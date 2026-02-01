4 loại hải sản nhất định ĐỪNG MUA dịp sát Tết, người bán cũng phải thừa nhận: "Cho không chưa chắc dám ăn"

Ông Vương (Trung Quốc) là một tiểu thương có hơn 20 năm kinh nghiệm kinh doanh hải sản. Theo ông, dịp sát Tết, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao cũng là lúc các loại hải sản kém chất lượng dễ dàng bị trà trộn vào thị trường. Chưa kể, khi không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu là lúc người mua dễ "sập bẫy" hải sải kém chất lượng nhất.

Ảnh minh họa

Bởi sự biến động thời tiết vào mùa lạnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng hải sản trên thị trường. Có những loại hàng mà ông khẳng định mình không dám bán, mà dù có được cho không cũng không dám đem về nấu cho gia đình. Vì vậy khuyên mọi người đi mua cũng nên tránh. Đó là:

1. Cua chết hoặc cua "hấp hối" do sốc nhiệt

Vào những đợt rét đậm, cua rất dễ bị sốc nhiệt và chết. Nhiều con trông có vẻ vẫn còn cử động yếu nhưng thực chất đã bắt đầu quá trình phân hủy. Ông Vương cảnh báo đây là loại hải sản nguy hiểm vì ngay khi chết, vi khuẩn sẽ phân hủy protein tạo ra độc tố histamine. Đáng nói là ngay cả khi nấu chín kỹ cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn chất độc này.

Ăn phải cua chết sẽ gây ngộ độc, nôn mửa và kích hoạt phản ứng viêm hệ thống, tàn phá hệ miễn dịch ngay thời điểm cơ thể đang cần sức đề kháng để chống chọi với giá rét.

Ảnh minh họa

2. "Hải sản thây ma" thanh lý từ kho đông lạnh

Dịp cuối năm là lúc các kho bãi tranh thủ dọn kho, đẩy hàng tồn dư từ nhiều tháng trước ra thị trường dưới mác "giảm giá sốc". Những loại hải sản này thường có lớp băng dày đục, bao bì nhăn nhúm do bị rã đông rồi tái đông nhiều lần theo sự biến động của nhiệt độ vận chuyển. Khi bị trữ quá lâu, protein bị biến tính khiến kết cấu khô dai, mất hết dinh dưỡng. Tiêu thụ loại hải sản "quá đát" này không chỉ mất ngon, gây hại tiêu hóa mà còn tích tụ độc tố làm đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào.

Ảnh minh họa

3. Hải sản có mùi lạ

Để chờ các thời điểm sức mua tăng cao, hải sản thường bị tẩm ướp hóa chất để kéo dài thời gian bảo quản. Ngoài mùi ươn thối nồng nặc do protein bị phân hủy, bạn cần cảnh giác với mùi khai nồng của urê hoặc mùi hắc giống thuốc tẩy của formol.

Ông Vương cũng hiểu rằng những hóa chất này được dùng để giữ vẻ tươi ngon giả tạo nhưng lại là tác nhân gây viêm mãn tính và phá hủy tế bào cực mạnh. Đặc biệt, nếu hải sản có mùi mốc cũ kỹ, đó là dấu hiệu của hàng tồn kho đã bị oxy hóa chất béo, tích tụ gốc tự do gây hại cho gan và làm da nhanh lão hóa.

3. Hải sản có kích thước to bất thường hoặc bị dị dạng.

Ảnh minh họa

Sát Tết, những con hải sản có kích thước "khủng" hoặc hình thù kỳ dị thường được rao bán như hàng hiếm với giá cao. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của ông Vương, đây có thể là những cá thể bị biến đổi do sống trong môi trường ô nhiễm kim loại nặng hoặc bị thúc lớn bằng hormone tăng trưởng.

Việc tiêu thụ loại hải sản này khiến cơ thể tích tụ độc tố, gây rối loạn nội tiết và phá vỡ cấu trúc collagen, làm làn da nhanh chóng chảy xệ. Tốt nhất hãy chọn những loại có kích thước vừa phải, đồng đều để đảm bảo an toàn cho hệ miễn dịch.

Nguồn và ảnh: Sina, Aboluowang