn cây có tán thoáng, lá nhỏ, không rũ xuống chạm người khi ngủ.

Nhóm 4: cây độc, cây có độc tố cao như trúc đào và một số loài nội thất có nhựa kích ứng

Có những loài cây rất đẹp nhưng tất cả các bộ phận đều chứa độc tố, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và vật nuôi. Trúc đào là ví dụ điển hình, các bộ phận cây chứa glycosid tim, nếu ăn phải có thể gây rối loạn nhịp tim nặng. Ngoài ra một số cây nội thất có nhựa gây bỏng rát như một vài loài Euphorbia hoặc Dieffenbachia có tinh thể canxi oxalate gây sưng, bỏng niêm mạc nếu tiếp xúc. Về phong thủy, cây độc có thể tạo cảm giác bất an nếu nhà có người nhỏ tuổi hoặc thú cưng. Lời khuyên là nếu trong nhà có trẻ con, thú cưng hoặc người già, hãy loại bỏ các cây có độc tính, chọn cây an toàn như sen đá, lưỡi hổ nếu đặt chỗ cao, hoặc cây may mắn nhẹ nhàng được đánh giá an toàn.

Cách xử lý và lựa chọn thay thế

Đầu tiên hãy kiểm tra vị trí đặt cây. Những nơi nhiều người qua lại, cạnh giường, cạnh bàn ăn, cạnh ban công nên ưu tiên cây thấp, tán thoáng và an toàn. Nếu đã có cây thuộc bốn nhóm trên, cân nhắc di chuyển ra khu ngoài trời, chỗ ít sinh hoạt, hoặc thay bằng cây khác. Về phong thủy, những cây nên ưu tiên là cây có lá nguyên, tán tròn, xanh mướt, và không che chắn lối đi như cây phát tài, cây kim tiền, cây lưỡi hổ đặt chỗ cao. Về khoa học, chọn cây dễ chăm, ít tưới, khả năng lọc không khí tốt và không gây dị ứng.

Trồng cây là nghệ thuật cân bằng giữa thẩm mỹ, sức khỏe và phong thủy. Không phải cây nào cũng tốt ở mọi vị trí, nhiều người vì vô tình phạm phải các quy tắc này nên mới than phiền trồng cây không những không đem lại may mắn mà còn tạo ra rắc rối. Trước khi mua hoặc để cây vào nhà, hãy tự hỏi vị trí đặt có phù hợp không, gia đình có trẻ em hay thú cưng không và cây đó có đòi hỏi chăm sóc quá phức tạp không. Dọn đổi cho đúng chỗ, bỏ cây không hợp, bạn sẽ nhận ngay không gian nhẹ nhõm hơn và vận trình tốt hơn theo cách thực tế lẫn tinh thần.