4 số điện thoại bị công an chỉ đích danh, có người đã mất tiền tỷ

30-11-2025 - 08:54 AM | Xã hội

Đây là những số điện thoại được phản ánh trong vụ việc lừa đảo gần đây.

Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Phước Ân (1970, trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 8/2015, ông T.T.H (1974, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) liên tục nhận các cuộc gọi từ bốn số điện thoại: 0903.886.394, 0935.021.542, 0961.369.424, 0901.807.404. Những người này tự xưng “Dũng” và “Ba”, giới thiệu đang làm việc tại Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

4 số điện thoại bị công an chỉ đích danh, có người đã mất tiền tỷ- Ảnh 1.

Đây là 4 số điện thoại được phản ánh trong vụ việc lừa đảo gần đây. (Ảnh minh hoạ)

Nhóm này nói có nguồn “số nội bộ” tuồn ra ngoài, cam kết sẽ giúp ông H. trúng đề và yêu cầu chia đôi tiền trúng. Tin tưởng lời giới thiệu, ông H. đã hai lần đánh đề theo “số” do nhóm này cung cấp và đều trúng thưởng.

- Lần 1: Đánh con 73 với 10 triệu đồng, trúng 100 triệu; “Dũng” trực tiếp đến nơi làm việc của ông H. nhận 50 triệu.

- Lần 2: Đánh con 27 với 50 triệu đồng, trúng 200 triệu; ông H. chuyển 100 triệu vào tài khoản tên Lê Xuân Hùng theo yêu cầu của nhóm.

Sau hai lần tạo niềm tin, các đối tượng tiếp tục thuyết phục ông H. chuyển 1,4 tỷ đồng để được cung cấp “số độc quyền tại Đà Nẵng”. Ông H. nhiều lần chuyển tiền theo hướng dẫn. Sau đó, nhóm này tiếp tục cho số nhưng không trúng rồi cắt liên lạc.

Quá trình điều tra, Công an xác định “Dũng” chính là Phạm Phước Ân. Đối tượng khai người đóng vai “Ba” là Nguyễn Văn Khánh (1981), tự nhận là Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Công an hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch đầy đủ của Khánh.

Tổng số tiền chiếm đoạt từ ông H. được chia: Ân hưởng 650 triệu đồng, Khánh hưởng 750 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

