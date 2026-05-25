4 loại lá có sẵn trong vườn, hái đem pha trà giúp giảm huyết áp và đường huyết: Có loại toàn bị bỏ đi

Dùng các loại trà thảo mộc từ lá cây là thói quen thường gặp ở rất nhiều gia đình Việt. Đây thường là những thức uống nhẹ, dễ pha, được dùng với mục đích hỗ trợ sức khỏe, trong đó có giảm huyết áp, đường huyết và tình trạng viêm nhiễm.

Theo Times of India , một báo cáo từ Đại học Harvard ghi nhận trà thảo mộc có thể hỗ trợ miễn dịch, chống viêm và thúc đẩy sức khỏe tim mạch. Dưới đây là 4 loại trà điển hình, được chế biến ngay từ các loại lá có sẵn trong vườn nhà.

1. Lá chùm ngây

Chùm ngây thường được nhắc đến như "siêu thực phẩm". Loại cây này được sử dụng trong các bài thuốc điều trị vết thương, loét và bệnh gan trong một số bài thuốc y học cổ truyền.

Lá chùm ngây có hàm lượng kali cao. Đặc điểm này có thể giúp thư giãn mạch máu, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Đây cũng là lý do trà lá chùm ngây được xếp vào nhóm đồ uống thảo mộc có thể giúp kiểm soát huyết áp.

Cách pha:

Lấy một nắm lá chùm ngây tươi cho vào nước sôi.

Đun khoảng 5 phút rồi rót ra cốc.

2. Lá húng quế

Húng quế là loại cây gia vị quen thuộc, dễ trồng trong vườn nhà hoặc chậu nhỏ. Trong y học Ayurveda của Ấn Độ, húng quế được gọi là "nữ hoàng của các loại thảo mộc" và từ lâu đã được sử dụng như một cây thuốc trong dân gian.

Theo Times of India , húng quế được ghi nhận có lợi ích từ cải thiện tuần hoàn máu đến hỗ trợ các vấn đề hô hấp như ho, cảm lạnh. Đáng chú ý, một số báo cáo cho thấy húng quế có thể hỗ trợ giảm căng thẳng chuyển hóa bằng cách giúp ổn định đường huyết, huyết áp và mỡ máu.

Trà lá húng quế có thể dùng vào buổi sáng hoặc buổi tối. Để tốt hơn cho chuyển hóa, không nên thêm quá nhiều đường.

Cách pha:

Lấy lá húng quế tươi đã rửa sạch, hãm với nước nóng hoặc đun sôi.

3. Lá nguyệt quế

Lá nguyệt quế thường được dùng để tạo hương thơm cho món ăn, nhưng theo Times of India , loại lá này cũng có thể được dùng để pha trà. Trong lá nguyệt quế có acid caffeic, hợp chất được cho là giúp củng cố mạch máu và hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Không chỉ vậy, lá nguyệt quế còn chứa cinnamaldehyde và eugenol. Các hợp chất này có khả năng hỗ trợ cân bằng đường huyết sau những bữa ăn nhiều tinh bột. Đây là loại lá có mùi thơm rõ, vì vậy chỉ nên dùng lượng vừa phải, tránh pha quá đặc.

Cách pha:

Rửa sạch 2-3 lá nguyệt quế và hãm với nước nóng.

4. Lá ổi

Lá ổi là loại lá rất quen thuộc ở Việt Nam nhưng thường bị bỏ đi khi hái quả hoặc tỉa cây. Tuy nhiên, theo Times of India , đây lại là "viên ngọc bị đánh giá thấp" trong nhóm trà lá cây, đặc biệt phù hợp để dùng sau bữa ăn.

Lá ổi giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Loại lá này được cho là có thể giúp tăng cường miễn dịch, giảm viêm trong đường tiêu hóa và làm chậm quá trình hấp thu đường thường tăng sau bữa ăn. Nhờ vậy, trà lá ổi được nhắc đến như một lựa chọn có lợi cho sức khỏe chuyển hóa. Times of India khuyến nghị nên giới hạn lượng dùng ở mức 1-2 cốc mỗi ngày.

Cách pha:

Rửa sạch một ít lá tươi, cho vào nước sôi, đun hoặc hãm đến khi ra nước rồi lọc lấy phần trà.

Có thể thêm vài giọt mật ong nếu muốn dễ uống hơn.

Không nên xem trà lá cây là thuốc điều trị huyết áp cao và tiểu đường

Các loại trà từ lá chùm ngây, húng quế, nguyệt quế và lá ổi có thể là lựa chọn thảo mộc nhẹ nhàng trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào cơ địa, cách dùng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của từng người.

Để kiểm soát huyết áp, đường huyết và tình trạng viêm, trà thảo mộc chỉ nên được xem là biện pháp hỗ trợ. Người bệnh vẫn cần duy trì chế độ ăn phù hợp, vận động đều đặn và tuân thủ hướng dẫn điều trị của nhân viên y tế.

Nguồn: Times of India