Thường xuyên đăng 3 thứ này lên mạng xã hội chính là biểu hiện của người EQ thấp

Theo Tiến sĩ Tâm lý học tốt nghiệp Đại học Harvard Daniel Goleman, trí tuệ cảm xúc (EQ) là khả năng nhận biết và quản lý cảm xúc của chính mình, khả năng nhận thức cảm xúc của người khác, động lực bản thân và khả năng xử lý đúng đắn các mối quan hệ giữa các cá nhân. Ông đánh giá EQ là chìa khóa quyết định sự thành công trong cuộc sống.

Khảo sát năm 2019 của CareerBuilder cho thấy, 70% số nhà tuyển dụng sử dụng mạng xã hội để kiểm tra, sàng lọc các ứng viên tiềm năng, và 54% đã quyết định không tuyển ứng viên nào đó dựa trên những gì họ thấy từ tài khoản mạng xã hội.

Ảnh minh hoạ

Thông qua các nền tảng công nghệ, người EQ cao có thể xây dựng các mối quan hệ và hình ảnh cá nhân tích cực. Tuy nhiên, những người có EQ thấp đôi khi đăng tải nội dung thiếu cân nhắc, khiến họ khó tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh.

Nội dung khoe khoang quá mức về cuộc sống

Người EQ thấp thường xuyên chia sẻ những bài đăng tập trung vào việc phô trương thành tựu, tài sản hoặc lối sống một cách thiếu tinh tế. Nội dung khoe khoang quá mức được xem là dấu hiệu của EQ vì phản ánh sự thiếu nhạy bén trong việc nhận biết, quản lý cảm xúc của bản thân cũng như người khác.

Việc khoe khoang trên mạng xã hội thường xuất phát từ nhu cầu được công nhận, nhưng lại dễ gây ra phản ứng trái chiều. Nếu chỉ chia sẻ với tần suất vừa phải, bạn bè, người thân sẽ ngưỡng mộ và thành tâm khen ngợi, chia sẻ niềm vui với người đăng. Nhưng nếu khoe quá mức, người xem sẽ cảm thấy sự xa cách, thậm chí đố kỵ và giảm kết nối trong các mối quan hệ.

Ảnh minh hoạ

Người EQ cao hiểu rằng giá trị bản thân không cần được chứng minh qua sự khoe khoang. Họ tập trung chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa như hành trình đạt được thành công, để tạo cảm hứng cũng như mang lại giá trị thông tin cho người xem.

Khi đăng bài về thành tựu cá nhân lên mạng xã hội, mọi người có thể chia sẻ câu chuyện đằng sau thành công, thể hiện nỗ lực hoặc rút ra bài học để người xem cảm nhận được sự chân thành và dễ đồng cảm hơn.

Chia sẻ cảm xúc tiêu cực một cách thiếu kiểm soát

Người EQ thấp thường đăng tải những bài viết thể hiện sự tức giận, thất vọng hoặc buồn bã mà không suy nghĩ kỹ về tác động. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia tâm lý, việc trút cảm xúc tiêu cực trên mạng xã hội có thể làm tăng căng thẳng thay vì giải tỏa. Những bài đăng này có thể khiến người khác cảm thấy khó xử hoặc mất thiện cảm, đồng thời làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của người đăng.

EQ cao đòi hỏi khả năng quản lý cảm xúc, diễn đạt suy nghĩ một cách phù hợp với bối cảnh. Vậy nên trước khi chia sẻ cảm xúc của bản thân, mọi người hãy dành thời gian bình tĩnh và tự hỏi: “Bài đăng này có giúp tâm trạng của tôi cảm thấy tốt hơn không?”. Nếu cần bộc lộ, hãy chọn cách diễn đạt tích cực hơn hoặc chọn tâm sự với bạn bè, người thân để nhận được sự lắng nghe và lời khuyên khi cần thiết.

Ảnh minh hoạ

Nội dung chỉ trích thiếu tính xây dựng

Những bài đăng có nội dung tiêu cực, chỉ trích công khai có thể làm tổn thương người được nhắc đến nhắc đến và khiến người đăng bị xem là thiếu chuyên nghiệp. Điều này cho thấy người đăng khó quản lý cảm xúc bản thân trong tình huống căng thẳng hoặc bất đồng, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ cá nhân và cơ hội nghề nghiệp.

Một nhà tuyển dụng trong khảo sát của CareerBuilder cho biết có thể bỏ qua các ứng viên có đăng nội dung gây ra tranh cãi, chỉ trích đồng nghiệp hoặc công ty cũ…

EQ cao đòi hỏi khả năng đồng cảm, tức là hiểu và tôn trọng cảm xúc, quan điểm của đối phương. Nếu có ý kiến cần chia sẻ, mọi người hãy chọn cách diễn đạt trung lập và mang tính xây dựng, góp ý hoặc chọn cách giải quyết riêng tư trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng để tránh gây ra hiểu lầm.

Trên thực tế, người EQ cao sẽ sử dụng mạng xã hội để xây dựng kết nối, chia sẻ giá trị và lan tỏa năng lượng tích cực. Vậy nên để xây dựng mạng xã hội lành mạnh, mọi người cần suy nghĩ kỹ trước khi đăng tải nội dung, tập trung vào các thông tin hữu ích, truyền cảm hứng và quan sát phản hồi để tạo ra liên kết bền chặt với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp qua các nền tảng công nghệ này.