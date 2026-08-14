Nữ sinh bật khóc vì câu trả lời của bố khi xin tiền học phí, trường CĐ ở Hà Nội vào comment tận nơi: Điều kỳ diệu xảy ra!

Những ngày chuẩn bị bước vào năm học mới luôn mang theo nhiều cảm xúc xáo trộn đối với các tân sinh viên. Bên cạnh niềm vui đỗ đạt, không ít bạn trẻ phải đối mặt với nỗi lo gánh nặng tài chính, đặc biệt là các trường hợp có hoàn cảnh gia đình có phần trắc trở. Đó cũng là câu chuyện đầy xót xa vừa được một nữ sinh sinh năm 2008 chia sẻ trên nền tảng Threads, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Đăng kèm hình ảnh đoạn tin nhắn xin tiền nộp học phí gửi cho bố nhưng nhận lại phản hồi phũ phàng, cô bạn ngậm ngùi chia sẻ: "Mình buồn lắm, mình tủi thân phát khóc luôn. Bố mẹ mình ly dị lâu rồi nhưng mình vẫn bị mắc kẹt giữa 2 người. Mình 2008 đầu năm phải đóng tiền học mình cũng nghĩ đơn giản hỏi xin bố để đóng tiền học thôi nhưng không ngờ bố mình lại nhắn như vậy".

Chỉ từ tin nhắn cũng cảm nhận được sự tủi thân của nữ sinh (Ảnh chụp màn hình)

Theo hình ảnh được chia sẻ, khi nữ sinh chủ động nhắn tin thông báo mai đến nộp học phí ngành Du lịch và ngoan ngoãn ngỏ lời: "Con chưa đủ tiền nộp, bố cho con xin nộp học nhé". Thế nhưng, đáp lại sự hy vọng của em lại là dòng tin nhắn đầy nghi ngờ từ người bố: "Ai xui con nói những câu này?". Câu trả lời vô tình như gạt đi sự cố gắng kết nối của con gái, khiến cô bạn chỉ biết ngậm ngùi: "Con chỉ muốn giúp đỡ một phần thôi, nếu bố không đồng ý con sẽ không xin bố nữa".

Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết đã nhận về hơn 40.000 lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận. Phần lớn người dùng mạng đều để lại những lời an ủi, động viên cô gái nhỏ vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, giữa rất nhiều lời chia sẻ, một bình luận đặc biệt đã xuất hiện và làm thay đổi cục diện câu chuyện theo hướng vô cùng ấm áp.

Bình luận đó đến từ tài khoản đại diện Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT): "Chào em, cô liên hệ với em từ Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT). Cô tình cờ đọc được bài đăng của em và qua hình ảnh em chia sẻ, cô nhận ra số hotline của nhà trường. Cô rất trân trọng khi biết rằng giữa những điều chưa dễ dàng, em vẫn lựa chọn HCCT là nơi để bắt đầu một hành trình mới cho mình. Đại diện Nhà trường cũng đã chủ động liên hệ với em và mong muốn được đồng hành, hỗ trợ em một phần học phí để em có thể yên tâm hơn khi bắt đầu năm học mới".

Phía nhà trường cũng gửi lời nhắn nhủ thân tình: "Hy vọng ngành du lịch sẽ đưa em đến nhiều nơi, gặp nhiều điều tốt đẹp và những người luôn yêu thương, trân trọng em".

Dòng bình luận đặc biệt bên dưới bài đăng khiến ai cũng ấm lòng (Ảnh chụp màn hình)

Cái kết có hậu này ngay lập tức khiến nhiều người xúc động. Sự chủ động và tinh tế của nhà trường không chỉ tiếp thêm động lực cho một tân sinh viên mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trên mạng xã hội.

Liên hệ với chủ nhân bình luận, người này cho biết hiện đang công tác tại Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Chia sẻ về duyên cớ dẫn đến hành động ấm áp này, đại diện nhà trường cho hay: "Về phía cá nhân mình, đây thực sự là một cơ duyên khi mình tình cờ đọc được bài đăng của em học sinh trong đêm. Mình đã chủ động xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu về trường hợp này với mục đích đơn thuần là hỗ trợ em có thêm cơ hội theo đuổi đam mê. Rất may mắn là đề xuất này đã ngay lập tức nhận được sự đồng thuận".

Đại diện Phòng Đào tạo HCCT cũng bộc bạch thêm về hành động để lại bình luận dưới bài đăng: "Thú thực, cả mình và nhà trường đều không nghĩ rằng một hành động nhỏ như vậy lại nhận được sự chú ý và phản hồi tích cực đến từ cộng đồng mạng như thế".

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (Ảnh: HCCT)

Phía nhà trường mong muốn câu chuyện sẽ dừng lại ở một sự sẻ chia nhẹ nhàng, giữ trọn vẹn ý nghĩa tình thầy trò và tránh tạo nên những áp lực dư luận không đáng có cho nữ sinh. Bên cạnh trường hợp đặc biệt này, HCCT khẳng định luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trẻ có tinh thần hiếu học thông qua các quỹ hỗ trợ chính thức.

"Hiện tại HCCT có các quỹ học bổng, khuyến học của nhà trường và đối tác là các doanh nghiệp đang hợp tác với trường để hỗ trợ cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường hỗ trợ về học phí các mức từ 50% - 100% và một số trường hợp nhà trường sẽ hỗ trợ chi phí KTX cho các bạn trong thời gian theo học tại trường", đại diện nhà trường thông tin.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) là cơ sở đào tạo công lập uy tín trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, có lịch sử gần 60 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường nổi tiếng với các chuyên ngành đào tạo mũi nhọn, có tính ứng dụng cao như Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Kỹ thuật Chế biến Món ăn, Thương mại Điện tử, Kế toán, Công nghệ Thông tin... Với định hướng đào tạo thực hành gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp, HCCT luôn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng nhiều thế hệ sinh viên trên con đường lập nghiệp.