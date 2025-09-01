Yêu nước từ điều nhỏ bé nhất, 100 triệu người như một: Những điều NÊN LÀM trong Đại lễ 2/9 đang viral

Mới đây, đoạn clip ghi lại lời nhắc nhở mọi người của một Trung tá công an đang làm nhiệm vụ hỗ trợ A80 đã viral trên MXH.

Trong clip, anh chia sẻ rất thực tế, đúng đắn nhưng cũng gần gũi. Anh nói: "Yêu nước từ những điều nhỏ bé nhất, nhặt rác trước khi đi về. Đúng không ạ? Được chưa ạ? Mọi người cố gắng chú ý nhá! Thực hiện như thế là chúng ta yêu nước nồng nàn luôn, không có một kẻ thù nào có thể đánh thắng được dân tộc Việt Nam chúng ta cả. Một triệu người như một, 100 triệu người như một ạ".

Lời nhắc của Trung tá đươc mọi người đồng tình (Nguồn: @nghiast125)

Không chỉ được hưởng ứng từ những người có mặt trực tiếp tại chỗ mà ngay sau khi xuất hiện trên MXH, đoạn clip đã được chia sẻ rộng rãi cùng với rất nhiều bình luận đồng tình rằng yêu nước từ những điều nhỏ bé nhất.

“Đề nghị mỗi góc đường có 1 loa tự động nhắc nhẹ như này! Đáng yêu!”, “Đoàn mình ngồi đường Kim Mã khi xem xong tổng duyệt là sạch sẽ không 1 cọng rác luôn. Yêu nước nồng nàn luôn!”, “10 điểm cho cán bộ”, “Mỗi người ý thức một chút đã là thể hiện lòng yêu nước nồng nàn luôn rồi ạ”, “Lời nhắc vừa chuẩn chỉnh, vừa thực tế. Việc nhỏ nhất là nhặt rác”, “Chuẩn bài! 10 điểm cho đồng chí”,... là một số bình luận từ netizen.

Được biết, nhân vật chính trong tình huống này là Trung tá Lê Trọng Nghĩa, đang công tác tại Công an TP. Hà Nội.

Không chỉ gây ấn tượng trong dịp A80 này với những hành động thân thiện, chia sẻ gần gũi, Trung tá Nghĩa còn là một nhân vật khá quen thuộc trên MXH, nhất là hội mê thú cưng. Bởi lẽ anh chính là 1 trong số admin group Đảo Mèo có 2 triệu thành viên và sở hữu tài khoản Facebook có 20k lượt theo dõi.

Khi những khoảnh khắc của Trung tá Lê Trọng Nghĩa được lan truyền, nhiều người đã nhanh chóng nhận ra và tag tên anh.

Trung tá Lê Trọng Nghĩa (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Trung tá Lê Trọng Nghĩa cũng xuất hiện trong một khoảnh khắc viral khác, cũng là hành động thể hiện tình yêu nước từ những điều nhỏ nhất. Anh cùng với đồng đội đứng dập ghim cờ Tổ quốc cầm tay cho mọi người để phần lá cờ không bị rơi.

Ngoài những hành động của Trung tá Lê Trọng Nghĩa, cư dân mạng cũng nhắc đến nhiều hành động yêu nước bắt đầu từ điều nhỏ nhất khác như không tranh giành chỗ ngồi, giữ văn minh trật tự, nhường chỗ cho người già và trẻ em,...

Quả thực, trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các địa điểm đều tập trung rất đông người. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại tạo nên một concert Quốc gia ý nghĩa hơn, để tình yêu nước lan tỏa từ mỗi người trong đám đông.

Những hành động đẹp, nên làm khi đi xem diễu binh (Nguồn: Weibo Việt Nam/ Tổng hợp)

Trước đó, theo Báo điện tử Chính phủ, Công an TP. Hà Nội cũng ra thông báo, đề nghị người tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 thực hiện tốt một số nội dung để Lễ kỷ niệm diễn ra an toàn - trang trọng và thành công như sau:

- Giữ gìn trật tự đô thị. Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, tập kết hàng hóa. Không dựng mái che, lều quán tạm bợ gây mất mỹ quan. - Bảo đảm trật tự công cộng. Không tụ tập, gây ồn ào. Không sử dụng loa kéo, loa thùng hoặc các thiết bị âm thanh công suất lớn gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Không đi vào, xâm phạm khu vực bảo vệ phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giữ gìn nếp sống văn minh, nhất là trong thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội, diễu hành, văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. - Chấp hành nghiêm luật giao thông. Đi đúng làn, đúng phần đường. Dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Nhường đường cho các đoàn xe phục vụ ưu tiên. - Giữ gìn vệ sinh môi trường. Vệ sinh sạch đẹp trước cửa nhà. Bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Tích cực tham gia tổng vệ sinh toàn dân. - Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu theo hướng dẫn. Tạo không khí rực rỡ, trang nghiêm chào mừng ngày lễ trọng đại. - Người dân khi đi dự Lễ kỷ niệm nên sử dụng các phương tiện công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân; gửi xe tại các điểm đã được phép.

Ngoài ra, Công an thành phố cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh, khách sạn, nhà hàng, cơ quan, doanh nghiệp và các hộ gia đình trên địa bàn tự nguyện hỗ trợ bố trí nơi vệ sinh miễn phí cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân trong dịp lễ.

Mọi người dọn rác ở khu Quán Thánh sau tổng duyệt ngày 30/8 (Ảnh: Thái Châu)