4 loại quả dễ bị tiêm thuốc kích thích, cần cẩn trọng khi chọn mua

02-11-2025 - 05:02 AM | Sống

Thực tế, thị trường hoa quả hiện nay cực kỳ phong phú. Nhưng trong số đó, có không ít loại được can thiệp bằng thuốc kích thích tăng trưởng, chất thúc chín… Người tiêu dùng nếu không tinh ý rất dễ mua nhầm.

1. Dâu tây

Đúng mùa dâu, nhưng nhiều người phản ánh dâu hiện nay “to đều, đỏ rực nhưng nhạt thếch, còn bị rỗng ruột”. Đây là dấu hiệu điển hình của dâu bị tác động kích thích tăng trưởng hoặc thúc chín nhanh. Loại dâu này mềm rất nhanh, dễ dập và xuống mã chỉ sau vài giờ.

2. Cà chua bi (cà chua cherry)

Đây là loại quả tưởng vô hại nhưng từng nhiều lần bị chuyên gia cảnh báo về việc một số nhà vườn dùng chất thúc chín phun trên bề mặt để quả đỏ đều, bán được giá. Nhìn thì đẹp nhưng vị nhạt, ít nước và giảm chất lượng dinh dưỡng.

4 loại quả dễ bị tiêm thuốc kích thích, cần cẩn trọng khi chọn mua- Ảnh 1.

3. Dưa hấu trái mùa

Dưa hấu truyền thống là trái cây mùa hè. Nhưng hiện nay gần như tháng nào ra chợ - cũng có dưa. Thực phẩm trái mùa luôn tiềm ẩn rủi ro bị thúc chín bằng “công nghệ hóa chất” để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đặc biệt trẻ em ăn nhiều trái cây trái mùa, xử lý bằng chất kích chín có thể ảnh hưởng đến phát triển cơ thể.

4 loại quả dễ bị tiêm thuốc kích thích, cần cẩn trọng khi chọn mua- Ảnh 2.

4. Cherry (anh đào)

Cherry tự nhiên vào mùa quả sẽ không đồng loạt to đều, tròn căng. Việc cherry trái to bất thường, nhưng ăn nhạt và không thơm là dấu hiệu bị sử dụng chất tạo nở, kích thước.

4 loại quả dễ bị tiêm thuốc kích thích, cần cẩn trọng khi chọn mua- Ảnh 3.

Lời khuyên

Không phải mọi hoa quả đẹp mắt đều “ngon - sạch - an toàn”. Trái cây trái mùa, trái cây quá rực rỡ, đồng đều bất thường, rất dễ dập và mau hỏng… đều có thể là dấu hiệu cho thấy sản phẩm đã được “can thiệp”.

Người tiêu dùng nên ưu tiên hoa quả đúng mùa, nguồn gốc rõ ràng, và đừng “tin vào màu sắc”. Chỉ một quyết định ở quầy trái cây, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của chính mình và cả gia đình.

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

