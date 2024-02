4 loại quả không chua nhưng giàu vitamin C hơn cả cam và chanh, là “thần dược” hạ đường huyết hiệu quả: Rất sẵn ở Việt Nam

1. Ớt chuông

Giống như hầu hết các loại đồ ăn có nguồn gốc thực vật, ớt chuông được coi là một loại thực phẩm lành mạnh và giàu chất dinh dưỡng. Ớt chuông rất giàu vitamin C, giúp tăng khả năng hấp thụ chất sắt từ ruột. Hàm lượng vitamin C trong 100g ớt chuông là hơn 80mg, cao gấp 2 so với cam (53,2g), gấp gần 3 lần chanh (29,1g) và gấp 20 lần táo (4,6g). Vitamin C có lợi cho quá trình tổng hợp collagen, có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, và có tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa và chống viêm vô cùng hiệu quả.

Ớt chuông cũng có công dụng hạ đường huyết hiệu quả nhờ có anthocyanin - chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid giúp làm chậm quá trình tiêu hóa carbs và chất béo trong cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ tăng đường huyết.



Bên cạnh đó, loại quả này còn rất giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, có lợi cho việc thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, giảm táo bón, giúp bảo vệ ruột và loại bỏ các vi khuẩn có hại chống ung thư ruột kết... Đồng thời giúp kiểm soát lượng đường và giảm cholesterol trong máu, từ đó hạn chế được các bệnh nguy hiểm về tim mạch và tiểu đường.

2. Mướp đắng

Mướp đắng là loại thực phẩm vô cùng quen thuộc trong căn bếp nhiều gia đình Việt, sở hữu lượng vitamin C rất dồi dào nhưng ít người biết. Theo đó, khi mướp đắng còn xanh, hàm lượng vitamin C được ghi nhận là 188mg vitamin C/100g (gấp hơn 6 lần so với chanh). Khi mướp đắng chín, hàm lượng vitamin C sẽ còn một nửa. Khi dùng mướp đắng để chế biến món ăn chín sẽ mất đi 40% vitamin C, tức là còn khoảng 56mg vitamin C/100g mướp đắng.

Ngoài là nguyên liệu để chế biến các món ăn ngon, mướp đắng có thể phơi khô và chế biến thành nước uống mang lại nhiều công dụng vàng cho sức khỏe. Nổi bật trong số đó là công dụng hạ đường huyết và dưỡng thận cho cơ thể.



Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mướp đắng chứa một hợp chất giống insulin gọi là polypeptid-p hoặc p-insulin. Chất này được chứng minh là có tác dụng kiểm soát bệnh tiểu đường một cách tự nhiên. Một nghiên cứu trên tạp chí Journal Ethnopharmacology vào năm 2011 cũng cho thấy việc dùng 2.000mg mướp đắng mỗi ngày sẽ làm giảm đáng kể lượng đường huyết ở những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường type 2. Polypeptide P trong mướp đắng là 1 chất chống tăng đường huyết nên người bị tiểu đường có thể yên tâm sử dụng.

Bên cạnh đó, mướp đắng còn có công dụng thanh nhiệt, sáng mắt, giải độc, nhuận tràng, bổ thận tráng dương rất hiệu quả.

3. Kiwi

Mọi người thường nghĩ vitamin C có nhiều nhất trong cam, chanh nhưng các nghiên cứu đã chứng minh với cùng một trọng lượng quả, hàm lượng vitamin C trong trái kiwi lại nhiều hơn 2 loại quả này. Cụ thể trong 100g kiwi có chứa 92,7mg vitamin C, trong khi đó, con số này ở cam và chanh lần lượt là 53,2g và 29,1g.

Theo USDA, lượng vitamin C trong kiwi vàng có thể gấp đôi kiwi xanh, vậy nên nếu muốn nạp nhiều vitamin C hơn vào cơ thể bạn có thể chọn kiwi vàng. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể, giúp bảo vệ tế bào chống lại tổn thương oxy hóa, tăng cường chức năng miễn dịch và tạo ra collagen có lợi cho làn da.



Không chỉ cung cấp nguồn vitamin C dồi dào cho cơ thể, ăn kiwi còn giúp chúng ta hạ đường huyết hiệu quả. Theo đó các nghiên cứu đã chứng minh rằng kiwi có tác động tích cực đến việc kiểm soát lượng đường trong máu. Hàm lượng chất xơ và chỉ số đường huyết thấp khiến kiwi trở thành loại trái cây có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người muốn điều chỉnh lượng đường trong máu.

4. Quả la hán

Quả la hán là loại quả khá phổ biến ở Việt Nam, được tờ Naturalnews bình chọn là thực phẩm thay thế đường lành mạnh. Theo đó, trong 100g quả la hán có khoảng 25–38% đường, mogrosid (thành phần tạo nên vị ngọt đặc trưng của quả), 8-13g protein, 510mg vitamin C và nhiều nguyên tố vi lượng khác. Theo Healthline, quả la hán ngọt hơn đường nhưng lại không có calo nên không làm tăng lượng đường trong máu. Khi sử dụng quả la hán, các tế bào tuyến tụy trong cơ thể sẽ tăng khả năng bài tiết insulin giúp điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.



Hơn nữa, loại quả này còn chứa nguồn vitamin C dồi dào (510mg vitamin C/100g) sẽ giúp chống lại tác hại của các tế bào gốc tự do, tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể và chống lại nguy cơ bệnh tật. Ngoài ra nó còn chứa nhiều chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa và giảm táo bón hiệu quả.

(Tổng hợp)