21-08-2025 - 14:31 PM | Tài chính quốc tế

OpenAI vừa ra mắt gói ChatGPT có giá rẻ chỉ bằng 2 bát phở.

Ngày 19/8, OpenAI chính thức giới thiệu gói dịch vụ ChatGPT Go với mức giá chỉ 399 rupee, tương đương khoảng 4,57 USD (khoảng 120.000 đồng) mỗi tháng. Đây là gói thuê bao rẻ nhất từ trước đến nay của công ty, được xem như bước đi chiến lược nhằm mở rộng sự hiện diện trên thị trường.

ChatGPT Go cho phép người dùng gửi số lượng tin nhắn và tạo hình ảnh gấp 10 lần so với bản miễn phí, đồng thời tốc độ phản hồi cũng nhanh hơn. Ngoài ra, người dùng có thể nâng cấp lên các gói cao cấp hơn để mở rộng hạn mức sử dụng.

Người dùng ChatGPT đón tin vui- Ảnh 1.

OpenAI vừa ra mắt gói ChatGPT có giá rẻ chỉ bằng 2 bát phở. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, OpenAI định giá ChatGPT Pro ở mức 19.900 rupee/tháng và ChatGPT Plus ở mức 1.999 rupee/tháng tại Ấn Độ. Việc ra mắt gói Go được cho là phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu tiếp cận nhiều tính năng nhưng muốn tiết kiệm chi phí.

Đáng chú ý, trước khi gói ChatGPT Go xuất hiện, CEO Sam Altman từng có buổi làm việc với Bộ trưởng Công nghệ thông tin Ấn Độ để bàn về kế hoạch xây dựng hệ sinh thái AI chi phí thấp. Ông khẳng định Ấn Độ hiện là thị trường lớn thứ hai của OpenAI chỉ sau Mỹ, và hoàn toàn có thể sớm vươn lên trở thành thị trường số một trong tương lai gần.

Sự xuất hiện của ChatGPT Go không chỉ mang ý nghĩa với riêng Ấn Độ, mà còn gợi mở viễn cảnh OpenAI sẽ nhân rộng mô hình gói dịch vụ giá rẻ ra nhiều quốc gia khác.

Với Việt Nam, nơi có lượng người dùng Internet trẻ đông đảo và nhu cầu trải nghiệm công nghệ AI ngày càng cao, việc xuất hiện một gói thuê bao dưới 5 USD/tháng chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm lớn. Hiện tại, người dùng Việt chủ yếu tiếp cận ChatGPT thông qua gói Plus với mức giá khoảng 20 USD/tháng, vốn vẫn còn là rào cản với nhiều sinh viên và người dùng phổ thông.

Nếu OpenAI triển khai ChatGPT Go tại Việt Nam, đây có thể trở thành cú hích giúp nền tảng AI này phổ cập hơn, mở ra cơ hội để nhiều người trải nghiệm tính năng nâng cao với chi phí hợp lý. Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn đều đang coi Việt Nam là thị trường tiềm năng, việc ra mắt gói dịch vụ giá rẻ hoàn toàn có thể trở thành bước đi chiến lược tiếp theo của OpenAI.

Nợ 600 triệu đồng, người phụ nữ nhờ ChatGPT giúp - kết quả kinh ngạc bất ngờ

Theo Phác Thái Anh

