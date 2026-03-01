4 dấu hiệu của người hay trì hoãn

Trong tâm lý học, trì hoãn được định nghĩa là sự chậm trễ tự nguyện trong việc thực hiện một hành động dù biết rằng việc trì hoãn đó sẽ mang lại kết quả tiêu cực. Đây thực chất là một cơ chế phòng vệ của cảm xúc khi đối mặt với những nhiệm vụ gây lo âu hoặc quá tầm với.

Thay vì bắt tay vào làm việc, người trì hoãn thường rơi vào một vòng lặp tâm lý độc hại khiến họ kiệt sức về tinh thần dù chưa thực sự thực hiện bất kỳ công việc nào. Dưới đây là 4 dấu hiệu điển hình của người mắc hội chứng trì hoãn kinh niên.

1. Hội chứng "sẵn sàng giả tạo"

Đây là dấu hiệu phổ biến nhất của những người trì hoãn tinh vi. Thay vì bắt tay vào việc quan trọng nhất, họ dành hàng giờ để thực hiện những việc "có vẻ như" là chuẩn bị: dọn dẹp bàn làm việc thật sạch, sắp xếp lại email, mua một cuốn sổ tay mới hoặc pha một ly cà phê thật cầu kỳ.

Về mặt thần kinh học, những hành động này đánh lừa bộ não rằng bạn đang làm việc, tạo ra một cảm giác bận rộn giả tạo để xoa dịu cảm giác tội lỗi khi né tránh nhiệm vụ chính. Kết quả là bạn tiêu tốn hết năng lượng vào khâu chuẩn bị và không còn sức để thực hiện nội dung cốt lõi.

2. Kỳ vọng vào "áp lực phút chót"

Nhiều người trì hoãn thường bao biện bằng câu nói: "Tôi chỉ làm việc tốt nhất khi có áp lực". Họ cố tình đợi đến khi deadline sát nút mới bắt đầu làm. Lúc này, cơ thể sẽ tiết ra adrenaline và cortisol cực cao để kích hoạt trạng thái sinh tồn, giúp họ hoàn thành công việc với tốc độ nhanh.

Tuy nhiên, nghiên cứu từ Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ chỉ ra rằng, làm việc dưới áp lực phút chót chỉ tạo ra kết quả ở mức "vừa đủ đạt", đồng thời gây ra những tổn thương dài hạn cho hệ thần kinh và làm giảm khả năng tư duy sáng tạo. Những người này thường sống trong trạng thái lo âu thường trực nhưng lại bị "nghiện" cảm giác hưng phấn giả tạo khi kịp deadline.

3. "Tê liệt" trước những nhiệm vụ lớn

Khi đối mặt với một dự án lớn hoặc một mục tiêu dài hạn, người trì hoãn thường cảm thấy bị choáng ngợp và lo sợ thất bại. Thay vì chia nhỏ công việc, bộ não của họ coi nhiệm vụ đó như một "mối đe dọa" và kích hoạt cơ chế tự vệ bằng cách... đi làm việc khác.

Dấu hiệu này thường đi kèm với việc thích overthinking. Họ dành thời gian để lo lắng về kết quả, sợ mình làm không đủ tốt, sợ bị đánh giá, dẫn đến việc "đóng băng" hành động. Đây là biểu hiện của những người theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan: "Nếu không thể làm một cách hoàn hảo, tôi thà không làm gì cả".

4. Luôn có niềm tin mù quáng vào "bản thân ở tương lai"

Người trì hoãn thường có xu hướng tách rời "bản thân hiện tại" và "bản thân tương lai". Họ tin rằng phiên bản của mình vào ngày mai, tuần sau hoặc tháng sau sẽ chăm chỉ hơn, thông minh hơn và có nhiều cảm hứng hơn.

Vì tin rằng "Ngày mai mình sẽ làm tốt hơn", họ thản nhiên tận hưởng những thú vui tức thời như lướt mạng xã hội hay xem phim. Thực tế, khi "ngày mai" trở thành "hôm nay", họ vẫn là con người cũ với những nỗi sợ cũ, và vòng lặp trì hoãn lại tiếp diễn. Nghiên cứu hình ảnh học não bộ cho thấy khi nghĩ về bản thân ở tương lai, não của người trì hoãn hoạt động giống như đang nghĩ về một người xa lạ, dẫn đến việc họ sẵn sàng đẩy mọi gánh nặng cho "người lạ" đó gánh vác.

Trì hoãn thực chất là một cơ chế đối phó với cảm xúc tiêu cực liên quan đến công việc. Để phá vỡ thói quen này, thay vì tự dằn vặt bản thân, bạn cần học cách quản lý cảm xúc và bắt đầu bằng quy tắc 5 phút, tức là chỉ cam kết làm việc trong đúng 5 phút, sau đó bạn có quyền dừng lại.