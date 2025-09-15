Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nếu cho rằng bữa sáng ăn gì chỉ tác động tới sức khoẻ dạ dày hay cân nặng thì bạn "ngây thơ" quá. Ăn theo 4 kiểu dưới đây thận mắc bệnh lúc nào chẳng hay!

Thận được xem là "bộ lọc" sống còn của cơ thể, có nhiệm vụ đào thải độc tố và cân bằng chất lỏng. Tuy nhiên, thói quen ăn sáng sai cách lại vô tình biến bữa ăn đầu ngày thành gánh nặng lớn cho cơ quan này. Nhiều người chỉ cho rằng bỏ bữa sáng mới hại thận, hại sức khở. Nhưng chọn thực phẩm sai vào bữa sáng cũng hại chẳng kém.

Bỏ bữa sáng dễ gây rối loạn đường huyết, tăng gánh nặng cho thận và lâu dần làm suy giảm chức năng lọc thận. Còn 4 kiểu ăn sáng dưới đây cũng âm thầm bào mòn chức năng thận, làm tăng nguy cơ suy thận và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác:

1. Bữa sáng bằng đồ ăn để qua đêm

4 kiểu bữa sáng tồi tệ, không khác gì "hành xác" thận nhưng nhiều người rất thích ăn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đồ ăn chế biến từ hôm trước thường chứa ít vitamin, khoáng chất và dễ phát sinh nitrit, chất có khả năng gây hại trực tiếp cho thận. Khi sử dụng thường xuyên, nguy cơ tổn thương thận và ung thư tăng cao. Đặc biệt, buổi sáng là thời điểm cơ thể cần năng lượng sạch, việc dùng thực phẩm kém tươi còn khiến thận chịu thêm áp lực trong quá trình đào thải độc tố. Thói quen này cũng làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa và suy giảm sức đề kháng.

2. Bữa sáng nhiều muối

Nhiều người thích ăn đồ muối mặn hoặc thực phẩm chế biến sẵn vào bữa sáng. Sau một đêm thải độc, thận cần nghỉ ngơi nhưng lượng muối cao lại khiến cơ quan này phải làm việc cật lực để cân bằng dịch và huyết áp. Lâu dài, thói quen này có thể gây tăng huyết áp, tổn thương cầu thận và dẫn tới suy thận mạn. Ngoài hại thận, ăn quá mặn còn làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư dạ dày.

3. Bữa sáng nhiều đồ chiên rán

Bánh rán, quẩy, khoai chiên… chứa nhiều dầu mỡ khiến cơ thể nạp quá nhiều calo rỗng. Dầu mỡ dư thừa gây rối loạn chuyển hóa, khiến thận khó lọc máu và đào thải chất độc. Nếu duy trì thói quen này, thận sẽ suy yếu dần và dễ mắc bệnh thận mạn tính. Đồ chiên rán còn góp phần gây béo phì, cao huyết áp và sản sinh các chất gây ung thư khi chiên ở nhiệt độ cao.

4. Bữa sáng nhiều đường và tinh bột tinh luyện

4 kiểu bữa sáng tồi tệ, không khác gì "hành xác" thận nhưng nhiều người rất thích ăn- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Các món bánh ngọt, bánh mì trắng hay đồ uống nhiều đường khiến đường huyết tăng vọt ngay sau bữa sáng. Điều này bắt buộc thận phải hoạt động mạnh hơn để loại bỏ glucose dư thừa, đồng thời làm tổn thương các vi mạch thận. Đây là con đường nhanh nhất dẫn đến biến chứng tiểu đường và suy thận. Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều đường và tinh bột tinh luyện còn làm tăng cân, gây gan nhiễm mỡ và rối loạn mỡ máu.

Nguyên tắc ăn sáng tốt cho sức khỏe, nhất là thận

- Chọn thực phẩm tươi giàu protein tự nhiên như trứng, sữa, cá, thịt nạc.

- Hạn chế muối, đường, dầu mỡ và tránh thực phẩm siêu chế biến.

- Ưu tiên tinh bột nguyên cám, ngũ cốc giàu chất xơ giúp đường huyết ổn định.

- Uống đủ nước để hỗ trợ quá trình lọc máu và thải độc.

- Nên ăn sáng trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy, ăn sáng trước 9 giờ.

