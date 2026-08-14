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Công an làm việc với 3 người thả diều khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng

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Công an làm việc với 3 người thả diều khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng

Công an đã làm việc với ba người thả diều gắn đèn chớp gần Tân Sơn Nhất, khiến sân bay phải tạm dừng cất, hạ cánh 14 phút, ảnh hưởng đến cả 21 chuyến bay.

Ngày 14/8, Công an phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) thông tin làm việc với 3 người để làm rõ việc thả 3 con diều có gắn đèn chớp , khiến hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải tạm dừng, ảnh hưởng đến 21 chuyến bay.

Một trong ba người thả diều cùng tang vật tại Công an phường Bình Hưng Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h40 ngày 13/8, các đơn vị điều hành bay tiếp nhận thông tin về vật thể nghi là thiết bị bay không người lái (UAV/drone) xuất hiện tại khu vực hướng cầu Tham Lương.

Sau khi xác minh, đến khoảng 20h02, vị trí vật thể được xác định tại khu vực phường Tây Thạnh, nằm trên hướng tiếp cận của sân bay Tân Sơn Nhất.

Để bảo đảm an toàn hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay để kiểm tra, đánh giá tình hình.

Các tàu bay chuẩn bị đến sân bay được hướng dẫn bay chờ trên không, trong khi những chuyến bay chuẩn bị khởi hành tạm thời giữ lại dưới mặt đất.

Đến khoảng 20h16, sau khi xác minh đủ điều kiện an toàn, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được khôi phục. Thời gian tạm dừng khai thác khoảng 14 phút, ảnh hưởng đến 21 chuyến bay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức truy tìm.

Đến khoảng 20h34, lực lượng chức năng xác định vật thể bay là 3 con diều có gắn đèn chớp, được thả từ khu vực bãi đất trống cạnh Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa, cách sân bay khoảng 2,5 km.

Các con diều có thời điểm đạt độ cao khoảng 400 m, nằm trong khu vực hành lang tĩnh không dành cho máy bay tiếp cận hạ cánh.

Lực lượng chức năng đã mời 3 người liên quan gồm: Thân Văn T. (SN 1984, quê Bắc Ninh), Tôn Văn C. (SN 1979, quê Hưng Yên) và Trần Võ Hồng P. (SN 2000, quê Đồng Tháp) lên làm việc.

Qua làm việc, Thân Văn T. khai nhận là người sở hữu 3 con diều sáo và trực tiếp thả diều tại khu vực trên tối 13/8.

Tấn cùng một số người khác từng đến đây thả diều vào chiều 11/8. Những người này tham gia một nhóm trên mạng xã hội Facebook dành cho những người chơi diều sáo tại TP.HCM.

Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đánh giá thiệt hại, điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, nhiều chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ảnh hưởng do drone . Sự cố khiến 56 chuyến bay đi, đến sân bay bị ảnh hưởng. Trong thời gian khai thác bị gián đoạn, các hãng hàng không triển khai các biện pháp hỗ trợ hành khách, bố trí nhân sự hướng dẫn, cập nhật thông tin chuyến bay và điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm hạn chế ảnh hưởng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn hàng không, không thả diều, điều khiển drone hoặc các vật thể bay khác tại khu vực giáp ranh và hành lang an toàn của sân bay.

Theo Lương Ý/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
thả diều

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