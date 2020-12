4 loại thực phẩm để qua đêm tốt nhất không nên ăn vì có thể sẽ kích hoạt tế bào ung thư trong cơ thể

Có lẽ bạn đã nghe ở đâu đó nói rằng các món rau để qua đêm sau khi ăn vào có thể gây ung thư, chủ yếu bắt nguồn từ chất nitrit có trong nó. Tuy nhiên, điều này không thực sự chính xác.



Thực tế, hàm lượng nitrit trong rau củ để qua đêm thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo tờ Sohu của Trung Quốc, để gây ung thư thông qua nitrit trong rau qua đêm, bạn cần phải ăn tới gần 50kg rau qua đêm một lúc. Và như chúng ta đã biết thì điều này dường như là không thể. Vì vậy, việc ăn rau để qua đêm có thể gây ung thư chỉ là tin đồn thất thiệt.

Tuy nhiên, có những món ăn để qua đêm thực sự có thể kích hoạt tế bào ung thư trong cơ thể, tốt nhất bạn không nên ăn.

1. Hải sản để qua đêm

Hải sản là nguồn cung cấp chất đạm tốt nhất cho cơ thể con người, đồng thời nó rất giàu khoáng chất và nguyên tố vi lượng.

Tuy nhiên, hải sản để qua đêm có thể sinh ra nhiều vi khuẩn, nếu không được đun kỹ mà ăn nguội sẽ gây khó chịu cho đường tiêu hóa, thậm chí gây nhiễm trùng đường tiêu hóa cấp tính. Nếu thói quen ăn loại thực phẩm này qua đêm diễn ra trong thời gian dài sẽ dễ dẫn đến bệnh ung thư dạ dày.

2. Salad qua đêm

Các món nguội tốt nhất không nên để qua đêm, vì khác với món xào, món nguội không được nấu và khử trùng ở nhiệt độ cao sẽ dễ sinh ra một số lượng lớn vi khuẩn. Hơn nữa, khi được sử dụng lại chúng ta không cần đun nóng nó để tiêu thụ, điều này khiến nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn càng tăng cao hơn.

Đồng thời, hàm lượng nitrit của rau nguội sẽ tăng nhanh sau khi để qua đêm, đặc biệt, ở những loại rau có hàm lượng nitrit, tuy không đạt đến mức nguy hiểm gây ngộ độc cấp tính nhưng nếu ăn lâu dài cũng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

3. Dưa hấu qua đêm

Bước vào mùa đông không phải là mùa để ăn dưa hấu, các chuyên gia sức khỏe luôn nhấn mạnh rằng mọi người hãy cố gắng ăn các loại trái cây theo mùa.

Nếu ăn dưa hấu vào mùa đông, bạn dễ bị khó chịu đường tiêu hóa do sự kích thích của cái lạnh. Bên cạnh đó, đặt dưa hấu qua đêm trong tủ lạnh cũng có thể tạo điều kiện cho sự phát triển của vi khuẩn, khiến dưa bị hư hỏng, nếu ăn vào rất có hại cho sức khỏe đường tiêu hóa.

4. Trứng qua đêm

Trứng là một nguồn protein chất lượng cao và tỷ lệ cơ thể con người hấp thụ protein có trong nó là hơn 98%. Đồng thời, trong trứng còn có các axit amin thiết yếu, có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, trứng để qua đêm, nhất là trứng luộc chưa chín kỹ rất dễ sinh ra một số loại vi khuẩn, ăn trực tiếp có thể gây viêm dạ dày ruột cấp tính. Đồng thời, các chất dinh dưỡng của trứng khi đun nhiều lần sẽ dễ bị phá hủy và mất đi giá trị thu được ban đầu.

Nguồn tham khảo và ảnh: Sohu, Healthline, Eat This