4 điều không phải ai cũng nói cho bạn biết trước khi lắp đặt mạng Starlink tại nhà

Mạng internet vệ tinh của Elon Musk hứa hẹn mang kết nối không giới hạn đến mọi tọa độ trên trái đất, nhưng liệu nó có thực sự đủ sức thay thế hoàn toàn cáp quang truyền thống? Trước khi quyết định cắt hợp đồng với nhà mạng hiện tại để bước vào "kỷ nguyên vệ tinh", có những thực tế về chi phí, tốc độ và vận hành mà người dùng bắt buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Mức giá không dừng lại ở cước hàng tháng

Nhiều người dùng thường bị thu hút bởi mức cước hàng tháng khá hợp lý của Starlink khi so sánh với các dịch vụ internet tốc độ cao khác. Tuy nhiên, cụm từ "giá khởi điểm" ẩn chứa nhiều khoản phí phát sinh mà người dùng rất dễ bỏ qua.

Giá cước thực tế có sự biến động lớn tùy thuộc vào vị trí địa lý. Bên cạnh đó, Starlink hiện áp dụng khoản phí thuê thiết bị 10 USD/tháng đối với người dùng không mua đứt phần cứng. Nếu muốn sở hữu trọn bộ thiết bị, bạn sẽ phải chi trả 349 USD cho bản Standard Kit hoặc 249 USD cho bản Mini Kit. Trường hợp cần đến sự hỗ trợ của kỹ thuật viên lắp đặt, chi phí phụ thu sẽ là 199 USD.

Chưa dừng lại ở đó, các phụ kiện gá lắp phụ trợ cũng tiêu tốn một khoản không nhỏ. Theo báo cáo từ PCMag, quy định của Starlink nêu rõ người dùng để tài khoản ở trạng thái tạm dừng quá 12 tháng liên tục có thể phải nộp phạt hoặc buộc nâng cấp gói cước khi kích hoạt lại, thậm chí từng có trường hợp bị phát sinh chi phí lên tới 1.500 USD.

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Bài toán tốc độ và độ độ trễ

Starlink vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ internet vệ tinh truyền thống như Hughesnet hay Viasat nhờ hệ thống vệ tinh tầm thấp (LEO) bay ở độ cao khoảng khoảng 547 km. Nhờ khoảng cách ngắn hơn, thời gian truyền tải tín hiệu được rút ngắn đáng kể. Dù vậy, nếu đặt lên bàn cân với cáp quang hay cáp đồng trục, dịch vụ của Elon Musk vẫn lộ rõ khoảng cách về hiệu năng.

Tốc độ tải xuống trung bình của Starlink đạt khoảng 100 Mbps (tối đa có thể lên tới 400 Mbps) - con số đủ mượt mà cho các tác vụ giải trí thông thường. Tuy nhiên, đường truyền cáp quang và cáp đồng dễ dàng vượt qua mốc 1.000 Mbps (1 Gbps).

Về độ trễ, Starlink dao động trong khoảng 25 - 60 ms, trong khi cáp quang chỉ mất 1 - 10 ms. Trong trải nghiệm thực tế, độ trễ vượt mức 40 ms bắt đầu tạo ra sự đứt quãng có thể cảm nhận được.

Điểm yếu lớn nhất của Starlink nằm ở tốc độ tải lên. Với băng thông ngược chỉ đạt 15 - 35 Mbps, người dùng thường xuyên thực hiện cuộc gọi video HD, livestream, chơi game trực tuyến hoặc sao lưu dữ liệu dung lượng lớn lên mây sẽ gặp phải tình trạng nghẽn mạng rõ rệt. Để so sánh, đường truyền cáp quang cung cấp tốc độ upload đối xứng lên tới 300 - 8.000 Mbps.

Không gian tầm nhìn

Khác với đường truyền cáp quang hay cáp đồng được đi ngầm an toàn dưới lòng đất, internet vệ tinh hoàn toàn phụ thuộc vào khoảng không gian kết nối không dây giữa chảo thu trên mặt đất và các vệ tinh đang di chuyển liên tục trên quỹ đạo.

Một khoảng trời hoàn toàn không bị che chắn là điều kiện bắt buộc để Starlink vận hành ổn định.

Nếu khu vực sinh sống của bạn có nhiều cây cối phát triển, gần các tòa nhà cao tầng hoặc vật cản kiến trúc như ống khói, kết nối internet sẽ rất dễ bị gián đoạn. Mỗi khi vệ tinh di chuyển vào vùng bị che khuất, tín hiệu sẽ lập tức đứt đoạn.

Để khắc phục, Starlink khuyến nghị người dùng bắt buộc phải lắp đặt thiết bị ở vị trí cao như mái nhà hoặc đỉnh cột chuyên dụng. Trước khi đăng ký, người dùng nên tải ứng dụng Starlink để quét góc nhìn bầu trời tại vị trí dự kiến đặt chảo. Nếu phát sinh nhu cầu mua thêm chân đế chuyên dụng hay thiết bị đi dây phức tạp, tổng chi phí đầu tư ban đầu sẽ tiếp tục bị đẩy lên cao.

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Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Một trong những phản hồi phổ biến nhất từ người dùng Starlink là sự thiếu hụt quy trình hỗ trợ khách hàng trực tiếp. Trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo và các hệ thống tổng đài tự động, việc kết nối được với một tổng đài viên khi gặp sự cố kỹ thuật vẫn là ưu tiên số một của đại đa số người tiêu dùng.

Khi gặp sự cố mạng, quy trình xử lý của Starlink ưu tiên việc tự khắc phục lỗi. Người dùng được hướng dẫn tự tìm kiếm giải pháp tại Trung tâm trợ giúp (Help Center) hoặc mục Hỏi-Đáp (FAQs) trên website.

Trường hợp không thể tự xử lý, bạn phải đăng nhập tài khoản để gửi yêu cầu hỗ trợ (ticket). Đáng chú ý, nhà mạng khuyến nghị người dùng phải điền mã số tài khoản và kèm cụm từ "Consumer Complaint" ở tiêu đề thư để được ưu tiên xử lý nhanh hơn.

Ai nên và không nên chuyển sang Starlink?

Starlink là một bước tiến đột phá của công nghệ không gian, giải quyết triệt để bài toán "mất kết nối" cho những khu vực hẻo lánh, vùng sâu vùng xa hoặc trên các tàu thuyền di chuyển lưu động - nơi cáp quang không thể vươn tới.

Tuy nhiên, nếu bạn đang sinh sống tại các khu vực đô thị hoặc thị trấn có sẵn hạ tầng cáp quang/cáp đồng ổn định, việc từ bỏ internet truyền thống để sang Starlink ở thời điểm hiện tại chưa phải là một nước đi kinh tế và tối ưu về hiệu năng. Chi phí phần cứng đắt đỏ, tốc độ upload hạn chế, sự phụ thuộc vào thời tiết/thời tiết không gian và dịch vụ khách hàng còn sơ khai là những rào cản lớn mà bạn cần cân nhắc kỹ trước khi đặt bút ký hợp đồng.