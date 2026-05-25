Xôn xao tiệc cưới bố trí như picnic, thực đơn là đồ ăn nhanh, khách mừng cưới 3 triệu bức xúc: “Tôi thấy mình không được tôn trọng…”

Mới đây, một bài đăng trên Threads đã nhanh chóng thu hút hơn 3,3 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 1 ngày vì nội dung liên quan đến một đám cưới “không giống ai”.

Người đăng bài cho biết cô tham dự hôn lễ của bạn bè và đã mừng phong bì 3.600 Đài tệ (khoảng gần 3 triệu đồng). Tuy nhiên, khi tới nơi, cô hoàn toàn sốc vì bữa tiệc cưới được chuẩn bị theo kiểu… đồ ăn nhanh. “Tôi thật sự sốc tới mức muốn chạy lại chỗ nhận phong bì rồi rút ra 3.000 Đài tệ”, người đăng bài bày tỏ sự bức xúc.

Đi kèm bài đăng là hình ảnh không gian tiệc cưới khá đơn giản với bàn ghế gấp kiểu hội trường, phía trước mỗi khách là cốc nước McDonald’s. Đồ ăn được phục vụ gồm burger gà, gà rán, khoai tây chiên cùng pizza.

Khách mời dự tiệc về bóc phốt sự sơ sài của đám cưới. Ảnh chụp màn hình.

Theo lời người đăng, phần lớn đồ ăn khi tới tay khách mời đều đã nguội. Điều khiến cô khó chịu hơn cả là toàn bộ khách mời đều không được báo trước.

“Tôi tới bữa tiệc mới biết là ăn McDonald’s. Sau khi đưa phong bì xong, bước vào trong nhìn cách bố trí đã bắt đầu thấy sốc rồi. MC còn nói cô dâu chú rể chuẩn bị buffet rất chu đáo để mọi người ăn no uống đủ, cuối cùng lại là McDonald’s, tôi thật sự không biết phải nói gì”, cô viết.

Bài đăng ngay lập tức tạo nên tranh cãi lớn trên MXH. Phía dưới bài viết lại xuất hiện hàng loạt tài khoản tự nhận cũng là khách mời của đám cưới hôm đó. Cho biết họ cũng tham dự tiệc cưới và cảm thấy hụt hẫng với không gian và đặc biệt là đồ ăn. Không hiểu sao đám cưới lại đãi bằng đồ ăn nhanh, có người còn mừng rất nhiều tiền vì mối quan hệ thân thiết với cô dâu chú rể. Nhiều người cho rằng việc chuẩn bị chu đáo, chỉn chu cho đám cưới cũng là thể hiện sự tôn trọng với khách mời, chứ như trên thì cảm giác như đang bị lừa.

Không gian tiệc cưới.

Đồ ăn trong tiệc cưới.

Bài đăng hiện đã thu về hơn 3,3 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 1 ngày đăng tải.

“Tôi cũng là một trong những ‘nạn nhân’ mừng 3.600 Đài tệ đây”, “Đây là thật nhé, tôi cũng có mặt ở đó. Dù không thân với cô dâu chú rể nhưng lúc nhìn thấy đồ ăn cũng khá sốc”, “Tôi là bạn học và tôi thấy chắc mình cần không chơi với cặp đôi này nữa”,... những bình luận của netizen là người tham dự tiệc cưới đang bị bóc phốt nêu trên.

Có người còn đăng cả ảnh thiệp cưới và hình ảnh tại hiện trường để xác nhận câu chuyện không phải dàn dựng.

Theo chia sẻ của nhiều khách mời, điều khiến họ thất vọng không đơn thuần là việc ăn McDonald’s trong tiệc cưới, mà còn là không gian buổi tiệc. Nhiều cư dân mạng nhận xét tổng thể buổi tiệc trông giống một buổi picnic, gathering sinh viên hoặc liên hoan công ty hơn là đám cưới.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều người còn cho rằng vấn đề nằm ở chỗ khách mời không được thông báo trước, nên cảm thấy “như bị lừa”. Khi MC tại buổi tiệc đã giới thiệu rằng cô dâu chú rể “chuẩn bị buffet rất kỹ lưỡng để mọi người ăn no uống đủ”. Thế nhưng khi nhìn thấy burger nguội cùng pizza được đặt trên bàn giấy dùng một lần, nhiều khách mời cảm thấy kỳ vọng bị đánh tráo.

Cô dâu và chủ rể.

Không gian tiệc cưới sơ sài, như một buổi liên hoan, tụ họp gia đình hay picnic nhưng không gian ăn uống thì ở trong nhà.

Cận cảnh đồ ăn.

Theo người đăng bài phốt thì ban đầu bản thân không quá để tâm chuyện tiền mừng nhiều hay ít, nhưng sự chênh lệch giữa kỳ vọng và trải nghiệm thật sự khiến cô khó chấp nhận.

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng tiếp tục để lại hàng loạt bình luận tranh cãi:

- “Ăn McDonald’s trong tiệc cưới à? Tôi tưởng mình đọc nhầm”.

- “Nếu muốn đãi đồ ăn nhanh thì ít nhất cũng nên bao nguyên cửa hàng McDonald’s cho nóng sốt”.

- “Đi McDonald’s tự mua còn được tích điểm”.

- "Mừng 3.600 Đài tệ để nhìn rõ con người”.

Một MC chuyên dẫn tiệc cưới cũng để lại bình luận gây chú ý : “Làm nghề nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy tiệc cưới dùng McDonald’s. Bình thường đây phải là suất ăn của ekip nhân viên mới đúng”.

Một số người khác lại cho rằng cộng đồng mạng đang phản ứng hơi quá. Theo họ, đám cưới là chuyện cá nhân và không có quy định bắt buộc phải đãi tiệc sang trọng hay theo kiểu truyền thống.

Dẫu vậy, phần đông ý kiến vẫn cho rằng thứ khiến vụ việc bùng nổ không nằm ở menu đồ ăn nhanh, mà ở cảm giác “không được tôn trọng”.

Ở nhiều nơi, chuyện đi đám cưới vốn mang tính “qua lại”. Tiền mừng thường được khách cân nhắc dựa trên địa điểm tổ chức, quy mô tiệc cưới và mặt bằng chung chi phí.

Chính vì vậy, khi khách mời bỏ phong bì theo tiêu chuẩn tiệc cưới truyền thống nhưng trải nghiệm thực tế lại giống một buổi tụ tập đơn giản, nhiều người sẽ có cảm giác hụt hẫng.

Sau khi bài viết viral mạnh, chủ nhân bài đăng cũng lên tiếng cho biết cô không ngờ mọi chuyện lan rộng đến vậy. Người này khẳng định bản thân chỉ chia sẻ cảm xúc cá nhân trên tài khoản phụ chứ không có ý công kích cô dâu chú rể hay tạo drama để nổi tiếng.

Hiện, vụ việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.