4 dấu hiệu trên cơ thể ngầm biểu thị bạn là người EQ thấp

02-09-2025 - 08:05 AM

EQ thấp thường bộc lộ qua cơ thể, từ khuôn mặt, tư thế, giọng nói và cử chỉ đều là dấu hiệu ngầm dễ nhận ra.

Trong cuộc sống hiện đại, chỉ số EQ – trí tuệ cảm xúc – ngày càng trở thành một thước đo quan trọng để đánh giá khả năng giao tiếp, quản lý cảm xúc và duy trì các mối quan hệ. Người có EQ cao thường dễ dàng tạo dựng thiện cảm, xử lý tình huống tinh tế và giữ được sự cân bằng trong cuộc sống. Ngược lại, EQ thấp thường biểu hiện không chỉ qua lời nói hay hành động, mà còn có thể lộ ra ngay trên cơ thể. Có những dấu hiệu tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại là “tín hiệu ngầm” khiến người khác nhanh chóng nhận ra bạn không giỏi trong việc quản lý cảm xúc và kết nối xã hội. Dưới đây là bốn dấu hiệu cơ bản thường thấy.

1. Khuôn mặt ít biểu cảm hoặc thường xuyên cau có

Cơ thể chúng ta luôn “nói chuyện” với người khác thông qua ánh mắt, nụ cười và cử chỉ trên gương mặt. Một người có EQ cao thường biết sử dụng nụ cười để tạo sự thân thiện, còn người EQ thấp lại khó duy trì nét mặt dễ chịu. Nếu bạn thường xuyên nhăn mặt, chau mày, hoặc hiếm khi thể hiện cảm xúc tích cực, người đối diện sẽ có cảm giác khó gần. Lâu dần, điều này khiến bạn bị xem là lạnh lùng, khép kín và khó hợp tác, dù bản thân bạn không hề cố ý.

2. Tư thế cơ thể khép kín, thiếu tự tin

EQ không chỉ là quản lý cảm xúc mà còn liên quan đến khả năng giao tiếp phi ngôn ngữ. Một người EQ thấp thường hay khoanh tay trước ngực, cúi gằm mặt, tránh giao tiếp bằng mắt hoặc ngồi co người lại. Đây là những dấu hiệu cơ thể khiến người khác hiểu lầm rằng bạn không thoải mái, không cởi mở hoặc thậm chí không muốn hợp tác. Trong môi trường công việc hay giao tiếp xã hội, những hành vi này dễ làm mất điểm vì người khác cảm thấy bạn thiếu sự tôn trọng hoặc không quan tâm đến họ.

3. Giọng nói và cách thở không ổn định

Cảm xúc tiêu cực thường thể hiện rất rõ qua giọng điệu. Người EQ thấp khi tức giận, lo lắng hay căng thẳng thường nói nhanh, gắt gỏng hoặc thở gấp. Ngược lại, khi mất tự tin, giọng nói trở nên nhỏ, ngập ngừng, thiếu sức thuyết phục. Những biểu hiện này làm người nghe cảm thấy khó chịu hoặc thiếu tin tưởng. Trong khi đó, một người có EQ cao sẽ kiểm soát tốt hơi thở, giữ giọng nói trầm ổn và truyền tải thông điệp rõ ràng, giúp tạo ra sự tin cậy và cảm giác an toàn cho người khác.

4 dấu hiệu trên cơ thể ngầm biểu thị bạn là người EQ thấp- Ảnh 1.

EQ thấp thường bộc lộ qua cơ thể. (Ảnh minh họa)

4. Cử chỉ tay chân thiếu kiểm soát

Khi ai đó bồn chồn, mất bình tĩnh, họ thường gõ tay liên tục xuống bàn, rung chân hoặc vặn xoắn các ngón tay không ngừng. Đây chính là những hành động vô thức nhưng lại thể hiện rõ trạng thái cảm xúc. Người EQ thấp thường khó che giấu sự căng thẳng nên cơ thể dễ bộc lộ ra ngoài. Trong giao tiếp, những thói quen này có thể làm người khác nghĩ rằng bạn thiếu kiên nhẫn, dễ nóng nảy hoặc không tôn trọng cuộc trò chuyện.

Điều đáng nói là bốn dấu hiệu này không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc bạn có EQ thấp bẩm sinh. Chúng chỉ phản ánh khả năng kiểm soát và biểu hiện cảm xúc tại một thời điểm. Nếu nhận ra mình có những thói quen trên, bạn hoàn toàn có thể rèn luyện để cải thiện. Ví dụ, hãy tập mỉm cười nhiều hơn, duy trì giao tiếp bằng mắt, ngồi thẳng lưng và hít thở đều khi trò chuyện. Đồng thời, luyện thói quen quan sát ngôn ngữ cơ thể của người khác cũng giúp bạn dần dần nâng cao EQ, từ đó tạo ấn tượng tích cực và dễ dàng xây dựng mối quan hệ chất lượng.

Tóm lại, EQ không chỉ nằm trong suy nghĩ mà còn thể hiện trực tiếp qua cơ thể. Khuôn mặt ít biểu cảm, tư thế khép kín, giọng nói thiếu ổn định và cử chỉ bồn chồn đều là những tín hiệu ngầm cho thấy bạn chưa giỏi quản lý cảm xúc. Biết nhận diện những dấu hiệu này là bước đầu tiên để thay đổi, bởi khi cơ thể bạn phát đi năng lượng tích cực, người khác cũng sẽ tự nhiên muốn gắn kết và hợp tác với bạn hơn.

Theo Đông

